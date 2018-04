Begini Cara Hard Reset Ponsel Saat Bermasalah

Apakah smartphone Anda pernah benar-benar bermasalah hingga tidak bisa berhasil masuk ke layar tampilan?Apabila mengalaminya, artinya smartphone Anda dalam masalah serius pada sistemnya. Satu-satunya cara untuk melakukannya adalah dengan melakukan factory reset atau mengembalikan seluruh konfigurasi ke dalam kondisi awal.Meskipun begitu, factory reset punya konsekuensi yakni Anda opsi ini akan menghapus seluruh data dan update aplikasi atau sistem yang selama ini sudah Anda lakukan dan tersimpan di dalamnya.Sayangnya dalam kondisi yang dijelaskan di atas, Anda tidak dapat melakukan backup data terlebih dahulu seperti menggunakan fitur factory reset yang tersedia di bagian pengaturan smartphone. Jangan cemas karena Anda tetap bisa mengakses factory reset meskipun smartphone Anda tidak bisa masuk ke tampilan halaman utama.Caranya adalah dengan melakukan hard reset dengan masuk ke menu Android bootloader. Berikut ini Medcom.id memberikan panduan mudah untuk melakukannya.1. Pastikan kapasitas baterai Anda 100 persen atau setidaknya sudah terisi penuh dengan perkiraan durasi pengisian daya. Beberapa smartphone yang tidak bisa masuk ke dalam menu tampilan utama atau booting biasanya masih bisa menampilkan kapasitas pengisian daya saat dalam kondisi mati.Selain itu, biasanya selalu ada lampu indikator di bagian atas layar yang berfungsi tidak hanya sebagai indikator notifikasi tapi juga indikator pengisian daya baterai smartphone.Alasan pengisian daya harus dilakukan dan bateerai harus terisi penuh karena kemungkinan proses factory reset akan memakan waktu yang cukup lama, tergantung seberapa banyak data dan sistem yang harus dihapus untuk kembali ke kondisi awal.2. Kini saatnya melakukan hard reset. Tiap smartphone memiliki akses yang berbeda-beda untuk melakukan hard reset di antaranya menekan kombinasi tombol Volume Up dan Power bersamaan atau Volume Down bersama Power.Apabila sudah, Anda akan melihat logo Android seperti saat melakukan booting awal menyalakan smartphone. Apabila cara hard reset di awal berhasil, Anda akan disajikan opsi menu bootloader.Dalam opsi menu yang diberikan ada pilihan Wipe All Data/Factory, pilih menu tersebut dengan cara menggunakan tombol Volume Up dan Volume Down untuk menggeser pilihan menu dan gunakan tombol Power untuk mengkonfirmasi pilihan Anda.3. Setelah Anda memilih Wipe All Data/Factory Reset maka Anda akan diberikan peringatan terakhir bahwa seluruh data dan aplikasi yang sudah terpasang di smartphone Anda akan terhapus.Selama proses Anda akan melihat tampilan logo Android melakukan loading seperti yang tampil saat smartphone Android melakukan update sistemnya. Saat proses sudah selesai, smartphone Anda akan langsung menyala seperti biasa.(MMI)