Marsha Aruan: 4 Hal Penting Seputar Content Creation OOTD dengan Samsung Galaxy A32

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(MMI)

Jakarta: Perubahan pola perilaku masyarakat selama pandemi telah mendorong kreativitas Generasi Z dalam membuat konten kreatif tentang fashion. Meskipun banyak aktivitas yang dilakukan di rumah, ternyata tidak menghentikan ide-ide Awesome untuk memunculkan konten Outfit of The Day (OOTD) melalui media sosial seperti TikTok dan Instagram Reels.Samsung Electronics Indonesia (SEIN) kembali berkolaborasi dengan aktris muda dan berbakat, Marsha Aruan, melalui campaign Awesome Review Experience untuk membagikan catatan penting membuat konten OOTD yang ciamik dengan memaksimalkan Galaxy A32.Menurut Product Marketing Manager Samsung Electronics Indonesia Irfan Rinaldi, Marsha Aruan yang juga seorang kreator konten dan penyanyi ini sangat cocok untuk menjadi inspirasi dan contoh bagi para kreator muda untuk membuat konten OOTD di media sosial.“Konten-konten OOTD Marsha Aruan di Instagram dan TikTok sangat fresh dan mendukung industri konten fashion. Hal ini selaras dengan semangat Awesome Review Experience yang ingin memotret kreativitas para kreator muda dengan latar belakang profesi yang berbeda, dan bagaimana Samsung Galaxy A32 dapat memaksimalkan konten-konten yang mereka buat”, ujar Irfan.Pelantun lagu ‘Jeda’ dengan followers 2,5 juta di channel Instagram @aruanmarsha dan 1,6 juta di TikTok @marshaaruan ini membagikan 5 hal yang penting diperhatikan untuk bikin konten OOTD berkualitas. Penasaran kan?Marsha Aruan sangat memperhatikan komposisi warna (tone) pada gambar dan pose yang akan diunggah di media sosial. Untuk mendapatkan foto yang apik, variasikan beberapa komposisi warna untuk mendapatkan ragam gaya yang bisa dipilih buat diposting.Pose senyum, candid, sampai tanpa wajah juga nggak masalah. Foto full body dan setengah badan juga bisa jadi pilihan. Namun, hasil foto dengan berbagai gaya tersebut akan tergantung dengan kualitas kamera smartphone yang digunakan.Kamera 64MP beresolusi tinggi dan kemampuan Ultra Wide Camera 8MP untuk menampilkan sudut pengambilan gambar luas hingga 123° berperan penting agar hasil jepretan maksimal. Berpose lah dengan selfie focus camera 20 MP dan fitur smart beauty untuk menampilkan kesan yang lebih bening.Pakaian seperti loungewear dengan warna atau pola atasan dan bawahan yang sama dapat dipadu padan dengan lebih fleksibel. Untuk kerja atau santai, loungewear tetap menarik saat di depan kamera dan tentunya sangat nyaman digunakan di rumah.Bagi Marsha, desain minimalis Samsung Galaxy A32 yang berkelas dengan pilihan warna Awesome Violet, Awesome Blue, Awesome White dan Awesome Black merupakan inspirasi konten mix and match yang Awesome dengan loungewear andalannya.Beberapa orang memiliki angle favorit saat berpose dengan outfit miliknya, misalnya dari atas atau dari sisi kanan. Beberapa orang bahkan bisa terlihat makin fotogenik dengan sudut pengambilan gambar yang pas.Bereksperimen dengan berbagai sudut pengambilan gambar juga makin terasa menyenangkan dengan smartphone yang didukung beberapa lensa kamera seperti Galaxy A32. Fitur Depth Sensor 5MP dari kameranya mampu menampilkan foto bokeh dengan efek blur mendalam yang lebih rapi.Menjadikan konten OOTD ala Marsha Aruan juga bisa dikreasikan dengan lensa makro 5MP Galaxy A32 yang tidak kalah Awesome, karena dengan jarak fokus yang bisa sangat dekat, 3-5 cm, kamu bisa menampilkan kualitas bahan outfit andalan kamu dari dekat dengan tajam dan detail.Editan yang sesuai dengan outfit-mood bisa bikin hasil foto makin keren. Banyak sekali aplikasi yang dapat kamu gunakan untuk memberikan warna, efek, dan filter pada foto agar feed Instagram jadi lebih menarik.Berkat fitur Intelligent Camera Functions di Samsung Galaxy A32, kamu punya berbagai pilihan fitur yang bisa memaksimalkan hasil foto kamu seperti; My Filters, Scene Optimizer, Intelligent Flaw Detector, dan AR Emoji.Teknologi kamera smartphone saat ini makin canggih, apalagi kalau bisa dimanfaatkan dengan trik fotografi tersendiri. Dijamin nggak kalah keren dari hasil kamera profesional! Apalagi dengan baterai 5.000 mAH yang dibenamkan di Samsung Galaxy A32, bikin konten seharian bisa maksimal tanpa takut kehabisan daya.“Aku puas banget pakai Samsung Galaxy A32 ini, dengan harga 3 jutaan tapi konten fotonya menarik, aku pakai scrolling-scrolling lancar banget layarnya, detail foto yang dihasilkan satisfying, warnanya realistik dan cerah. Jadi selalu punya banyak ide buat mix and match outfit yang aku pengen. Pilih pose andalan, maksimalkan fitur kameranya, kasih sentuhan edit biar makin Awesome, terus upload deh konten OOTD kamu”, ujar Marsha Aruan.Video Awesome Experience Review bersama Marsha Aruan bisa ditonton di sini . Samsung Galaxy A32 dapat kamu dapatkan dengan affordable price mulai dari Rp3.599.000 di Samsung.com.