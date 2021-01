[Cek Fakta] Obat Covid-19 Ditemukan dan Diakui WHO? Ini Faktanya

"Comments: jika WHO saja membenarkan maka mari kita ssmbut baik penggunaannya..

Beredar sebuah artikel yang menyebutkan obat Covid-19 telah ditemukan dan diakui oleh organisasi kesehatan dunia (WHO). Artikel berjudul "Obat Covid-19 Ditemukan dan Diakui WHO, Murah dan Banyak Terdapat di Apotek Indonesia".Artikel beredar lewat pesan berantai di whatsapp. Dalam pesan berantai tersebut menautkan artikel jatimtimes.com. Berikut narasinya.Dalam artikel tersebut obat yang dimaksud adalah Dexamethasone. Obat itu merupakan obat steroid berdosis rendah.Temuan ini dinilai sebagai sebuah terobosan besar untuk menyelamatkan pasien Covid-19 yang mengalami gejala berat.Dari hasil penelusuran tim cek fakta medcom , klaim obat Covid-19 (Dexamethasone) ditemukan dan diakui WHO adalah salah. Faktanya, dexamethasone sementara obat efektif untuk mengurangi tingkat kematian pasien Covid-19 bergejala parah. Dilansir dariWHO beberapa waktu lalu telah merekomendasikan penggunaan obat Dexamethasone untuk penanganan Covid-19, karena dinilai efektif dan bermanfaat pada kasus berat Covid-19. Tidak lama setelah rilis tersebut keluar, banyak yang kemudian mencari obat ini.Kendati direkomendasikan oleh WHO, namun faktanya obat tersebut bukan penangkal Covid-19, dan hanya merupakan kombinasi obat-obatan."Obat ini tidak memiliki khasiat pencegahan. Ini bukan penangkal Covid-19, ini bukan vaksin," ujar Tim Komunikasi Publik Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Dokter Reisa Broto Asmoro dalam keterangan resmi di Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Jumat, 19 Juni 2020.Menurut Dokter Reisa, Dexamethasone merupakan obat golongan kortikosteroid. Dexamethasone bekerja dengan cara mengurangi peradangan dan menurunkan sistem kekebalan tubuh, sama seperti steroid yang dihasilkan oleh tubuh secara alami.Pada penggunaannya, Dexamethasone yang telah digunakan untuk jangka panjang, tidak boleh dihentikan secara tiba-tiba. Dalam hal ini, dokterlah yang akan menurunkan dosis secara bertahap, sebelum menghentikan obat ini.Dilansir, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan sampai saat ini, Dexamethasone masih satu-satunya obat yang terbukti efektif melawan Covid-19 untuk pasien gejala parah.Direktur Jenderal WHO Tedros Ghebreyesus mengatakan hasil sementara dari Uji Coba Terapi Solidaritas WHO menemukan bahwa obat remdesivir dan interferon, memiliki sedikit atau tidak ada efek dalam mencegah kematian terkait virus corona atau mengurangi waktu di rumah sakit."Untuk saat ini, dexamethasone kortikosteroid masih satu-satunya terapi yang terbukti efektif melawan COVID-19, untuk pasien dengan penyakit parah," kata Tedros dikutip dari Anadolu Agency.Klaim obat Covid-19 (Dexamethasone) ditemukan dan diakui WHO adalah salah. Faktanya, Dexamethasone sementara obat efektif untuk mengurangi tingkat kematian pasien Covid-19 bergejala parah.Informasi ini jenis hoaks false context (konteks keliru). False context adalah sebuah konten yang disajikan dengan narasi dan konteks yang salah. Biasanya, false context memuat pernyataan, foto, atau video peristiwa yang pernah terjadi pada suatu tempat, namun secara konteks yang ditulis tidak sesuai dengan fakta yang ada.1.https://covid19.go.id/p/berita/dokter-reisa-dexamethasone-bukan-penangkal-covid-192.https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5217182/who-dexamethasone-masih-satu-satunya-obat-efektif-untuk-pasien-covid-19*Kami sangat senang dan berterima kasih jika Anda menemukan informasi terindikasi hoaks atau memiliki sanggahan terhadap hasil pemeriksaan fakta, kemudian melaporkannya melalui surelatau WA/SMS ke nomor"Anda juga bisa bergabung di dalam Hoax Buster Medcom.id, sebuah komunitas yang fokus dalam misi memberantas hoaks. Ada sesuatu dari tim kami untuk kamu yang aktif dalam misi ini. Cara pendaftarannya mudah, tinggal klik link berikut ini: https://bit.ly/2H42ayb (WHS)