[Cek Fakta] Beredar Foto Pemimpin Taliban Minum Wiski di Pesawat Jet Pribadi? Ini Faktanya

"The Taliban's religious leaders are drinking whiskey and flying in private jets, while his soldiers believe in them, in what they call "Allah Akbar" (God is greatest)."



Terjemahan: Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad



"Para pemimpin agama Taliban minum wiski dan terbang dengan jet pribadi, sementara tentaranya percaya pada mereka, dalam apa yang mereka sebut "Allah Akbar" (Tuhan Maha Besar)."