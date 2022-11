Cara Gunakan WhatsApp di Apple Watch

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: WhatsApp merupakan aplikasi pesan instan terpopuler di dunia, namun untuk beberapa alasan, Facebook tidak merasa perlu untuk membuat aplikasi WhatsApp untuk jam tangan cerdas karya Apple, Apple Watch.Namun, bukan berarti kamu tidak bisa menggunakan WhatsApp di Apple Watch. Kamu bisa memanfaatkan layanan dari platform ini dengan melakukan penyesuaian pada pengaturan di Apple Watch milikmu.Hingga saat ini, Facebook belum menghadirkan aplikasi WhatsApp versi resmi dari untuk Apple Watch. Kamu masih bisa menikmati fungsionalitas WhatsApp terbatas di Apple Watch dalam bentuk notifikasi pesan baru.Kamu juga bisa membalas pesan dengan menggunakan fitur diktasi suara. Namun, kamu tidak bisa mengetik pesan balasan atau melihat media yang dikirimkan di pesan seperti gambar. Berikut cara memanfaatkan WhatsApp di Apple Watch.Pertama, pastikan bahwa Bluetooth di iPhone aktif, dan Apple Watch terhubung via Bluetooth ponsel tersebut. Kamu bisa memeriksanya via Settings lalu Bluetooth. Kamu juga perlu menginstal WhatsApp di iPhone dan mengaktifkan notifikasi WhatsApp di pengaturan iPhone.Kamu bisa mengaktifkan notifikasi di iPhone via Settings, lalu Notifications, lalu WhatsApp. Geser tuas ke Allow Notification, dan aktifkan ketiga opsi pengingat. Kemudian, akses aplikasi Apple Watch, lalu akses Notification dan gulir ke arah bagian bertajuk Mirror iPhone Alert From, dan geser tuas di sebelah WhatsApp.Kini, notifikasi Whatsapp yang diterima di iPhone akan muncul di Apple Watch. Untuk menonaktifkan notifikasi ini di masa depan, geser tuas yang tersemat di sebelah WhatsApp ke arah off di bagian Notification.Kini saat pesan baru diterima WhatsApp di iPhone, notifikasi berikon titik merah akan muncul di layar Apple Watch. Titik merah ini akan menampilkan logo WhatsApp dan nama pengirim pesan tersebut. Namun kamu tidak bisa mengakses pesan lama dan hanya bisa mengakses pesan baru.Ketuk pesan untuk membacanya, dan harap perhatikan bahwa gambar akan muncul dalam tampilan yang diburamkan dan tidak dapat dilihat, serta pesan suara tidak dapat didengarkan via Apple Watch, sehingga kamu perlu mengaksesnya via iPhone.Sementara itu, opsi Dismiss akan menghapus notifikasi dari layar dan menandainya sebagai pesan yang telah dibaca di aplikasi WhatsApp iOS. Jika mengetuk opsi Dismiss, kamu tidak akan bisa mengembalikan pesan tersebut ke layar Apple Watch.Untuk membalas pesan teks, ketuk Reply, dan kamu akan disuguhi pilihan menggunakan tiga metode balas. Metode pertama adalah balasan singkat yang telah dikonfigurasi sebelumnya, bertajuk Suggestions.Mengetuk salah satu pesan yang disarankan akan secara instan mengirimkannya ke pengirim pesan WhatsApp. Kamu juga bisa menulis dengan jari di bagian tengah layar, dan Watch akan dapat membaca tulisan, kemudian mengubahnya menjadi teks.Kamu juga bisa mengetuk ikon mikrofon di sudut kanan bawah untuk mendiktekan balasan. Ikon emoji akan memungkinkan kamu untuk memasukan emoji smiley yang mampu mewakili atau mendukung pesan yang akan dikirimkan. Selamat mencoba!