Jangan Lupa Pakai Fitur Best Nine di Instagram, Begini Caranya

Jakarta: Jelang akhir tahun fitur terkenal dan viral Instagram Best Nine populer lagi. Aplikasi ini mengumpulkan sembilan foto dengan Like terbanyak dari akun Instagram Anda selama satu tahun. Hasilnya akan disatukan dalam satu kolase foto.Instagram Best Nine sudah terkenal dan viral sejak beberapa tahun lalu. Hasil kolase foto yang dikumpulkan dan dihasilkan layanan ini bisa dibagikan ke seluruh media sosial. bagaimana cara membuat Instagram Best Nine?Instagram Best Nine 2020 bisa dibuat lewat aplikasi maupun website. Namun satu hal yang perlu dicatat adalah layanan ini kerap tumbang alias eror karena terlalu banyak yang mengakses atau menggunakannya.Pengalaman Medcom.id biasanya layanan Instagram Best Nine akan meminta Anda menunggu cukup lama atau akan diberikan email notifikasi apabila hasil kolase foto Instagram Best Nine sudah jadi.Pertama, Anda bisa mengakses situs topnine.co kemudian masukan username akun Instagram anda. Selanjutnya akan diarahkan ke halaman berisi tautan menuju Top Nine 2020 dan ke situs creatorkit.com.Langkah selanjutnya adalah masukan username dan alamat email yang digunakan untuk akun Instagram Anda. Klik tombol bertuliskan Get Top Nine kemudian tunggu sebentar. Hasil kolase foto akan tampilan dan bisa diunduh atau dibagikan langsung ke medial sosial.Di Google Play Store maupun App Store, cari dan unduh aplikasi Best Nine. Kemudian masukan username Instagram Anda di dalam aplikasi dan selanjutnya berikan alamat email yang digunakan untuk Instagram.Langkat terakhir, Anda cukup menunggu kolase foto jadi dan bisa dibagikan ke media sosial atau download ke memori smartphone.(MMI)