[Cek Fakta] Benarkah Vaksinasi Covid-19 Ada Kaitannya dengan Kasus Ribuan Kematian Per Hari di Indonesia? Ini Faktanya

" Hentikan Kebijakan Pemerintah Yang Stupid, Koplak dan Idiotic "Main Paksa" Karena Menteri-Menterinya Jadi MAKELAR Business PCR, Antigen dan Vaksin, Tetapi Tidak Punya DATA dan LAPORAN Penyebab Kematian Ribuan Orang Per Hari dan Pemerintah Tidak Mau Bertanggung-Jawab Terhadap Resiko, Komplikasi dan Side Effects Dari Vaksin COVID-19, Khususnya Kepada Orang Tua Diatas 65 Tahun dan Anak-Anak Dibawah 11 Tahun....!!!!.."

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad



"Dari 4,2 juta orang yang sudah divaksin dan ber-KTP DKI Jakarta (per Agustus 2021), tercatat 0,013% yang meninggal sesudah terpapar COVID, atau kira-kira 13 per 100 ribu penduduk. Menunjukkan pelindungan nyari 100% dari risiko kematian.



Dengan sudah menerima dosis lengkap, pasien COVID-19 mampu terlindungi risiko dari kematian hingga 73% dibandingkan yang belum mendapatkan vaksin," tulis situs Covid19.go.id dalam laporannya, 12 Agustus 2021.

(DHI)

Beredar sebuah narasi bahwa vaksinasi Covid-19 berkaitan dengan kasus kematian ribuan orang per hari di Indonesia. Narasi ini beredar di WhatsApp, baru-baru ini.Berikut narasinya:Benarkah demikian?Dari penelusuran kami, klaim bahwa vaksinasi Covid-19 berkaitan dengan kasus kematian ribuan orang per hari di Indonesia, tidak berdasar. Faktanya, justru angka kematian di Indonesia karena Covid-19 berkurang drastis pascapemberlakuan vaksinasi Covid-19.Hal itu seperti dimuat situs Covid19.go.id. Vaksinasi secara nyata telah menurunkan tingkat kematian dan risiko sakit berat.Misalnya gelaran vaksinasi Covid-19 di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Vaksinasi yang digelar di tiga daerah itu berhasil menunjukkan tingkat kematian bagi orang yang telah divaksin dan terpapar COVID-19, menjadi sangat rendah.Di sisi lain, kasus kematian hingga ribuan per hari berkaitan dengan gelaran vaksinasi Covid-19, tidak berdasar. Faktanya, angka kematian pasien Covid-19 tercatat 13 kasus per Rabu 24 November 2021.Meskipun masih terjadi kasus kematian, namun tidak sampai ribuan kasus per hari. Lagi pula, kasus kematian itu belum bisa dipastikan apakah murni karena vaksinasi covid-19 atau tidak.Klaim bahwa vaksinasi Covid-19 berkaitan dengan kasus kematian ribuan orang per hari di Indonesia, tidak berdasar. Faktanya, justru angka kematian di Indonesia karena Covid-19 berkurang drastis pascapemberlakuan vaksinasi Covid-19.Informasi ini masuk kategori hoaks jenis misleading content (konten menyesatkan). Misleading terjadi akibat sebuah konten dibentuk dengan nuansa pelintiran untuk menjelekkan seseorang maupun kelompok. Konten jenis ini dibuat secara sengaja dan diharap mampu menggiring opini sesuai dengan kehendak pembuat informasi.Misleading content dibentuk dengan cara memanfaatkan informasi asli, seperti gambar, pernyataan resmi, atau statistik, akan tetapi diedit sedemikian rupa sehingga tidak memiliki hubungan dengan konteks aslinya.https://covid19.go.id/p/berita/data-vaksinasi-covid-19-update-24-november-2021https://covid19.go.id/edukasi/masyarakat-umum/fakta-dan-data-tunjukkan-vaksinasi-covid-19-kurangi-risiko-sakit-berat-dan-turunkan-tingkat-kematian*Kami sangat senang dan berterima kasih jika Anda menemukan informasi terindikasi hoaks atau memiliki sanggahan terhadap hasil pemeriksaan fakta, kemudian melaporkannya melalui surelatau WA/SMS ke nomor