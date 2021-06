[Cek Fakta] Jakarta Batasi Kegiatan Sampai Jam 8 Malam Kecuali Anak Cawang? Ini Faktanya

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Beredar sebuah artikel berjudul "Jakarta Batasi Kegiatan Sampai Jam 8 Malam Kecuali Anak Cawang, Bebas!". Artikel beredar lewat pesan berantai.Artikel tersebut mencatut situs berita nasional tribunnews.com. Artikel diunggah pada 27 Juni 2021 pukul 21.27 WIB.Dari hasil penelusuran tim cek fakta medcom , klaim artikel Jakarta Batasi Kegiatan Sampai Jam 8 Malam Kecuali Anak Cawang, Bebas! adalah salah. Faktanya, artikel tersebut hasil suntingan. Dari penelusuran indeks berita di situsdengan kata kunci artikel terkait, tidak ditemukan klaim judul artikel tersebut.Dari penelusuran kami, terkait pembatasan jam malam di DKI Jakarta di artikel, ditemukan judul sebagai berikut "Covid-19 Melonjak, Mal, Restoran, dan Cafe Hanya Boleh Buka Sampai Jam 8 Malam".Dalam artikel tersebut menyebutkan Pemerintah melakukan pengetatan kegiatan masyarakat di sejumlah sektor mulai Selasa, 22 Juni 2021.Salah satunya sektor perbelanjaan seperti mal dan pasar yang dibatasi jam operasionalnya disemua zona menyusul melonjaknya kasus Covid-19."Kemudian kegiatan di pusat perbelanjaan mal ataupun pasar dan pusat perdagangan, jam operasional maksimal sampai jam 20.00, dan pembatasan pengunjung paling banyak 25 persen dari kapasitas," kata Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat terbatas dengan Presiden Jokowi secara daring, Senin, 21 Juni 2021.Dilansir, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membatasi kegiatan dine in (makan di tempat) di restoran atau rumah makan hanya sampai pukul 8 malam.Pembatasan dine in di restoran itu tertuang dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 796 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro.PPKM Mikro terbaru di Jakarta itu berlaku selama 14 hari. Mulai dari 22 Juni hingga 5 Juli 2021 mendatang. "Dine-in sampai dengan pukul 20.00 WIB," ujar Anies dalam keterangan tertulis, Rabu, 23 Juni 2021.Dalam Kepgub itu, Anies menyebut larangan operasional lebih dari pukul 20.00 WIB hanya untuk layanan dine in. Selebihnya, jika pembelian secara daring atau bawa pulang (take away) boleh melebihi waktu yang ditentukan."Dapat melayani take away/delivery sesuai jam operasional restoran (24 jam) dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat," kata Anies.Klaim artikel Jakarta Batasi Kegiatan Sampai Jam 8 Malam Kecuali Anak Cawang, Bebas! adalah salah. Faktanya, artikel tersebut hasil suntingan.Informasi ini jenis hoaks manipulated content (konten manipulasi). Manipulated content atau konten manipulasi biasanya berisi hasil editan dari informasi yang pernah diterbitkan media-media besar dan kredibel. Gampangnya, konten jenis ini dibentuk dengan cara mengedit konten yang sudah ada dengan tujuan untuk mengecoh publik.1.https://jakarta.suara.com/berita/174248-anies-teken-kepgub-ppkm-mikro-terbaru-dine-in-di-restoran-sampai-jam-8-malam?page=all2.https://www.tribunnews.com/corona/2021/06/21/covid-19-melonjak-mal-restoran-dan-cafe-hanya-boleh-buka-sampai-jam-8-malam*Kami sangat senang dan berterima kasih jika Anda menemukan informasi terindikasi hoaks atau memiliki sanggahan terhadap hasil pemeriksaan fakta, kemudian melaporkannya melalui surelatau WA/SMS ke nomor(WHS)