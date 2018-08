Pasang Frame Khusus di Facebook untuk Rayakan HUT RI

Anda bisa memeriahkan Hari Ulang Tahun ke-73 Republik Indoneia dengan memasang frame pada profil Facebook Anda.Cara memasang frame ini pun cukup mudah. Pertama, Anda bisa mengunjungi halaman ini https://www.facebook.com/profilepicframes . Jika Anda sudah masuk ke akun Facebook Anda, Anda bisa memilih frame yang sesuai.Pada bagian bawah foto profil Anda, Anda akan melihat sebuah slider. Anda bisa menggunakan slider tersebut untuk melakukan zoom in atau zoom out pada foto profil Anda. Selain itu, Anda juga bisa melakukan drag pada foto profil untuk menyesuaikan foto dengan frame yang ingin Anda gunakan.Setelah memilih frame yang ingin Anda gunakan, Anda bisa memilih lama waktu penggunaan frame tersebut. Opsi yang Facebook beragam, mulai dari satu jam, satu hari hingga satu minggu.Anda juga bisa mengatur durasi lama penggunaan frame sesuai keinginan Anda dengan memilih opsi custom. Jika Anda memilih opsi "never", frame akan terpasang pada foto profil sampai Anda memutuskan untuk menggantinya sendiri.Langkah terakhir, Anda cukup menekan tombol "Use as Profile Picture" dan foto profil Anda akan secara otomatis diperbarui.(MMI)