[Cek Fakta] Beredar Foto Kemasan Vaksin Sinovac Bertuliskan “Only for clinical trial” ? Ini Faktanya

Beredar foto kemasan vaksin covid-19 Sinovac yang bertuliskan “Only for Clinical Trial”. Foto ini disebarAkun Twitter Muhammad Rafattarsya (@cebonginsaf3).Foto itu dibagikan untuk balasan cuitan akun Twitter Akbar_ltd (@LtdAkbar) terkait penggunaan vaksin yang masih dalam tahap “clinical trial”.Narasi pada kemasan vaksin sebagai berikut:Benarkah vaksin covid-19 buatan Sinovac selama ini yang digunakan oleh banyak negara hanya untuk uji coba klinis? Berikut cek faktanya Dari hasil penelusuran, klaim bahwavaksin covid-19 buatanSinovac yang digunakan masyarkat umummasih dalam tahap uji coba klinisn adalah salah. Faktanya, foto yang beredar tersebutadalah foto kemasan vaksin yang masih dalam tahap uji coba sebelum diberikan kepada sukarelawan di Brazil.Dikutip dari Turnbackhoax.id,foto cuitan itu ditemukan dan digunakan dalam beberapa artikel, salah satunya artikel opini The Washington Post terbit pada 5 Agustus 2020. Foto dalam artikel itu diambil oleh seorang fotografer asal Brasil bernama Eraldo Peres dari The Associated Press dan diberi narasi sebagai berikut.“Dr. Gustavo Romero, of University Hospital of Brasilia’s Nucleus of Tropical Medicine, presents to the press China’s Sinovac Biotech experimental vaccine for the new coronavirus before it is administered to volunteers in Brasilia, Brazil, on Wednesday. (Eraldo Peres/AP)”Terjemahan:“Dr. Gustavo Romero, dari University Hospital of Brasilia’s Nucleus of Tropical Medicine, mempresentasikan kepada pers vaksin eksperimental Sinovac Biotech China untuk virus corona baru sebelum diberikan kepada sukarelawan di Brasilia, Brasil, pada hari Rabu. (Eraldo Peres/AP)”Situs berita CBC juga menerbitkan foto yang sama pada artikel berjudul “Sinovac says its coronavirus vaccine candidate appears safe for elderly in early trials” terbit pada 7 September 2020. Artikel itu menyebut, CoronaVac yang merupakan kandidat vaksin dari Sinovac pada saat itu sedang diuji di Brasil dan Indonesia dalam uji coba manusia tahap akhir untuk mengevaluasi apalah vaksin tersebut efektif dan cukup aman untuk mendapatkan persetujuan agar dapat digunakan secara massal.Klaim bahwavaksin covid-19 buatanSinovac yang digunakan masyarkat umummasih dalam tahap uji coba klinisn adalah salah. Faktanya, foto yang beredar tersebutadalah foto kemasan vaksin yang masih dalam tahap uji coba sebelum diberikan kepada sukarelawan di Brazil.Informasi ini jenis hoaks false context (konteks keliru). False context adalah sebuah konten yang disajikan dengan narasi dan konteks yang salah. Biasanya, false context memuat pernyataan, foto, atau video peristiwa yang pernah terjadi pada suatu tempat, namun secara konteks yang ditulis tidak sesuai dengan fakta yang ada.-https://turnbackhoax.id/2021/11/08/salah-foto-kemasan-vaksin-sinovac-only-for-clinical-trial/-https://www.washingtonpost.com/opinions/fda-commissioner-no-matter-what-only-a-safe-effective-vaccine-will-get-our-approval/2020/08/05/e897d920-d74e-11ea-aff6-220dd3a14741_story.html-https://www.cbc.ca/news/science/china-sinovac-coronavirus-vaccine-1.5714957*Kami sangat senang dan berterima kasih jika Anda menemukan informasi terindikasi hoaks atau memiliki sanggahan terhadap hasil pemeriksaan fakta, kemudian melaporkannya melalui surel cekfakta@medcom.id atau WA/SMS ke nomor 082113322016