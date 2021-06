[Cek Fakta] Korban Konflik Warga Sipil Gaza Hasil Riasan Efek Karakter? Ini Faktanya

"Sama kaya di

Indonesia ini cara2 org tebar HOAX jualan agama cari dana di Palestina...

Dulu Dubes Palestina sdh ingatkan ke FPI

Hati2 krn Palestina Israel bukan perang agama..

Orang

Indonesia tdk paham problem internal Palestina..."

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Beredar sebuah video adegan korban luka-luka warga sipil Gaza akibat perang Israel-Palestina. Video ini dinarasikan adalah korban konflik Palestina yang dimanipulasi dengan riasan karakter efek untuk mendapatkan simpati masyarakat dunia.Akun facebookmembagikan video ini pada 15 Mei 2021. Dalam videonya ia memberikan narasi sebagai berikut.Dari hasil penelusuran tim cek fakta medcom , klaim korban konflik warga sipil Gaza hasil riasan karakter efek adalah salah. Faktanya, video tersebut adalah video acara amal "Doctor of The World" oleh panata rias asal Gaza Mariam Salah.Video aslinya pernah diunggah kanal youtube media asal Turkipada 2 Maret 2017. Video berjudul "Palestinian film industry | Cinema | Showcase".Produksi film ini adalah sebuah proyek amal dari Prancis "Doctors of the World". Tidak banyak produksi film di Jalur Gaza. Penata rias Mariam Salah belajar sendiri untuk membuat darah palsu untuk film-film Palestina yang mendobrak tradisi yang selama ini banyak digeluti kaum pria.Klaim korban konflik warga sipil Gaza hasil riasan karakter efek adalah salah. Faktanya, video tersebut adalah video acara amal "Doctor of The World" oleh panata rias asal Gaza Mariam Salah.Informasi ini jenis hoaks misleading content (konten menyesatkan). Misleading terjadi akibat sebuah konten dibentuk dengan nuansa pelintiran untuk menjelekkan seseorang maupun kelompok. Konten jenis ini dibuat secara sengaja dan diharap mampu menggiring opini sesuai dengan kehendak pembuat informasi.Misleading content dibentuk dengan cara memanfaatkan informasi asli, seperti gambar, pernyataan resmi, atau statistik, akan tetapi diedit sedemikian rupa sehingga tidak memiliki hubungan dengan konteks aslinya.1.https://www.thequint.com/news/webqoof/video-from-2017-shared-as-palestinians-faking-injuries2.https://www.youtube.com/watch?v=hwpchsSe5dI3.https://archive.fo/T84jf*Kami sangat senang dan berterima kasih jika Anda menemukan informasi terindikasi hoaks atau memiliki sanggahan terhadap hasil pemeriksaan fakta, kemudian melaporkannya melalui surelatau WA/SMS ke nomor(WHS)