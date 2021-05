[Cek Fakta] Foto Mark Zuckerberg Memegang Tulisan "I Stand with Israel"? Ini Faktanya

"Ini pemilik FB.. Mark Zulberg

Beredar sebuah foto pendiri facebook Mark Zuckerberg dengan selembar kertas bertuliskan "I Stand with Israel" (Saya Bersama Israel). Foto beredar di facebook.Akun facebook Ann Susanti membagikan foto ini pada 18 Mei 2021. Dalam unggahannya ia memebrikan kutipan sebagai berikut.? Ini Faktanya" class="big_center fluid" src="https://cdn.medcom.id/images/library/images/8787hhhh.jpg" />Dari hasil penelusuran tim cek fakta medcom , klaim foto Mark Zuckerberg dengan selembar kertas bertuliskan "I Stand with Israel" adalah salah. Faktanya, dalam foto tersebut bertuliskan Thanks.Dari penelusuran kami, terdapat banyak suntingan tulisan foto Mark Zuckerberg tersebut. Namun, foto yang digunakan di beberepa media arus utama menggunakan foto yang bertuliskan Thanks. Salah satunya dalam artikel berjudul "10 Bukti kedermawanan Mark Zuckerberg yang patut diacungi jempol". Artikel dimuat di situspada 19 September 2015.? Ini Faktanya" class="big_center fluid" src="https://cdn.medcom.id/images/library/images/212fdfdfd.jpg" />Artikel berikutnya berjudul "Yes! There’s a Way to Block Facebook Friends’ Annoying Candy Crush and Farmville Invites". Artikel dimuat di situssebuah media hiburan dan teknologi.? Ini Faktanya" class="big_center fluid" src="https://cdn.medcom.id/images/library/images/yuyutyrvvvv.jpg" />Klaim foto Mark Zuckerberg dengan selembar kertas bertuliskan "I Stand with Israel" adalah salah. Faktanya, tulisan dalam foto tersebut bertuliskan Thanks.Informasi ini jenis hoaks misleading content (konten menyesatkan). Misleading terjadi akibat sebuah konten dibentuk dengan nuansa pelintiran untuk menjelekkan seseorang maupun kelompok. Konten jenis ini dibuat secara sengaja dan diharap mampu menggiring opini sesuai dengan kehendak pembuat informasi.Misleading content dibentuk dengan cara memanfaatkan informasi asli, seperti gambar, pernyataan resmi, atau statistik, akan tetapi diedit sedemikian rupa sehingga tidak memiliki hubungan dengan konteks aslinya.? Ini Faktanya" class="big_center fluid" src="https://cdn.medcom.id/images/library/images/MISLEADING%20CONTENT(129).png" />1.https://archive.fo/M5JQg2.https://bgr.com/general/facebook-tips-and-tricks-stop-game-invites-4674823/3.https://www.brilio.net/news/10-bukti-kedermawanan-mark-zuckerberg-yang-patut-diacungi-jempol-150919c.html#*Kami sangat senang dan berterima kasih jika Anda menemukan informasi terindikasi hoaks atau memiliki sanggahan terhadap hasil pemeriksaan fakta, kemudian melaporkannya melalui surelatau WA/SMS ke nomor(WHS)