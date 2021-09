[Cek Fakta] Said Didu Sebut Rumah Rocky Gerung Tempat Busuk? Ini Faktanya

"Lalat hanya akan berkumpul di

tempat yg busuk.

Itu saja."



"Mau ketawa takut kdroen sewot," tulis akun tersebut, Sabtu 25 September 2021.

"Kelakuan kalian bikin hoax dg membuat seakan-akan itu mention saya. Kalian memang halalkan segala cara.

Demi selamatkan bangsa ini mari kita lawan buzzerp!!!," tulis Said Didu di akun twitternya.

Beredar sebuah foto memperlihatkan Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo bersama sejumlah orang lainnya berpose di rumah pengamat sosial Rocky Gerung. Foto ini beredar di media sosial.Foto itu seolah-olah unggahan mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Muhammad Said Didu di twitter. Pada unggahan itu, Said mengaitkan foto tersebut dengan lalat yang hanya berkumpul di tempat busuk.Adalah akun facebookyang turut mengunggah foto tangkapan layar seolah unggahan akun twitter. Akun itu juga membuat narasi:Benarkah demikian?Dari penelusuran kami, klaim bahwa Said Didu mengaitkan foto Gatot dan kawan-kawan di rumah Rocky Gerung dengan lalat yang berkumpul di tempat busuk, adalah salah. Faktanya, Said telah memberikan klarifikasi.Ia membantah unggahan tersebut merupakan buatannya. Said juga menemukan unggahan senada yang beredar di twitter.Said menegaskan unggahan tersebut hoaks. Berikut klarifikasi Said:Di sisi lain, foto itu sebenarnya memperlihatkan kehadiran sejumlah tokoh politik di rumah Rocky Gerung di Desa Bojongkoneng, Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Kamis 24 September 2021. Dalam kesempatan itu hadir di antaranya Gatot, Ketua Majelis Syuro Partai Ummat Amien Rais dan lain-lain.Klaim bahwa Said Didu mengaitkan foto Gatot dan kawan-kawan di rumah Rocky Gerung dengan lalat yang berkumpul di tempat busuk, adalah salah. Faktanya, Said telah memberikan klarifikasi.Informasi ini masuk kategori hoaks jenis imposter content (konten tiruan). Imposter content terjadi jika sebuah informasi mencatut pernyataan tokoh terkenal dan berpengaruh. Tidak cuma perorangan, konten palsu ini juga bisa berbentuk konten tiruan dengan cara mendompleng ketenaran suatu pihak atau lembaga.https://twitter.com/msaid_didu/status/1441924793389838336https://era.id/afair/76228/amien-rais-hingga-gatot-nurmantyo-kumpul-di-rumah-rocky-gerung-ferdinand-mereka-bisa-apahttps://www.facebook.com/groups/303017897038570/posts/818778888795799/*Kami sangat senang dan berterima kasih jika Anda menemukan informasi terindikasi hoaks atau memiliki sanggahan terhadap hasil pemeriksaan fakta, kemudian melaporkannya melalui surelatau WA/SMS ke nomor(DHI)