[Cek Fakta] Joe Biden Mundur sebagai Presiden AS Terpilih? Ini Faktanya

Joe Biden dikabarkan mundur sebagai presiden Amerika Serikat terpilih karena alasan kesehatan. Kabar itu beredar di media sosialAkun Facebookturut membagikan kabar itu pada Sabtu, 2 Janurari 2021. Akun itu membagikan foto tangkapan layar artikel breaking news berita berjudul "President Elect Biden steps down as President Elect". Artikel itu seolah diterbitkan mediapada 1 Januari 2021.Benarkah Joe Biden mundur dari posisi presiden AS terpilih? Berikut cek faktanya.Dari hasil penelusuran, klaim bahwa Joe Biden dikabarkan mundur dari posisi presiden Amerika Serikat terpilih karena alasan kesehatan adalah salah. Faktanya, tidak ada laporan dari media arus utama di AS yang memberitakan Joe Biden mundur.Kabar ini sudah diperiksa US Today melalui artikel berjudul "Fact check: False news report indicates Biden plans to step down as president-elect" diunggah 5 Januari 2021. Pada artikel itu dijelaskan, dalam penilaian medis Desember 2019, Dr. Kevin O'Connor dari Universitas George Washington mengatakan Biden "adalah pria berusia 77 tahun yang sehat, kuat, dan bugar untuk berhasil menjalankan tugas Kepresidenan." Laporan tersebut juga menyatakan bahwa Biden tidak merokok atau minum dan berolahraga lima hari per minggu.Biden mendapat vaksinasi covid-19 pada bulan Desember dan akan segera membutuhkan putaran vaksinasi lain yang dikembangkan oleh Pfizer-BioNTech pada bulan Januari. Kongres akan bertemu pada 6 Januari untuk mengesahkan kemenangan Biden, dan Biden serta Wakil Presiden terpilih Kamala Harris keduanya akan dilantik pada 20 Januari. USA TODAY menghubungi tim transisi Biden dan Fox Atlanta mengenai klaim tersebut.Klaim bahwa Joe Biden mundur dari posisi presiden Amerika Serikat terpilih karena alasan kesehatan adalah salah. Faktanya, tidak ada laporan dari media arus utama di AS yang memberitakan Joe Biden mundur.Informasi ini jenis hoaks Fabricated Content (konten palsu). Fabricated content terbilang menjadi jenis konten palsu yang paling berbahaya. Konten ini dibentuk dengan kandungan 100% tidak bisa dipertanggung-jawabkan secara fakta. Biasanya, fabricated content berupa informasi lowongan kerja palsu dan lain-lain.