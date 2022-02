[Cek Fakta] Video Daging Tikus Dijual sebagai Chicken Wings Tanpa Tulang di AS? Cek Faktanya

"Breaking News: One million pounds of rat meat being sold in America."



"Million pounds (sic) of rat meat being sold as boneless chicken wings in the U.S."



Beredar sebuah video di TikTok yang menjelaskan daging tikus telah dijual sebagai daging sayap ayam tanpa tulang di Amerika Serikat. Video itu disebar akun TikTok @qu33nbeeeepada 1 November 2021.Video itu diunggah ulang akun Instagram @nutritionalhealing pada 16 Januari 2022. Pada video itu, juga menunjukkan seorang wanita yang mengungkapkan klaim tersebut disertai tangkapan layar dari grafik berita TV dengan topik bertuliskan sebagai berikut:



Benarkah? Berikut cek faktanya.







Penelusuran:

Dari hasil penelusuran, klaim pada video yang beredar bahwa daging tikus dijual sebagai sayap ayam tanpa tulang di Amerika Serikat adalah salah. Faktanya, tidak ada bukti terkait isu tersebut.



Dilansir USA TODAY, Department of Agriculture’s Food and Safety Inspection Service Amerika Serikat mengungkapkan bahwa klaim ini merupakan klaim tanpa dasar. The Food and Drug Administration juga tidak memberikan pengumuman apa-apa terkait penjualan daging tikus sebagai daging sayap ayam tanpa tulang di Amerika Serikat.



Adapaun unggahan gambar tangkapan layar yang beredar menunjukkan tikus goreng di Thailand dan pertama kali dibagikan pada 15 Mei 2007, oleh Nicolai Bangsgaard di Flickr. USA TODAY tidak menemukan bukti bahwa gambar tersebut dibagikan dalam berita TV di AS.



Juga tidak ada bukti bahwa Taco Bell, rantai makanan cepat saji yang disebutkan dalam video, menggunakan daging tikus sebagai pengganti sayap ayam. USA TODAY menghubungi Taco Bell untuk memberikan komentar.



"Berdasarkan penelitian kami, kami menilai SALAH klaim bahwa daging tikus dijual sebagai sayap ayam tanpa tulang. Tidak ada bukti yang mendukung klaim itu. FDA belum mengeluarkan peringatan keamanan, penarikan, atau penarikan pasar terkait daging tikus di sayap ayam tanpa tulang. Pemeriksa fakta telah membantah klaim serupa di masa lalu." tulis USA TODAY dalam laporannya.





Kesimpulan:

Klaim pada video yang beredar bahwa daging tikus dijual sebagai sayap ayam tanpa tulang di Amerika Serikat adalah salah. Faktanya, tidak ada bukti terkait isu tersebut.



Informasi ini masuk kategori hoaks jenis misleading content (konten menyesatkan). Misleading terjadi akibat sebuah konten dibentuk dengan nuansa pelintiran untuk menjelekkan seseorang maupun kelompok. Konten jenis ini dibuat secara sengaja dan diharap mampu menggiring opini sesuai dengan kehendak pembuat informasi.



Misleading content dibentuk dengan cara memanfaatkan informasi asli, seperti gambar, pernyataan resmi, atau statistik, akan tetapi diedit sedemikian rupa sehingga tidak memiliki hubungan dengan konteks aslinya.













