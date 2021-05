[Cek Fakta] Vaksin Covid-19 Berisiko untuk Perempuan Mentruasi? Ini Faktanya

"Jangan divaksin sebelum dan setelah 5 hari menstruasi karena kekebalan akan sangat berkurang selama menstruasi. Dosis vaksin mula-mula menurunkan imunitas kemudian membangun imunitas, sehingga beresiko tinggi menyerang orang yang divaksinasi selama menstruasi.

Mari kita bawa kesadaran di masyarakat. Permintaan saya kepada semua warga India. Perempuan yang ada di rumah masing-masing, berumur 18 tahun, dan mulai menstruasi, bisa ikut vaksinasi Covid dari 1 Mei, tapi perlu diperhatikan bahwa mereka harus divaksinasi 5 hari sebelum siklus haid (pre-date) dan 5 hari setelah siklus bulanan karena selama haid, kekebalan tubuh pada wanita dan gadis sangat hilang bersamaan dengan menstruasi, dan selama ini, vaksinasi dapat menyebabkan masalah lain bagi wanita. Untuk itu, perhatikan hal utama ini.

Dr. Aditi Raghuvanshi.

Ahli bedah ginekologi.

Petugas Medis AIIMS Bhopal Madhya Pradesh."

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Beredar sebuah narasi yang menyebutkan vaksin Covid-19 berisiko tinggi untuk perempuan yang sedang menstruasi. Narasi beredar di facebook.Akun facebook asal Indiamembagikan narasi ini pada 29 April 2021. Berikut naarsinya yang telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia.Dari hasil penelusuran tim cek fakta medcom , klaim vaksin Covid-19 berisiko tinggi untuk perempuan yang sedang menstruasi adalah salah. Faktanya, tidak ada sumber informasi valid terkait hal tersebut.Dilansir dari, unggahan serupa telah banyak beredar di media sosial baik dalam bentuk narasi ataupun poster. Menanggapi hal tersebut, WHO melalui AFP Fact Check mengatakan bahwa klaim tersebut tidak benar. Tidak ada dasar ilmiah terkait klaim tersebut.Departemen informasi publik India juga melalui akun @PIBFactcheck pernah menolak klaim tersebut di Twitter pada 24 April 2021, berikut klarifikasi lengkap Departemen Informasi Publik India:"Fake post circulating on social media claims that women should no take #COVID19Vaccine 5 days before and after mestrual cycle.Don't fall for romours!All people above 18 should get vaccinated after May 1 Registration starts on April 28 on cowin.gov.in" Selain itu, salah satu Dokter di India, Dr. Munjaal Kapadia, Konsultan Kebidanan dan Ginekolog di Rumah Sakit Khusus Namaha Mumbai, membuat sebuah klarifikasi di Twitter milik pribadinya. Ia mengatakan, telah beredar rumor konyol yang membuat semua orang takut untuk divaksin"Banyak pasien yang mengirimi saya pesan untuk menanyakan apakah aman/efektif mengambil vaksin saat menstruasi. Beberapa rumor WhatsApp konyol telah membuat takut semua orang. Menstruasi Anda tidak berpengaruh pada kemanjuran Vaksin," Jelas Dr Munjaal.Dilansir, Juru bicara vaksinasi Covid-19 Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi,menyatakan bahwa wanita yang sedang menstruasi boleh dan aman untuk divaksinasi, dan apabila ada gejala lain seperti nyeri haid yang tidak tertahankan, maka vaksinasi bisa ditunda 1-3 hari sesuai dengan gejala yang dialami.Klaim vaksin Covid-19 berisiko tinggi untuk perempuan yang sedang menstruasi adalah salah. Faktanya, tidak ada sumber informasi valid terkait hal tersebut.Informasi ini jenis hoaks misleading content (konten menyesatkan). Misleading terjadi akibat sebuah konten dibentuk dengan nuansa pelintiran untuk menjelekkan seseorang maupun kelompok. Konten jenis ini dibuat secara sengaja dan diharap mampu menggiring opini sesuai dengan kehendak pembuat informasi.Misleading content dibentuk dengan cara memanfaatkan informasi asli, seperti gambar, pernyataan resmi, atau statistik, akan tetapi diedit sedemikian rupa sehingga tidak memiliki hubungan dengan konteks aslinya.1.https://archive.md/KDu2H2.https://turnbackhoax.id/2021/05/14/salah-vaksin-covid-19-beresiko-tinggi-bagi-perempuan-yang-sedang-menstruasi/*Kami sangat senang dan berterima kasih jika Anda menemukan informasi terindikasi hoaks atau memiliki sanggahan terhadap hasil pemeriksaan fakta, kemudian melaporkannya melalui surelatau WA/SMS ke nomor(WHS)