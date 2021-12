[Cek Fakta] Benarkah Omicron Bukan Varian Baru karena WHO sudah Mendeteksi pada 2020? Begini Faktanya

"So WHO has known since Nov 2020 of the "new" variant? If you cannot see you are being played you have a MASSIVE problem." Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Terjemahan: "Jadi SIAPA yang tahu sejak Nov 2020 tentang varian "baru"? Jika Anda tidak dapat melihat bahwa Anda sedang dimainkan, Anda memiliki masalah BESAR."

"Palsu. WHO tidak mendeteksi varian Omicron pada November 2020. Sebuah dokumen dengan karakteristik VOC memiliki kesalahan ketik yang diperbaiki." tulis reuters dalam laporannya.

Varian Omicron dikabarkan bukan varian baru Covid-19. Kabar ini beredar di media sosial.Akun Twitter Bernie Williams (@4X4Academy) membagikan klaim ini pada, 29 November 2021. Akun ini mengunggah gambar tangkapan layarberisi tabel Variants of Concern (VOC) pada situs WHO yang menunjukkan bahwa varian Omicron terdaftar pada November 2020.Pada unggahannya, akun ini menyertakan cuitan sebagai berikut:Dari hasil penelusuran, klaim bahwa varian Omicron bukan varian baru Covid-19 karena sudah ditemukan WHO pada November 2020 adalah salah. Faktanya , WHO telah mengakui adanya kesalahan pengetikan.Dilansir Reuters, juru bicara WHO mengatakan kesalahan ketik pada varian Omicron dimana penulisan tersebut seharusnya adalah November 2021, bukan November 2020. Halaman itu kemudian diperbarui oleh WHO. Versi dokumen yang diarsipkan dapat dilihat ( di sini ).Seperti diketahui, dilansir Medcom.id, varian Omicron covid-19 pertama kali terdeteksi para ilmuwan di Afrika Selatan pada 23 November 2021 dalam sampel yang diambil antara 14 dan 16 November 2021. Varian tersebut kemudian ditetapkan sebagai VOC oleh WHO pada 26 November 2021.Klaim bahwa varian Omicron bukan varian baru Covid-19 karena sudah ditemukan WHO pada November 2020 adalah salah. Faktanya, WHO telah mengakui adanya kesalahan pengetikan.Informasi ini jenis hoaks false context (konteks keliru). False context adalah sebuah konten yang disajikan dengan narasi dan konteks yang salah. Biasanya, false context memuat pernyataan, foto, atau video peristiwa yang pernah terjadi pada suatu tempat, namun secara konteks yang ditulis tidak sesuai dengan fakta yang ada.-https://www.reuters.com/article/factcheck-omicron-who-november/fact-check-who-did-not-detect-omicron-variant-in-november-2020-who-table-had-typographical-error-that-has-been-updated-idUSL1N2SL1OQ-https://www.who.int/en/activities/tracking-SARS-CoV-2-variants/*Kami sangat senang dan berterima kasih jika Anda menemukan informasi terindikasi hoaks atau memiliki sanggahan terhadap hasil pemeriksaan fakta, kemudian melaporkannya melalui surel cekfakta@medcom.id atau WA/SMS ke nomor 082113322016