[Cek Fakta] Lemon Bisa Menyebabkan Hasil Tes Covid-19 Menjadi Positif? Ini Faktanya

Beredar narasi yang menyebutkan buah lemon diklaim dapat membuat hasil uji rapid test covid-19 menjadi positif. Narasi ini banyak beredar di media sosialAkun Faebook Jayne Carr turut membagikan narasi itu pada Jumat, 2 Juli 2021. Akun itu mengunggah gambar hasil tes covid-19 dengan air rebusan lemon. Akun itu juga menambahkan keterangan pada ungghannya, sebagai berikut:"Soooo I’ve just got my work colleagues to watch me test a lemon and guess what... it’s GOT THE DREADED DISEASE!! They are all in disbelief!! Can’t believe it’s taken me to do this for them to know this is all a shit show!!Kids are being sent home again because of these false positives it’s all getting right on my tits today"Terjemahan: "Jadiii aku baru saja mendapatkan rekan kerja untuk menonton aku menguji lemon dan coba tebak... ini MEMILIKI PENYAKIT YANG DIDAPATKAN!! Mereka semua dalam ketidakpercayaan!! Tidak percaya ini aku harus melakukan ini untuk mereka Tahu ini semua adalah pertunjukan sialan!!Anak-anak dipulangkan lagi karena positif palsu ini, semuanya tepat pada hari ini"Dari hasil penelusuran, klaim bahwa buah lemon dapat membuat hasil uji covid-19 menjadi positif adalah salah. Faktanya, uji coba dengan lemon tidak dapat dibuktikan secara ilmiah.Dilansir situs periksa fakta Fullfact.org, makanan tinggi asam memang dapat membuyarkan tes aliran lateral, misalnya untuk pengujian covid-19, yang menyebabkannya hasilnya tampak seperti positif. Namun, tes ini tidak akurat atau tidak dapat diandalkan untuk digunakan pada populasi umum. Tes aliran lateral tidak mungkin memberikan hasil positif palsu jika digunakan dengan benar."Makanan ini merusak perangkat aliran lateral yang menciptakan hasil "positif" palsu. Ini tidak memberi tahu kami apa pun tentang apakah tes tersebut dapat diandalkan bila digunakan dengan benar." tulis Fullfact.Klaim bahwa buah lemon dapat membuat hasil uji covid-19 menjadi positif adalah salah. Faktanya, uji coba dengan lemon tidak dapat dibuktikan secara ilmiah.Informasi ini jenis hoaks fabricated content (konten palsu). Fabricated content terbilang menjadi jenis konten palsu yang paling berbahaya. Konten ini dibentuk dengan kandungan 100% tidak bisa dipertanggung-jawabkan secara fakta. Biasanya, fabricated content berupa informasi lowongan kerja palsu dan lain-lain.1.https://fullfact.org/online/social-media-food-covid-tests/2. https://archive.md/tiiEC*Kami sangat senang dan berterima kasih jika Anda menemukan informasi terindikasi hoaks atau memiliki sanggahan terhadap hasil pemeriksaan fakta, kemudian melaporkannya melalui surelatau WA/SMS ke nomor(WAN)