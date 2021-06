[Cek Fakta] Foto Tentara Israel Menginjak Kepala Anak Kecil Palestina Hingga Tewas? Begini Faktanya

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Sebuah foto diklaim memperlihatkan seorang tentara Israel membunuh anak kecil Palestina. Foto itu banyak beredar di berbagai platform media sosial.Akun Twitter@DANISHOfficialJturut membagikan foto itu pada 16 Mei 2021. Pada terlihat, seorang pria berpakaian aparat keamanan menginjak kepala anak laki-laki dengan lututnya, hingga mengeluarkan darah. Pada unggahannya, akun itu menambahkan keterangan sebagai berikut:"#AllahuAkbarAn Israeli soldier kills a Palestinian child and the world has not moved for him share the picture until it rotates in the world to show the Zionist brutality in Palestine."Terjemahan: "Seorang tentara Israel membunuh seorang anak Palestina dan dunia tidak bergerak untuknya membagikan gambar sampai berputar di dunia untuk menunjukkan kebrutalan Zionis di Palestina"Dari hasil penelusuran, klaim pada foto yang beredar memperlihatkan seorang tentara Israel membunuh anak kecil Palestina adalah salah. Faktanya, foto itu memperlihatkan seorang polisi di Chili yang menangkap anak kecil yang ketahuan melakukan vandalisme.Foto identik ditemukan pada artikel yang diunggah situsRadio ADNpada 1 Oktober 2016, berjudul"Denuncian abuso policial contra joven que realizó un rayado en Valparaíso". Pada artikel itu dijelaskan seorang polisi bernama Letnan Dua F. Venegas menganiaya seoarang anak kecil yang membuat grafiti di sebuah dinding kota. Akun Facebook pegiat fotografiFrente Fotográficomembagikan foto tersebut.“Frente Fotográfico turun ke Facebook untuk mengecam kasus kebrutalan polisi yang dilakukan terhadap seorang pemuda yang membuat grafiti di Valparaíso,” katanya.Pula, dilansirAFP Pakistan, lambang lencana pada seragam pria itu menyerupai kepolisian nasional Chili,Carabineros de Chile.AFP menemukan foto yang sama dibagikan di halaman Facebook Frente Fotográfico di samping video pemuda dalam gambar itu berbicara kepada wartawan.Pencarian Google untuk"Carabineros joven Valparaíso"ditemukan video dengan versi yang lebih panjang yang diposting ke Facebook pada 1 Oktober 2016. Dalam rekaman itu, seorang wanita berbicara dalam aksen Chili memohon kepada polisi bahwa anak kecil itu tidak bisa bernapas.Saluran TV Chili 24 Horas juga melaporkan insiden tersebut pada 3 Oktober 2016.Dalam video berdurasi 1 menit 19 detik tersebut disebutkan seorang polisi letnan dua (subteniente) bernama “F. Venegas V” melakukan tindak kekerasan pada penangkapan seorang siswa.Klaim pada foto yang beredar memperlihatkan seorang tentara Israel membunuh anak kecil Palestina adalah salah. Faktanya, foto itu memperlihatkan seorang polisi di Chili yang menangkap anak kecil yang ketahuan melakukan vandalisme.Informasi ini masuk kategori hoaks jenis false context (konteks keliru). False context adalah sebuah konten yang disajikan dengan narasi dan konteks yang salah. Biasanya, false context memuat pernyataan, foto, atau video peristiwa yang pernah terjadi pada suatu tempat, namun secara konteks yang ditulis tidak sesuai dengan fakta yang ada.https://factcheck.afp.com/photo-was-taken-chile-2016https://www.adnradio.cl/nacional/2016/10/01/denuncian-abuso-policial-contra-joven-que-realizo-un-rayado-en-valparaiso-3262135.htmlhttps://www.24horas.cl/nacional/padres-de-grafitero-violentamente-detenido-en-valparaiso-presentaran-acciones-judiciales-2151388https://archive.md/yKBYz*Kami sangat senang dan berterima kasih jika Anda menemukan informasi terindikasi hoaks atau memiliki sanggahan terhadap hasil pemeriksaan fakta, kemudian melaporkannya melalui surelatau WA/SMS ke nomor(WAN)