[Cek Fakta] Mantan Peneliti Pfizer Sebut Vaksin Covid-19 dapat Sebabkan Kemandulan pada Wanita? Ini Cek Faktanya

"BREAKING: Mantan kepala penelitian pernapasan Pfizer Dr. Yeadon dan spesialis paru-paru serta mantan kepala departemen kesehatan masyarakat Dr. Wodarg mengajukan petisi kepada European Medicine Agency yang memperingatkan bahwa vaksin COVID dapat menyebabkan STERILISASI wanita"

Informasi ini masuk kategori hoaks jenis misleading content (konten menyesatkan). Misleading terjadi akibat sebuah konten dibentuk dengan nuansa pelintiran untuk menjelekkan seseorang maupun kelompok. Konten jenis ini dibuat secara sengaja dan diharap mampu menggiring opini sesuai dengan kehendak pembuat informasi.







Misleading content dibentuk dengan cara memanfaatkan informasi asli, seperti gambar, pernyataan resmi, atau statistik, akan tetapi diedit sedemikian rupa sehingga tidak memiliki hubungan dengan konteks aslinya.

Seorang mantan peneliti Pfizer dikabarkan mengajukan petisi kepada European Medicine Agency yang memperingatkan bahwa vaksin covid-19 dapat menyebabkan kemandulan pada wanita. Kabar itu beredar di media sosial.Akun Twitterturut membagikan kabar itu pada 5 Desember 2020. Akun itu membuat cuitan berisi narasi sebagai berikut:"BREAKING: Former Pfizer head of respiratory research Dr. Yeadon and the lung specialist and former head of the public health department Dr. Wodarg filed a petition with the European Medicine Agency warning that COVID vaccines may cause female STERILIZATION" atau dalam bahasa Indonesia:Benarkah peneliti Pfizer memperingatkan bahwa vaksin covid-19 dapat menyebabkan kemandulan pada wanita? Berikut cek faktanya.Dari hasil penelusuran, klaim bahwa mantan peneliti Pfizer memperingatkan bahwa vaksin covid-19 dapat menyebabkan kemandulan pada wanita adalah salah. Faktanya, informasi ini dibantah sejumlah ahli.Dilansir, kabar itu berasal dari sebuah artikel yang diunggah oleh situs blog. Artikel tersebut mengutip perkataan mantan peneliti Pfizer Michael Yeadon dari profil LinkedIn- nya mengatakan dia meninggalkan Pfizer, tempat dia bekerja pada penelitian alergi dan pernapasan, pada tahun 2011 - delapan tahun sebelum dimulainya pandemi virus korona.Yeadon mengklaim bahwa vaksin Covid-19, yang pertama kali diberikan kepada publik pada 8 Desember, akan melatih sistem kekebalan untuk menyerang protein yang terlibat dalam pembentukan plasenta, syncytin-1, yang menyebabkan kemandulan bagi wanita.Namun, ini bukanlah cara kerja vaksin messenger Ribonucleic Acid (mRNA), yang dikembangkan bekerja sama dengan perusahaan Jerman BioNTech, menurut Dasantila Golemi-Kotra , seorang profesor di bidang mikrobiologi di York University.“Vaksin mRNA bekerja dengan menyediakan tubuh dengan molekul instruksional, seperti mRNA, yang memberi tahu sel manusia bagaimana mensintesis protein virus (protein lonjakan yang terkenal),” katanya kepada AFP melalui email.Vaksin (mRNA), seperti yang dikembangkan bersama oleh Pfizer dan BioNTech, tidak mengandung protein apa pun dari virus itu sendiri, melainkan instruksi bagi tubuh untuk mensintesis protein virus sehingga sistem kekebalan belajar untuk mempertahankan diri melawannya. .Annette Beck-Sickinger , profesor di Universitas Leipzig, mengatakan bahwa "jika klaim syncytin ini benar, setiap wanita yang sebelumnya telah terinfeksi Covid-19 akan menjadi tidak subur, tetapi tidak demikian."Meskipun vaksin Pfizer-BioNTech adalah yang pertama menggunakan mRNA secara komersial, mRNA ditemukan pada awal 1960-an, dengan pengujian pada hewan dimulai pada 1990-an.Vaksin ini “diuji, karena pengawasan, dengan standar yang lebih tinggi dalam hal bagaimana kita melakukan sesuatu,” Pfizer CEO Albert Bourla mengatakan saat briefing pada tanggal 8 Desember.Dervila Keane, juru bicara Pfizer, juga mengatakan bahwa "tidak ada data yang menunjukkan bahwa kandidat vaksin Pfizer BioNTech menyebabkan kemandulan.""Ada anggapan yang salah bahwa vaksin Covid-19 akan menyebabkan kemandulan karena urutan asam amino yang sangat pendek dalam lonjakan protein virus SARS-CoV-2 yang digunakan bersama dengan protein plasenta, syncytin-1," kata Keane.Klaim bahwa mantan peneliti Pfizer memperingatkan bahwa vaksin covid-19 dapat menyebabkan kemandulan pada wanita adalah salah. Faktanya, informasi ini dibantah sejumlah ahli.https://factcheck.afp.com/covid-19-vaccine-not-shown-cause-female-sterilizationhttps://archive.md/ROrwr*Kami sangat senang dan berterima kasih jika Anda menemukan informasi terindikasi hoaks atau memiliki sanggahan terhadap hasil pemeriksaan fakta, kemudian melaporkannya melalui surelatau WA/SMS ke nomor(WAN)