[Cek Fakta] Amerika Serikat Jagokan Anies Baswedan jadi Presiden Indonesia? Ini Faktanya

"AS menjagokan Anis Baswedan utk naik ke RI. I, AB anak emasnya AS. waspadalah saudara2ku jangan lengah jika ingin negeri dan bangsa ini maju, jangan mau jadi kacungnya AS," bunyi narasi yang beredar.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad



"Saya bilang ke Anies Baswedan, jangan bicara pencapresan sekarang. Bangun saja dulu Jakarta agar tidak macet, tidak banjir, bersih, dan sebagainya," kata JK seperti dimuat makassar.terkini.id, 13 Juni 2021.

Beredar sebuah narasi bahwa Amerika Serikat (AS) menjagokan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menjadi RI 1 atau Presiden RI. Narasi ini beredar di media sosial.Adalah akun facebook Afriyanto Arifin yang turut mengunggah narasi tersebut, 13 September 2021. Berikut narasi selengkapnya:"BONEKA ASCIA sudah mulai beraksi di Indonesia tujuannya menjatuhkan presiden Jokowi agar bisa mencengkeramkan kuku2nya kembali di Indonesia mengeruk dan menguasai kembali aset2 vital yg terkandung di bumi Indonesia. Yg sudah berhasil diambil alih presiden Jokowi utk negara dan Bangsa ini.AS menjagokan Anis Baswedan utk naik ke RI. I, AB anak emasnya AS. waspadalah saudara2ku jangan lengah jika ingin negeri dan bangsa ini maju, jangan mau jadi kacungnya AS. AS menggunakan berbagai cara utk mengacau negeri kita, menyebar fitnah, menebar berita2 hoax, menebar kebencian, nggoreng2 isu, CIA memanfaatkan kaum radikal dan politikus busuk yg ingin kembali menguasai aset2 negara utk kepentingan pribadi, keluarga dan golongannya, dan mengabaikan kepentingan rakyat secara keseluruhan, mari kita lihat contoh nya seperti di negara2 di Timur Tengah, mereka mengadu domba rakyatnya menggunakan dalih agama. Tapi anehnya cara licik mereka mengatas namakan utk kepentingan rakyat. Saudara2 ku yg ingin negeri kita ini maju adil & makmur, jangan kasih kesempatan jagonya AS jadi RI 1Waspadalah.... !!!."Benarkah demikian?Dari penelusuran kami, klaim bahwa Anies merupakan jagoan Amerika Serikat untuk naik menjadi RI 1, tidak berdasar. Faktanya, tidak ada informasi resmi dan valid mengenai hal itu.Di sisi lain, terpilihnya Anies Baswedan menjadi Gubernur DKI Jakarta tidak lepas dari peran mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Dalam beberapa kesempatan, JK mengaku dirinya sendiri melobi Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Presiden PKS saat itu, Sohibul Iman, untuk mencalonkan Anies di Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017.Kini Anies disebut-sebut masuk bursa calon presiden (capres) yang akan berlaga pada 2024 mendatang. JK meminta Anies menahan diri untuk tidak bicara soal capres.Sejuah ini, Anies sendiri tampak irit bicara soal capres. Bahkan, Anies disebut tidak ngotot maju sebagai capres. Anies ingin fokus menuntaskan tugasnya sebagai gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022.Klaim bahwa Anies merupakan jagoan Amerika Serikat untuk naik menjadi RI 1, tidak berdasar. Faktanya, tidak ada informasi resmi dan valid mengenai hal itu.https://makassar.terkini.id/minta-anies-tak-bicara-soal-capres-jk-bangun-dulu-jakarta/https://www.republika.co.id/berita/qz7igv328/anies-disebut-tidak-ngotot-maju-sebagai-capreshttps://www.facebook.com/afriyanto.arifin.1/posts/172606525014170*Kami sangat senang dan berterima kasih jika Anda menemukan informasi terindikasi hoaks atau memiliki sanggahan terhadap hasil pemeriksaan fakta, kemudian melaporkannya melalui surelatau WA/SMS ke nomor(DHI)