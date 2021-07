[Cek Fakta] Suara Azan Dapat Melemahkan Covid-19? Ini Faktanya

"Suara adzan yang dikumandangkan di Masjid berpengaruh terhadap virus Corona. Hasil penelitian menjelaskan adzan dapat mengecilkan Corona. Negera-negara Eropa mengijinkan Masjid dibuka. Pemerintah Indonesia perlu segera membuka Masjid agar umat Islam dapat melaksanakan ibadah."

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Beredar sebuah narasi yang menyebutkan suara azan dapat melemahkan Covid-19. Informasi beredar di twitter.Akun twittermencuit informasi ini pada 8 Juli 2021. Berikut isi cuitannya.Dari hasil penelusuran tim cek fakta medcom , klaim azan dapat mengecilkan Covid-19 adalah salah. Faktanya, informasi penelitian tersebut terkait efek tubuh saat mendengarkan azan.Dilansir, video dalam unggahan tersebut pernah tayang di laman YouTube dengan judul “The Spiritual Healing Effects Of Adhaan (call to prayer)” diunggah oleh kanal Mehbooba - pada 11 Oktober 2016. Video tersebut kemudian dibantah faktanya oleh artikel ilmfeed.com berjudul “This Viral Video About The Effects of Music and the Adhan on the Body is Simply Not True” pada 12 Oktober 2016. Artikel tersebut mengatakan bahwa perbandingan grafik suara tersebut bukan efek dari suara azan, grafik tersebut tidak muncul karena tipe suara azan yang dimainkan adalah mono.Melansir, salah satu potongan gambar dalam video tersebut yang dapat ditelusuri adalah potongan gambar sejumlah Muslim di Spanyol yang mengumandangkan azan di balkon. Melalui penelusuran gambar via Source, terdapat dua media massa besar melaporkan potongan video yang sama, yakni Anadolu Agency dan Hurriyet.Artikel dalam hurriyet.com.tr membahas mengenai masyarakat Spanyol yang berinisiatif mengumandangkan azan sebagai bentuk dukungan mereka kepada semua yang berjuang melawan virus tersebut. Berdasarkan penjelasan tersebut, informasi dalam unggahan video Facebook tidak benar.Klaim suara azan dapat melemahkan virus Korona adalah salah. Faktanya, informasi penelitian tersebut terkait efek tubuh saat mendengarkan adzan.Informasi ini jenis hoaks misleading content. Misleading terjadi akibat sebuah konten dibentuk dengan nuansa pelintiran untuk menjelekkan seseorang maupun kelompok. Konten jenis ini dibuat secara sengaja dan diharap mampu menggiring opini sesuai dengan kehendak pembuat informasi.Misleading content dibentuk dengan cara memanfaatkan informasi asli, seperti gambar, pernyataan resmi, atau statistik, akan tetapi diedit sedemikian rupa sehingga tidak memiliki hubungan dengan konteks aslinya.1.https://turnbackhoax.id/2020/04/21/salah-azan-dapat-melemahkan-virus-corona/2.https://www.hurriyet.com.tr/avrupa/ispanyadaki-muslumanlardan-destek-icin-ezan-414764983.https://tirto.id/misinformasi-suara-azan-dapat-melemahkan-virus-corona-eNsG4.https://archive.fo/OYEQ5*Kami sangat senang dan berterima kasih jika Anda menemukan informasi terindikasi hoaks atau memiliki sanggahan terhadap hasil pemeriksaan fakta, kemudian melaporkannya melalui surelatau WA/SMS ke nomor(WHS)