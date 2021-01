Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

"Gates telah berbicara tentang perlunya "sertifikat digital" untuk vaksinasi dan pengujian, tetapi tidak ada bukti bahwa dia mendukung tanda yang terlihat, seperti tato. Yayasan Bill & Melinda Gates juga mengatakan klaim tersebut salah," tulis AFP dalam laporannya yang diperbarui pada Rabu 2 September 2020.

"Meski cara kerjanya serupa dengan tato, MIT menjelaskan bahwa quantum dot dye bertujuan untuk merekam vaksin apa saja yang pernah diterima seseorang dan pewarnanya bakal bertahan selama 5 tahun. Tujuannya, agar kita tahu siapa yang belum mendapatkan vaksin untuk penyakit tertentu," tulis Kumparan dalam laporannya, 17 Juli 2020.



"Menurut catatan MIT ada 1,5 jutaorang yang meninggal (setiap tahun) karena mereka menderita sakit yang sebenarnya bisa dicegah lewat vaksinasi," tulis Kumparan dalam laporannya, 17 Juli 2020.

"Jika kamu bertanya apa pentingnya sertifikat identitas bagi manusia, seseorang yang tak memiliki sertifikat identitas tidak bisa memiliki hampir semua hak asasi manusia, seperti hak pilih politik, layanan mendasar macam kesehatan atau bantuan sosial, hingga perlindungan hukum," tulis Kumparan.com dalam laporannya.

“Di area di mana kartu vaksinasi kertas sering hilang atau tidak ada sama sekali, dan basis data elektronik tidak pernah terdengar, teknologi ini dapat memungkinkan deteksi cepat dan anonim riwayat vaksinasi pasien untuk memastikan bahwa setiap anak divaksinasi,” kata Kevin McHugh, mantan MIT postdoc yang sekarang menjadi asisten profesor bioteknologi di Universitas Rice, sepertiyang dimuat di situs MIT News, 18 Desember 2019.



Beredar video berlabel Investigasi 101 dengan narasi bahwa akan ada tato dajal bagi mereka yang sudah divaksin. Video ini beredar melalui pesan berantai WhatsApp, baru-baru ini.Narator pada video itu mengklaim narasi tersebut bukan hoaks. Narator merujuk pada pernyataan Mantan Pejabat Microsoft, Bill Gates."Pada akhirnya kita akan mendapat sertifikasi digital. Supaya terlacak siapa yang sudah divaksin. Dan kapan Anda divaksin. Apa yang dimaksud dengan sertifikasi digital vaksin? Itu adalah tato dots quantum. Yang dikembangkan oleh MIT. Jadi setelah divaksin, Anda akan ditato. Yang merupakan sertifikat digital vaksin. Ini bukan main-main. Silakan Anda buka situs ID2020.ORG. Anda klik bagian certification. Anda baca sendiri certification mark. Inilah yang disebut mark of the beast. Tato dajal 666," kata narator. "Vaksin dan sertifikat digital akan dikaitkan dengan alat pembayaran," tambah dia.Dari penelusuran kami, klaim bahwa akan ada tato dajal bagi mereka yang sudah divaksin, tidak berdasar. Faktanya, pihak Bill Gates membantah rencana sertifikasi digital berupa tato atau yang diistilahkan sebagai tato dajal tersebut.Sebelum membahas lebih lanjut, mari kita menemukan klaim atau pernyataan pada video tersebut. Berikut klaim selengkapnya:"Pada akhirnya kita akan mendapat sertifikasi digital. Supaya terlacak siapa yang sudah divaksin. Dan kapan Anda divaksin. Apa yang dimaksud dengan sertifikasi digital vaksin? Itu adalah tatto dot quantum. Yang dikembangkan oleh MIT. Jadi setelah divaksin, Anda akan ditato. Yang merupakan sertifikat digital vaksin. Ini bukan main-main. Silakan Anda buka situs ID2020.org. Anda klik bagian certification. Anda baca sendiri certification mark. Inilah yang disebut mark of the beast. Tato dajal 666," kata narator."Vaksin dan sertifikat digital akan dikaitkan dengan alat pembayaran," tambah dia.Pertama, terdapat klaim sertifikasi digital vaksin adalah tatto dot quantum yang dikembangkan MIT. Faktanya, MIT tidak mengembangkan tatto dot quantum, akan tetapi quantum dot dye atau pewarnaan khusus pada kulit.Perekaman ini menjadi penting bagi mereka yang tidak mendapatkan vaksin secara utuh. Hal ini jamak ditemukan di beberapa negara berkembang.Pasalnya, warga di beberapa negara berkembang tidak utuh mendapatkan vaksin. Padahal vaksin dimaksudkan sebagai ikhtiar mencegah terjadinya penyakit di dalam tubuh warga tersebut.Kedua, terdapat klaim bahwa situs ID2020.org yang dikaitkan langsung dengan tato dajal 666 yang pada ujungnya sebagai alat pembayaran. Penerapan tato dajal ini akan dilakukan di tahun 2020.Narator menyebut para aktor intelektual di balik situs tersebut. Narator menyebut mereka sebagai konspirator tato sertifikasi digital vaksin.Di antaranya terdapat Global Alliance Vaccines and Immunization (GAVI). Kemudian di dalam GAVI terdapat WHO, UNICEF, Bill and Melinda Gates Foundation dan The World Bank.Pada video itu, narator langsung membuat "garis lurus" bahwa vaksin dan sertifikasi digital ada kaitannya dengan alat pembayaran. Itu lantaran ada label "The World Bank" di dalam GAVI. Alhasil jika divaksin tapi tidak ditato, maka tidak akan bisa melakukan pembayaran.Situs ID2020.org ditegaskan sebagai organisasi non-pemerintah yang mendavokasi sertifikat digital untuk orang tidak berdokumen di seluruh dunia dan kelompok yang kurang terlayani seperti pengungsi. Tercatat, lebih dari 1 miliar orang di dunia tidak memiliki sertifikat identitas.Lagi pula jika ditilik lebih lanjut di situs MIT, tidak ada kesimpulan bahwa teknologi yang dikembangkan berujung pada alat pembayaran. Pengembangan teknologi ini dimaksudkan sebagai solusi terkait kurangnya infrastruktur untuk menyimpan catatan medis, sehingga seringkali tidak ada cara yang mudah untuk menentukan siapa yang membutuhkan vaksin tertentu.Peneliti MIT kini telah mengembangkan cara baru untuk mencatat riwayat vaksinasi pasien: menyimpan data dalam pola pewarna, tidak terlihat dengan mata telanjang, yang dikirim di bawah kulit pada saat yang sama dengan vaksin.Klaim bahwa akan ada tato dajal bagi mereka yang sudah divaksin, tidak berdasar. Faktanya, pihak Bill Gates membantah rencana sertifikasi digital vaksin berupa tato atau yang diistilahkan sebagai tato dajal tersebut. Kemudian hal itu pada ujungnya tidak ada kaitannya dengan alat pembayaran.Informasi ini masuk kategori hoaks jenis fabricated content (konten palsu). Fabricated content terbilang menjadi jenis konten palsu yang paling berbahaya. Konten ini dibentuk dengan kandungan 100% tidak bisa dipertanggung-jawabkan secara fakta. Informasi ini masuk kategori hoaks jenis fabricated content (konten palsu). Fabricated content terbilang menjadi jenis konten palsu yang paling berbahaya. Konten ini dibentuk dengan kandungan 100% tidak bisa dipertanggung-jawabkan secara fakta. Biasanya, fabricated content berupa informasi lowongan kerja palsu dan lain-lain.