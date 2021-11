[Cek Fakta] Jendral AS Terima Hadiah Handphone Huawei dari Jenderal Tiongkok? Ini Faktanya

"General Mark Milley receives a golden Huawei telephone from PLA counterpart to celebrate his extraordinary service,"



"Jenderal Mark Milley menerima telepon emas Huawei dari mitra PLA untuk merayakan layanannya yang luar biasa," tulis tweet yang diposting pada 20 September."

Sebuah gambar beredar di media sosial yang diklaim memperlihatkan Jenderal AS Mark Milley menerima hadiah berupa handphone Huawei dari Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok (PLA). Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) adalah sayap bersenjata Partai Komunis Tiongkok.Akun Facebook Al Wong membagikan foto tersebut pada 20 September 2021. Akun itu mengunggah tangkapan layar dari sebuah unggahan di Twitter dengan narasi sebagai berikut:





Penelusuran:

Dari hasil penelusuran, klaim bahwa Jenderal AS Mark Milley menerima hadiah berupa handphone Huawei dari Jenderal Tiongkok adalah salah. Faktanya, gambartersebut adalah hasil editan.



Dilansir AFP, gambar tangkapan layar sebenarnya menunjukkan Mark Milley bertemu dengan seorang jenderal Swiss, bukan seorang jenderal Tiongkok. Foto serupa diterbitkan pada 19 Desember 2019 di situs web Kepala Staf Gabungan, yang dipimpin oleh Milley. Tangkapan layar, diambil pada 27 Oktober 2021, dari situs web JCS.



"Ketua Gabungan Kepala Staf Jenderal Mark A. Milley bertemu dengan Kepala Angkatan Bersenjata Swiss Letnan Jenderal (pilih) Thomas Süssli di Bern, Swiss, 18 Desember 2019," demikian bunyi keterangan foto.



Dalam pertemuan itu, kedua pemimpin militer senior membahas kepentingan keamanan bersama antara Swiss dan Amerika Serikat (Foto oleh Sersan Angkatan Darat AS Chuck Burden Kelas 1)"



Unggahan gambar tersebutberedar di tengah ketegangan perang dagang antara AS dan Tiongkoksemenjak Mantan Presiden AS, Donald Trump meluncurkan kampanye pembatasan peredaran merek Huawei, yang saat itu telah merajai pasar global. Pembatasan tersebut salah satunya dikeluarkannya kebijakan bahwa merek telekomunikasi Huawei dilarang menggunakan pelayanan Google Android.





Kesimpulan:

Klaim bahwa Jenderal AS Mark Milley menerima hadiah berupa handphone Huawei dari Jenderal Tiongkok adalah salah. Faktanya, gambartersebut adalah hasil editan.



Informasi ini masuk kategori hoaks jenis manipulated content (konten manipulasi). Manipulated content atau konten manipulasi biasanya berisi hasil editan dari informasi yang pernah diterbitkan media-media besar dan kredibel. Gampangnya, konten jenis ini dibentuk dengan cara mengedit konten yang sudah ada dengan tujuan untuk mengecoh publik.











Referensi:

