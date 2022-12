Udah Mau Akhir Tahun, Yuk Bikin Best Nine Instagram 2022

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(MMI)

Jakarta: Sama seperti menjelang akhir tahun, beragam aplikasi digital menyediakan fitur untuk membuat rangkuman atau kaleidoskop sepanjang tahun. Contohnya ada Spotify dengan daftar lagu dan genre yang paling sering didengar atau Steam Replay untuk game paling banyak dimainkan.Di Instagram juga sejak beberapa tahun lalu sudah ada konten viral yang dikenal sebagai Best Nine Instagram. Di sini ada kolase dari sembilan foto Instagram pengguna yang dikumpulkan berdasarkan jumlah Like terbanyak selama satu tahun.Sayangnya, tren viral ini tidak disediakan langsung oleh Instagram melainkan aplikasi pihak ketiga. Nantinya kolase foto Best Nine Instagram yang sudah dibuat bisa diunduh dan di-upload ke Instagram maupun media sosial lainnya.Berikut ini Medcom.id sudah membuat panduan cara membuat Best Nine Instagram 2022 lewat browser di smartphone maupun laptop. Pertama pastikan akun Instagram kalian tidak digembok alias private agar bisa diakses.-Buka browser di smartphone atau laptop-Buka situs bestnine.net, apabila gagal kemungkinan trafik yang mengakses sangat ramai, alternatifnya bisa membuka situs topnine.co-Masukan nama akun Instagram-Tunggu proses loading untuk mengumpulkan foto dan hasilnya akan tampil dalam bentuk kolase-Tekan menu Save and ShareKini hasil dari Best Nine Instagram 2022 sudah jadi dan siap dibagikan. Pengguna di laptop bisa memilih Save As dengan mengklik kanan hasil Best Nine untuk menyimpannya sebelum dibagikan.Tiap tahun konten Best Nine Instagram selalu populer. Penggunanya dipermudah untuk mengetahui foto atau video yang diupload dan berhasil mengumpulkan Like paling banyak. Konten ini bisa digunakan untuk kembali menceritakan momen terbaik sepanjang tahun 2022.