[Cek Fakta] Beredar Foto Putri Raja Salman yang Berkuliah di AS? Ini Faktanya

"contoh anak Raja salman arab yg kuliah di amerika trs apa yg dibanggakan dgn dibrongsong ,gile lo ndro ??

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Informasi ini jenis hoaks

(konteks keliru).

adalah sebuah konten yang disajikan dengan narasi dan konteks yang salah. Biasanya, false context memuat pernyataan, foto, atau video peristiwa yang pernah terjadi pada suatu tempat, namun secara konteks yang ditulis tidak sesuai dengan fakta yang ada.

cekfakta@medcom.id

082113322016