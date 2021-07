Begini Cara Bikin Nickname Karakter Free Fire Terlihat Keren

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Bagi kamu penggemar game Free Fire mungkin pernah menemukan lawan main yang tidak hanya jago menghabisi musuh di pertempuran tapi juga punya nickname atau nama yang terlihat menarik.Nama nickname Free Fire tersebut biasanya menggunakan kombinasi simbol dan huruf sehingga terlihat keren dan berbeda, misalnya terdapat bintang yang memisahkan setiap huruf atau simbol seperti bunga, dan lainya.Gamer mungkin bingung cara merek membuat nickname terlihat keren dengan kombinasi simbol tersebut bahkan kesulitan saat mencobanya dengan mengetik menggunakan keyboard biasa.Justru untuk menciptakan nickname Free Fire yang terlihat keren tersebut tidak digunakan simbol yang ada pada keyboard melainkan sebuah aplikasi khusus yang disebut sebagai name style generator yang juga bisa digunakan di dalam game Free Fire. Apa yang harus dilakukan?1.Lakukan pencarian di internet berupa name style generator atau style name maker. Gamer akan menemukan layanan berbentuk situs maupun aplikasi yang tersedia di Google Play Store.Medcom.id menemukan beberapa name style generator dalam bentuk situs di antaranya:- https://www.freefire-name.com/- https://www.stylishnamemaker.com/- https://lingojam.com/StylishNameMaker- https://nickfinder.com/FFDi Google Play Store juga tersedia aplikasi yang bisa diunduh dulu baru digunakan:- Nickname Fire- Stylish Nickname Generator Free For Pro Gamer- Stylish Text - Fonts, Keyboard, Stickers & Symbols- Nickname Generator Stylish Text Free2. Di aplikasi atau situs tersebut kamu cukup memasukan nama kamu dan otomatis akan disajikan beberapa pilihan variasi desain nama yang sudah siap pakai namun juga ada yang bisa bebas kamu buat sendiri secara manual dengan mudah.3. Saat Anda sudah menentukan desain atau hasil kreasi nickname yang diinginkan kini salin atau copy nama tersebut sehingga tersimpan ke clipboard di smartphone yang nanti bakal muncul di atas keyboard untuk disalin ke dalam game atau paste.4. Langkah selanjutnya adalah masuk ke dalam game Free Fire dan pilih profile akun Free Fire yang ada di sudut kiri atas layar. Tekan ikon Edit yang muncul di dalam profile.5. Di sini akan muncul halaman bagian Basic Info dan berisi menu untuk mengganti Nickname. Pilih bagian Nickname dan salin nickname yang tadi sudah dibuat dengan name style generator, terakhir pilih Confirm untuk menyimpan nickname baru.(MMI)