“Virus ini tidak berpengaruh terhadap anak-anak. Kalian tahu apa? Aku adalah seorang Peneliti. Mereka kebal terhadap virus ini” penggalan pernyataan dari seorang perempuan dalam video yang beredar.

Beredar sebuah video yang memperlihatkan seorang perempuan sedang berorasi pada sebuah rapat dewan. Perempuan yang mengaku seorang peneliti itu mengatakan anak-anak kebal terhadap virus korona baru (covid-19) sehingga tidak perlu diberi vaksin.Video menyebar melalui pesan berantai dan media sosial. Perempuan itu menyebutkan jika anak-anak yang meninggal dalam kurun satu tahun terkahir tidak ada kaitannya dengan covid-19. Menurut perempuan itu vaksinasi adalah bentuk genosida.









Penelusuran:

Dari hasil penelusuran, klaim bahwa anak-anak kebal terhadap virus Covid-19 adalah keliru. Faktanya, anak-anak tetap dapat terpapar Covid-19.

"Sungguh disayangkan seorang mantan menteri kesehatan menasihati orang tua untuk tidak memvaksinasi anak-anak, dan diharapkan nasihatnya tentang topik yang jelas-jelas salah informasi itu, tidak ditanggapi dengan serius." bunyi pernyataan UNICEF.

Badan Dana Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations Children's Fund/UNICEF) mengatakan vaksinasi covid-19 telah menyelamatkan jutaan nyawa dan telah melindungi anak-anak dan masyarakat dari penyakit mematikan yang dapat dicegah dengan vaksin di seluruh dunia.Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan UNICEF sangat prihatin dengan komentar yang disalahartikan yang beredar selama beberapa minggu terakhir oleh kelompok anti-vaksinasi di media sosial yang dibagikan dan didukung oleh mantan menteri kesehatan. Komentar-komentar ini dianggap salah dan menyesatkan, dan menyedihkan mengetahui bahwa komentar-komentar tersebut berasal dari mantan menteri kesehatan.Dilansir dari NPR melalui artikel berjudul "Children Now Account For 22% Of New U.S. COVID Cases. Why Is That?" dijelaskan bahwa jumlah anak-anak yang terinfeksi covid-19 di beberapa negara bagian di Amerika Serikat mencapai 22,4 persen. Angka ini naik dari tahun sebelumnya yakni 3 persen.Di Indonesia juga demikian, walaupun dinilai relatif kebal, namun anak-anak tetap memiliki potensi terpapar covid-19. Jumlah anak-anak di Indonesia yang positif covid-19 dari awal pandemi hingga 20 Desember 2020 mencapai 74.249 orang. Sedangkan data klaster sekolah atau pesantren sudah mencapai 3.711 kasus dan tersebar di berbagai provinsi.Efek samping vaksinasi terhadap anak-anak adalah sama dengan dewasa. Merujuk Johns Hopkins Medicine, vaksin Covid-19 telah melalui prosedur keamanan yang sangat ketat. Misalnya, pemberian vaksin Covid-19 Pfizer untuk anak-anak di AS, efek sampingnya sama, antara anak-anak dan orang dewasa.Klaim bahwa anak-anak kebal terhadap virus Covid-19 adalah keliru. Faktanya, anak-anak tetap dapat terpapar Covid-19.Informasi ini masuk kategori hoaks jenis misleading content (konten menyesatkan). Misleading terjadi akibat sebuah konten dibentuk dengan nuansa pelintiran untuk menjelekkan seseorang maupun kelompok. Konten jenis ini dibuat secara sengaja dan diharap mampu menggiring opini sesuai dengan kehendak pembuat informasi.Misleading content dibentuk dengan cara memanfaatkan informasi asli, seperti gambar, pernyataan resmi, atau statistik, akan tetapi diedit sedemikian rupa sehingga tidak memiliki hubungan dengan konteks aslinya.https://www.unicef.org/png/press-releases/vaccinations-protect-and-are-safe-your-childrenhttps://www.npr.org/sections/coronavirus-live-updates/2021/05/03/993141036/children-now-account-for-22-of-new-u-s-covid-cases-why-is-that