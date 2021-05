[Cek Fakta] Video Cristiano Ronaldo Menolak Bersalaman dengan Presiden Israel? Ini Faktanya

"Cristiano Ronaldo doesn’t gave his hand to the President of Israel because he supports the muslims"



Terjemahan: Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad



"Cristiano Ronaldo menolak bersalaman dengan Presiden Israel karena dia mendukung Umat Islam"

Beredar video yang diklaim memperlihatkan Pesepak Bola Cristiano Ronaldo menolak bersalaman dengan Presiden Israel. Video itu beredar di media sosial.Akun TikTok bernama @Edits_Leyens membagikan video itu pada 14 Mei 2021. Pada video terdapat narasi bertuliskan sebagai berikut:Video itu banyak mendapat respons warganet. Hingga saat ini, video itu sudah ditonton 7,9 juta kali, disukai 749 ribu, dan mendapatkan 12,9 ribu komentar.Dari hasil penelusuran, klaim bahwa Cristiano Ronaldo menolak bersalaman dengan Presiden Israel adalah salah. Faktanya, bukan Presiden Israel, seseorang yang diklaim sebagai Presiden Israel adalah Michel Platini, mantan Presiden the Union of European Football Associations (UEFA).Video yang beredar adalah video lama yang pernah diunggah situs berita Inggris Mirror.co.uk melalui "Does Cristiano Ronaldo SNUB Michel Platini at FIFA Club World Cup final in Morocco?" dimuat 22 Desember 2014. Dalam artikel itu dijelasakan peristiwa itu terjadi usai pertandingan Real Madrid dan San Lorenzo.Usai Madrid memenangkan pertandingan, Ronaldo berjalan melewat para pemain Prancis, kemudian setelah berjabat tangan dengan Sepp Blatter dari FIFA, dia langsung berjalan melewati Platini, yang sedang dalam proses memberi selamat kepada Carlo Ancelotti, manajer Madrid.Satu teori mengatakan bahwa karena bulan lalu, Platini menyarankan Ronaldo untuk tidak memenangkan Ballon d'Or pada akhir tahun. Michel Platini pernah mengeluarkan pernyataan yang lebih mendukung Manuel Neuer sebagai peraih trofi FIFA Ballon d’Or 2014, sikap itu lah yang dinilai tidak netral sehingga membuat Ronaldo kesal.Kendati demikian, rumor ini telah dibantah karena Ronaldo berjabat tangan dengan Platini usai menerima trofi bola perak atas kemenangan tim Madrid. Video itu tidak ada kaitannya dengan Presiden Israel ataupun isu Palestina-Israel baru-baru ini.Klaim bahwa Cristiano Ronaldo menolak bersalaman dengan Presiden Israel adalah salah. Faktanya, bukan Presiden Israel, seseorang yang diklaim sebagai Presiden Israel adalah Michel Platini, mantan Presidenthe Union of European Football Associations (UEFA).Informasi ini jenis hoaks false context (konteks keliru). False context adalah sebuah konten yang disajikan dengan narasi dan konteks yang salah. Biasanya, false context memuat pernyataan, foto, atau video peristiwa yang pernah terjadi pada suatu tempat, namun secara konteks yang ditulis tidak sesuai dengan fakta yang ada.https://www.mirror.co.uk/sport/football/news/cristiano-ronaldo-snub-michel-platini-4858602https://www.tiktok.com/@edits_leyends/video/6961550330035277061https://turnbackhoax.id/2021/05/18/salah-christiano-ronaldo-menolak-bersalaman-dengan-presiden-israel-karena-mendukung-umat-islam/https://archive.md/cf4aI*Kami sangat senang dan berterima kasih jika Anda menemukan informasi terindikasi hoaks atau memiliki sanggahan terhadap hasil pemeriksaan fakta, kemudian melaporkannya melalui surelatau WA/SMS ke nomor(WAN)