[Cek Fakta] Foto Pemerintahan Biden Mengibarkan Bendera Rusia di Depan Gedung Capitol? Ini Faktanya

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Beredar foto yang diklaim memperlihatkan ribuan bendera Rusia di depan Gedung Capitol, Amerika Serikat. Foto itu beredar di media sosial.Akun Twittermenyebarkan foto itu pada Rabu, 20 Januari 2021. Akun itu juga membuat keterangan pada unggahan fotonya, bertuliskan sebagai berikut:"I don’t know if the Biden administration is aware of this.But this is the Russian flag.No joke."Terjemahan "Saya tidak tahu apakah pemerintahan Biden mengetahui hal ini.Tapi ini bendera Rusia.Tidak bercanda."Benarkah foto tersebut memperlihatkan pemasangan bendera Rusia di depan gedung Capitol? Berikut cek faktanya.Dari hasil penelusuran, klaim foto yang beredar tersebut memperlihatkan pemasangan bendera Rusia di depan gedung Capitol adalah salah. Faktanya. foto tersebut merupakan representasi warna bendera AS dan bagian dari persiapan untuk pelantikan Presiden dan Wakil Presiden AS terpilih Joe Biden – Kamala Haris.Foto identik ditemukan pada situsmelalui artikel-video berjudul "Field of flags: National Mall decorated with 200K flags representing absent attendees" dimuat 19 Januari 2021. Pada artikel itu dijelaskan bahwa diperkirakan ada sekitar 191.500 bendera pada “Field of Flags” yang merepresentasikan ribuan orang Amerika yang tidak dapat menghadiri pelantikan Biden – Harris di Washington D.C. karena COVID-19 dan pengamanan yang ketat di sekitar Gedung Capitol. Berikut isi artikel itu:Pelantikan Presiden Terpilih Joe Biden niscaya akan terlihat sangat berbeda dari pelantikan di masa lalu, terutama karena area inti dari National Mall ditutup untuk pengunjung. Jadi sebagai gantinya, tim pengukuhan Biden telah menempatkan 200.000 bendera Amerika."The #fieldofflags diterangi oleh 56 pilar cahaya yang mewakili Amerika negara & wilayah," kata Brandon Chaderton, Direktur Sumber Daya Manusia untuk tim Biden .Klaim foto yang beredar tersebut memperlihatkan pemasangan bendera Rusia di depan gedung Capitol adalah salah. Faktanya. foto tersebut merujuk kepada “Field of Flags” di National Mall saat Gedung Capitol Amerika Serikat dipersiapkan untuk pelantikan Presiden dan Wakil Presiden AS terpilih Joe Biden – Kamala Haris.Informasi ini jenis hoaks false context (konteks keliru). False context adalah sebuah konten yang disajikan dengan narasi dan konteks yang salah. Biasanya, false context memuat pernyataan, foto, atau video peristiwa yang pernah terjadi pada suatu tempat, namun secara konteks yang ditulis tidak sesuai dengan fakta yang ada.https://ktxs.com/news/nation-world/field-flags-national-mallhttps://turnbackhoax.id/2021/01/22/salah-foto-pemerintahan-biden-mengibarkan-bendera-rusia/*Kami sangat senang dan berterima kasih jika Anda menemukan informasi terindikasi hoaks atau memiliki sanggahan terhadap hasil pemeriksaan fakta, kemudian melaporkannya melalui surelatau WA/SMS ke nomorAnda juga bisa bergabung di dalam Hoax Buster Medcom.id, sebuah komunitas yang fokus dalam misi memberantas hoaks. Ada sesuatu dari tim kami untuk kamu yang aktif dalam misi ini. Cara pendaftarannya mudah, tinggal klik link berikut ini: https://bit.ly/2H42ayb (WAN)