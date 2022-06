Fitur Baru, Begini Cara Sembunyikan Last Seen WhatsApp dari Orang Tertentu

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

akarta: Last Seen merupakan fitur di WhatsApp (WA) yang memungkinkan pengguna melihat kapan terakhir kali pengguna atau kontak WhatsApp online atau membuka aplikasi. Fitur ini biasanya diandalkan pengguna untuk mempertanyakan alasan seseorang tidak segera membalas chat WA alias slow response.Bagi sebagian orang fitur ini bisa membuat mereka tenang karena mengetahui lawan bicara mereka masih aktif atau dalam kondisi baik-baik saja karena sempat membuka aplikasi WhatsApp.Sebagian lagi mereka fitur ini melanggar atau mengganggu privasi mereka, terutama ketika mereka sedang sibuk dan tidak ingin segera membalas chat orang tertentu. Kini fitur terbaru WhatsApp memungkinkan status Last Seen bisa disembunyikan dari orang tertentu yang diinginkan.Sebelumnya fitur Last Seen memang bisa disembunyikan tapi hanya terbatas pada pilihan semua orang atau semua kontak WhatsApp yang kita simpan nomornya. Jadi apabila Anda menyembunyikan status Last Seen dari atasan Anda maka keluarga Anda juga tidak bisa melihatnya.Fitur terbaru tadi sekarang memungkinkan Anda menyembunyikan Last Seen dari atas kantor Anda tapi tetap bisa terlihat oleh kekasih atau anggota keluarga Anda. Fitur ini bernama “My contact except..” atau “Kontak saya kecuali”.Sesuai namanya, jadi Anda bisa membuat pengaturan satu per satu siapa saja orang atau kontak WhatsApp yang tidak bisa melihat Last Seen WhatsApp. Bagaimana cara menggunakannya?1. Di aplikasi WhatsApp tekan ikon titik-titik yang ada di sudut kanan atas layar, di menu yang muncul pilih menu Setelan.2. Di halaman Setelah pilih menu Akun dan lanjutkan dengan pilihan Privasi.3. Kini pilih menu “Terakhir dilihat” atau Last Seen.4. Sekarang Anda bisa pilih menu “Kontak saya kecuali..” sehingga Anda diarahkan ke daftar kontak yang disimpan.5. Setiap kontak yang dipilih dan ditandai dengan tanda centang adalah daftar orang yang tidak bisa melihat status Last Seen Anda. Apabila sudah selesai memilih maka tekan tanda centang di sudut kanan bawah layar agar pengaturan selesai.Saat Anda ingin mengembalikan pengaturan tadi atau menambahkan kontak lain yang tidak bisa melihat status Last Seen WhatsApp Anda maka cukup lakukan langkah yang sama seperti di atas.