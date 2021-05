[Cek Fakta] Video Putin Tiba di Turki Bertemu Erdogan Membahas Kondisi Palestina? Ini Faktanya

"Presiden Putin tiba di Turki untuk membahas Palestina bersama Erdogan" tulis akun itu @qtrix pada 13 Mei 2021.

Akun Twitter @qtrix membagikan sebuah video yang memperlihatkan kedatangan pesawat yang membawa Presiden Rusia Vladimir Putin di Turki. Disebutkan, Putin akan bertemu Presiden Recep Tayyip Erdogan untuk membahas kondisi di Palestina.Pada unggahanya, akun itu menambahkan narasi bertuliskan sebagai berikut:Dari hasil penelusuran, klaim pada video yang beredar memperlihatkan kedatangan pesawat yang membawa Presiden Putin untuk bertemu Presiden Erdogan membahas kondisi di Palestina adalah salah. Faktanya, video tersebut sudah lama beredar dan tidak ada kaitannya dengan isu ketegangan Palestina-Israel. Video identik diunggah oleh kanal Youtube Radio Free Europe/Radio Liberty pada 3 April 2018 berjudul "Erdogan Welcomes Putin On Ankara Visit". Pada kotak deskripsi video terdapat penjelasan sebagai berikut:"Russian President Vladimir Putin arrived on April 3 on an official visit to the Turkish capital, Ankara, where he appeared with Turkish President Recep Tayyip Erdogan outside the Presidential Palace."Terjemahan:"Presiden Rusia Vladimir Putin tiba pada 3 April dalam sebuah pertemuan resmi ke Ibu Kota Turki, Ankara, lokasi pertemuan dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan di luar Istana Presiden),”Sementara itu, memang Presiden Erdogan dan Presiden Putin pernah membahas ketegangan di Gaza dan Yerusalem yang kembali memanas 12 Mei 2021, namun melalui sambungan telepon. Erdogan mengatakan kepada Putin bahwa masyarakat internasional perlu “memberitahu teguran pencegahan” kepada Israel.Turki juga menyerukan tugas yang harus dilakukan tentang pengerahan penjaga perdamaian internasional ke kawasan tersebut guna membantu melindungi rakyat Palestina, sebuah usulan Turki yang dibuat sejak 2018.Klaim pada video yang beredar memperlihatkan kedatangan pesawat yang membawa Presiden Putin untuk bertemu Presiden Erdogan membahas kondisi di Palestina adalah salah. Faktanya, video tersebut sudah lama beredar dan tidak ada kaitannya dengan isu Palestina-Israel.Informasi ini jenis hoaksfalse context(konteks keliru).False contextadalah sebuah konten yang disajikan dengan narasi dan konteks yang salah. Biasanya,false contextmemuat pernyataan, foto, atau video peristiwa yang pernah terjadi pada suatu tempat, namun secara konteks yang ditulis tidak sesuai dengan fakta yang ada.https://www.youtube.com/watch?v=hDsklRO5cpwhttps://www.antaranews.com/berita/2153142/erdogan-putin-bahas-ketegangan-di-gaza-via-teleponhttps://archive.md/PH9hl*Kami sangat senang dan berterima kasih jika Anda menemukan informasi terindikasi hoaks atau memiliki sanggahan terhadap hasil pemeriksaan fakta, kemudian melaporkannya melalui surelatau WA/SMS ke nomor(WAN)