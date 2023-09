Cara Menghapus Riwayat Tontonan Video di FB Watch

Advertisement

(MMI)

Jakarta: Di tengah maraknya kemunculan platform jejaring sosial baru, Facebook masih menjadi salah satu pilihan masyarakat untuk berekspresi dan berbagi konten dengan teman dan masyarakat luas.Popularitas Facebook masih tergolong tinggi terutama di kalangan masyarakat yang menjadi pengguna di gelombang awal kemunculannya. Popularitas Facebook ini juga didukung oleh upaya Meta dalam menghadirkan berbagai pembaruan untuk menjaga platform ini tetap relevan di tengah gempuran jejaring sosial baru.Facebook juga telah mengumumkan bahwa pihaknya menyimpan semua aktivitas dan data yang dilakukan pengguna di platform miliknya, salah satunya riwayat tontonan pada fitur Facebook Watch.Sebagai informasi, Facebook Watch merupakan layanan video on demand yang dioperasikan oleh Meta dan diumumkan pada bulan Agustus 2017. Konten original Facebook Watch diproduksi untuk Meta oleh rumah produksi lain, yang mendapatkan 55 persen dari pendapatan periklanan.Untuk menghapus riwayat tontonan di Facebook Watch via aplikasi smartphone dan, kamu perlu melakukan sejumlah langkah berikut ini.1. Buka aplikasi Facebook di ponsel2. Pilih menu Pengaturan3. Pilih Activity Log di bagian Your Information.4. Pilih Logged Actions and Others Activity.5. Pilih Videos you’ve watched.6. Pilih video yang ingin dihapus7. Klik ikon tiga titik di sebelah video tersebut.8. Klik Delete yang muncul di bagian bawah.Kamu juga dapat menghapus semua riwayat tontonan di Facebook Watch dengan mengklik opsi Clear Video Watch History, dan tunggu beberapa saat hingga proses penghapusan riwayat tontonan video selesai.1. Buka peramban atau browser internet.2. Akses situs Facebook.3. Login atau masuk ke akun Facebook kamu.4. Klik ikon segitiga kecil di ujung kanan atas.5. Pilih menu Settings & Privacy.6. Klik menu Activity Log.7. Klik menu Logged Actions and Other Activity.8. Pilih opsi Videos You’ve Watched.9. Cari riwayat tontonan yang ingin dihapus.10. Klik ikon tiga titik di sebelah video.11. Klik tombol Hapus.Serupa via smartphone, kamu juga dapat menghapus semua riwayat tontonan di Facebook Watch dengan mengklik opsi Clear Video Watch History, dan tunggu beberapa saat hingga proses penghapusan riwayat tontonan video selesai. Selamat mencoba!