[Cek Fakta] Benarkah WHO Anjurkan Tidak Perlu Memakai Masker Lagi di 2021? Ini Faktanya

Dalam pengakuan yang dibuat pada 22 Januari 2021, Organisasi Kesehatan Dunia sekarang mengatakan tidak ada alasan medis ilmiah bagi orang sehat untuk memakai masker di luar rumah sakit. Sayangnya, politisi korup dan media arus utama kita hanya mengaitkan berita buruk. Jika Anda tidak mengalami gejala gangguan pernapasan, seperti demam, batuk, atau pilek, Anda tidak perlu menggunakan masker. Jika digunakan sendiri, masker dapat memberikan Anda perasaan perlindungan yang salah dan bahkan dapat menjadi sumber infeksi jika tidak digunakan dengan benar. ”

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dikabarkan telah mengeluarkan seruan untuk tidak memakai masker lagi selama pandemi virus korona. Kabar itu beredar di media sosial.Akun Facebookmembagikan kabar itu dengan mengunggah foto artikel daring hasil tangkapan layar yang memperlihatkan Direktur Jenderal (Dirjen) WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, Sabtu 30 Januari 2021. Pada foto itu terdapat narasi yang berisi bahwa WHO menyatakan memakai masker sudah tidak diperlukan lagi. Berikut narasinya:Benarkah WHO menyatakan memakai masker sudah tidak diperlukan lagi? berikut cek faktanya:Dari hasil penelusuran, klaim bahwa WHO menyarankan untuk tidak memakai masker lagi di masa pandemi adalah hoaks. Faktanya, WHO justru merekomendasikan penggunaan masker sebagai strategi komprehensif untuk menekan penularan covid-19.Dilansir, foto tangkapan layar itu menunjukkan bagian dari artikel yang diunggah situs, sebuah situs web yang mempromosikan teori konspirasi tentang pandemi. Artikel tersebut kemudian diperbarui. Berikut hasil cek faktanya:Pada awal pandemi virus corona, WHO merekomendasikan petugas kesehatan harus diberikan prioritas akses masker untuk menghindari kekurangan alat pelindung diri (APD). WHO kemudian memperbarui nasihatnya pada Juni 2020, merekomendasikan orang untuk memakai masker kain, terutama di negara-negara dengan tingkat kasus Covid-19 yang tinggi dan di tempat-tempat di mana jarak fisik sulit dilakukan, seperti di transportasi umum dan di toko-toko.WHO mendesak orang yang berusia di atas 60 tahun dan mereka yang memiliki kondisi kesehatan yang mendasarinya untuk memakai masker medis di daerah dengan penularan virus di tingkat komunitas. Ini menandai perubahan pada nasihat sebelumnya bahwa masker medis hanya boleh dipakai oleh orang dengan gejala Covid-19; mereka yang merawat orang yang terinfeksi dan petugas kesehatan yang berurusan dengan pasien yang dicurigai atau dikonfirmasi virus korona.Komentar konferensi persDalam konferensi pers pada 22 Januari 2021 , Pimpinan Teknis WHO untuk Covid-19, Dr Maria Van Kerkhove mengatakan bahwa pemakaian masker wajah harus dikombinasikan dengan tindakan tambahan untuk mengendalikan penyebaran virus.“Kami melihat bahwa intervensi yang ada berhasil tetapi saya harus mengatakan dengan penggunaan masker, masker adalah salah satu aspek pengendalian, salah satu aspek untuk mengurangi penyebaran virus ini dan tidak dapat digunakan sendiri. Kita perlu menekankan itu karena tidak ada satu solusi yang cukup; bukan masker saja, bukan jarak fisik, bukan kebersihan tangan; Anda sudah cukup sering mendengar kami mengatakan itu, ”kata Van Kerkhove.Panduan tersebut didukung oleh saran publik WHO tentang masker , yang juga menyatakan bahwa masker saja tidak cukup untuk mencegah penyebaran virus.“Masker harus digunakan sebagai bagian dari strategi komprehensif untuk menekan penularan dan menyelamatkan nyawa; penggunaan masker saja tidak cukup untuk memberikan tingkat perlindungan yang memadai terhadap Covid-19, ”bunyi saran tersebut."Jika Covid-19 menyebar di komunitas Anda, tetap aman dengan melakukan beberapa tindakan pencegahan sederhana, seperti menjaga jarak secara fisik, mengenakan masker, menjaga ruangan berventilasi baik, menghindari kerumunan, membersihkan tangan, dan batuk ke siku atau tisu yang tertekuk."Pemeriksaan Fakta AFP sebelumnya membantah informasi yang salah tentang saran WHO tentang masker, termasuk dokumen palsu WHO yang secara keliru mengklaim bahwa badan kesehatan global tidak merekomendasikan penggunaan masker selama pandemi.Klaim bahwa WHO menyarankan untuk tidak memakai masker lagi di masa pandemi adalah hoaks. Faktanya, WHO justru merekomendasikan penggunaan masker sebagai strategi komprehensif untuk menekan penularan covid-19.Informasi ini masuk kategori hoaks jenis misleading content (konten menyesatkan). Misleading terjadi akibat sebuah konten dibentuk dengan nuansa pelintiran untuk menjelekkan seseorang maupun kelompok. Konten jenis ini dibuat secara sengaja dan diharap mampu menggiring opini sesuai dengan kehendak pembuat informasi.Misleading content dibentuk dengan cara memanfaatkan informasi asli, seperti gambar, pernyataan resmi, atau statistik, akan tetapi diedit sedemikian rupa sehingga tidak memiliki hubungan dengan konteks aslinya.https://factcheck.afp.com/false-social-media-posts-claim-who-advised-against-wearing-face-masks-2021-despite-raging-pandemic?fbclid=IwAR1TLfsoHthzPp9FHU5qeU0Y_612lSWHsuw0kr97LeEmKQXSDezwnTjMv4Ehttps://principia-scientific.com/who-you-do-not-need-to-wear-a-mask/https://archive.md/OrzGE*Kami sangat senang dan berterima kasih jika Anda menemukan informasi terindikasi hoaks atau memiliki sanggahan terhadap hasil pemeriksaan fakta, kemudian melaporkannya melalui surelatau WA/SMS ke nomor(WAN)