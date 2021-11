[Cek Fakta] Foto Pohon Tertua di Dunia Berusia 6000 Tahun? Ini Faktanya

“Oldest tree in the world. 6000 years. Tanzania. Africa.” Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Terjemahan: "Pohon tertua di dunia. 6000 tahun. Tanzania. Afrika."

Beredar sebuah foto yang diklaim memperlihatkan pohon tertua di dunia berusia 6000 tahun. Foto itu beredar di media sosial.Akun Twitter Curiosity (@SciencePorn1) membagikan foto tersebut pada 5 November 2021. Pada foto yang sudah di-retweet 20,8 ribu kali itu, terlihat pohon berukuran super besar dimana ada seorang pria dewasa berdiri di sampingnya.Pada unggahan foto, akun itu menambahkan cuitan sebagai berikut:Dari hasil penelusuran, klaim pada foto yang beredar memperlihatkan pohon tertua di dunia adalah salah. Faktanya, pohon pada foto yang beredar adalah jenis Baobab, bukan termasuk pohon tertua di dunia.Mengutip Live Science, pohon tertua di dunia yang pernah ditemukan adalah Methuselah atau pinus longaeva yang berusia 4.845 di Pengunungan White California, Amerika Serikat. Para peneliti juga menemukan pohon yang sama di pegunungan tersebut dengan usia 5.062 tahun.Dilansir Turnbackhoax.id, foto tersebut telah beredar sejak 2004 pada forum blog berbahasa Rusia,Yaplakal, tanpa adanya keterangan lokasi diambilnya foto pohon bernama baobab itu. Foto yang sama juga ditemukan pada unggahan situs imgur pada 3 September 2020 dengan narasi sebagai berikut.“According to scientists, this baobab tree is about 6.000 years old. This makes it one of the oldest living things on earth. Located in Senegal (West Africa).”Namun, penelusuran lebih lanjut menunjukkan bahwa pohon baobab bernama Panke tertua ditemukan di Zimbabwe dengan usia sekitar 2.450 tahunKlaim pada foto yang beredar memperlihatkan pohon tertua di dunia adalah salah. Faktanya, pohon pada foto yang beredar adalah jenis Baobab, bukan termasuk pohon tertua di dunia.Informasi ini jenis hoaks false context (konteks keliru). False context adalah sebuah konten yang disajikan dengan narasi dan konteks yang salah. Biasanya, false context memuat pernyataan, foto, atau video peristiwa yang pernah terjadi pada suatu tempat, namun secara konteks yang ditulis tidak sesuai dengan fakta yang ada.https://www.livescience.com/29152-oldest-tree-in-world.htmlhttps://www.nature.com/articles/d41586-018-05411-7#ref-CR1https://www.yaplakal.com/forum2/topic5905.html*Kami sangat senang dan berterima kasih jika Anda menemukan informasi terindikasi hoaks atau memiliki sanggahan terhadap hasil pemeriksaan fakta, kemudian melaporkannya melalui surel cekfakta@medcom.id atau WA/SMS ke nomor 082113322016