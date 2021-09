[Cek Fakta] Warga Singapura Mengantre Vaksin Buatan China? Ini Faktanya

"Berita anti-epidemi: Vaksin AS juga gratis! Warga Singapura mendapatkan vaksin China dengan biaya sendiri, dan ada antrian panjang di luar klinik."

Beredar sebuah foto yang diklaim memperlihatkan kerumunan orang di Singapura mengantre untuk mendapatkan vaksin Covid-19 buatan Tiongkok. Foto itu beredar di media sosial.Akun Twitter @XijinL membagikan foto itu pada 12 Juli 2021. Pada unggahannya, akun itu menambahkan narasi sebagai berikut:Benarkah demikian? Berikut cek faktanya.Dari hasil penelusuran, klaim pada foto yang beredar memperlihatkan kerumunan orang di Singapura mengantre untuk mendapatkan vaksin Covid-19 buatan Tiongkok adalah salah. Faktanya, foto itu memperlihatkan orang-orang mengantre vaksin di Filipina. Singapura telah menyetujui suntikan Pfizer-BioNTech dan Moderna Covid-19 di bawah program vaksinasi nasionalnya. Meski begitu, vaksin Sinovac buatan Tiongkok juga tersedia dari penyedia swasta.Pada 7 September 2021, Singapura masih menunggu beberapa data yang beredar tentang vaksin Sinovac untuk mengevaluasi keamanan dan kemanjuran suntikan, menurut kementerian kesehatan Singapura.Pada 30 Agustus, suntikan Sinopharm buatan Tiongkok juga tersedia di Singapura, tetapi hanya di fasilitas kesehatan swasta.Foto yang sama telah dibagikan di samping klaim serupa di sini dan di sini di Twitter dan di sini di Weibo.Melalui padanan gambar, ditemukan mfoto yang sama yang diterbitkan dalam laporan media Filipina Rappler, pada 18 Mei 2021. Foto tersebut, yang dikreditkan ke Rappler, diberi judul: "LONG LINES. Residents in Manila wait in line to get inoculated with the Pfizer COVID-19 vaccine on Tuesday, May 18, 2021" atau "ANTRIAN PANJANG. Warga di Manila mengantre untuk mendapatkan vaksin Pfizer COVID-19 pada Selasa, 18 Mei 2021".Klaim pada foto yang beredar memperlihatkan kerumunan orang di Singapura mengantre untuk mendapatkan vaksin Covid-19 buatan Tiongkok adalah salah. Faktanya, foto itu memperlihatkan orang-orang di Filipina.Informasi ini jenis hoaksfalse context(konteks keliru).False contextadalah sebuah konten yang disajikan dengan narasi dan konteks yang salah. Biasanya, false context memuat pernyataan, foto, atau video peristiwa yang pernah terjadi pada suatu tempat, namun secara konteks yang ditulis tidak sesuai dengan fakta yang ada.https://factcheck.afp.com/http%253A%252F%252Fdoc.afp.com%252F9M68KE-1https://www.rappler.com/nation/residents-queue-manila-pfizer-covid-19-vaccinations-may-18-2021



(WAN)