[Cek Fakta] Tentara AS Kabur dari Afghanistan dan Tinggal di Penampungan Tunawisma Pakistan? Begini Faktanya

"#US army personnel enjoying Dinner in #Islamabad Panah Gah, A project for homeless under #Ehsaas Kafalat initiative of #NayaPakistan started by #ImranKhan

Terjemahan: "Personil Angkatan Darat #AS menikmati Makan Malam di #Islamabad Panah Gah, Proyek untuk tunawisma di bawah #Ehsaas Kafalat inisiatif #NayaPakistan yang dimulai oleh #ImranKhan

#AfghanistanCrisis #kabul"

Beredar sebuah foto yang memperlihatkan delapan prajurit Amerika Serikat duduk di meja makan dengan kepala menunduk. Disebutkan, mereka tinggal di penampungan tunawisma di wilayah Pakistan.Akun Facebook PTI in Poland membagikan foto itu pada Selasa, 30 Agustus 2021. Pada foto terlihat tentara AS makan di tempat penampungan tunawisma di Pakistan. Foto itu disebar bertepatan dengan hari terakhir penarikan militer AS dari Afghanistan.Dari hasil penelusuran, klaim pada foto yang beredar memperlihatkan delapan tentara AS kabur dari Afghanistan dan tinggal di penampungan tunawisma Pakistan adalah salah. Faktanya, foto telah diedit dan sudah lama beredar sebelum Taliban mengamblalih Afghanistan.Melalui padanan gambar, foto tersebut diambil saat makan malam pada Hari Thanksgiving 2013 di Pangkalan Udara Bagram, yang sebelumnya merupakan pangkalan udara AS terbesar di Afghanistan. Foto ini diunggah pada situs dvidshub.net berjudul "A Thanksgiving Day feast away from home [Image 3 of 4]".Dilansir Reuters dari media Pakistan Samaa, foto Thanksgiving adalah salah satu dari banyak yang digunakan untuk membuat meme yang menyinggung tentara AS yang meninggalkan Afghanistan ( di sini ). Satu orang yang menggunakan humor gelap dikutip mengatakan: "Ironis bahwa polisi Punjab sekarang harus melindungi tentara AS."Hubungan Islamabad yang sudah tegang dengan Washington semakin tegang dengan kepergian yang terakhir dari Afghanistan pada bulan Agustus , dengan Perdana Menteri Pakistan Imran Khan menuduh Amerika hanya melihat negaranya berguna dalam konteks "kekacauan" yang ditinggalkan.Klaim pada foto yang beredar memperlihatkan delapan tentara AS kabur dari Afghanistan dan tinggal di penampungan tunawisma Pakistan adalah salah. Faktanya, foto sudah lama beredar sebelum Taliban mengambilalih Afghanistan.Informasi ini jenis hoaks false context (konteks keliru). False context adalah sebuah konten yang disajikan dengan narasi dan konteks yang salah. Biasanya, false context memuat pernyataan, foto, atau video peristiwa yang pernah terjadi pada suatu tempat, namun secara konteks yang ditulis tidak sesuai dengan fakta yang ada.https://www.reuters.com/article/factcheck-afghanistan-pakistan/fact-check-this-photo-does-not-show-u-s-soldiers-dining-at-a-homeless-shelter-in-pakistan-idUSL1N2Q6065https://www.dvidshub.net/image/1062685/thanksgiving-day-feast-away-homehttps://www.facebook.com/sulmanalicheema/posts/208830621289115

(WAN)