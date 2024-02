Catat, Cara Cek Kuota FUP IndiHome via Website dan Aplikasi

(MMI)

Jakarta: IndiHome masin menjadi layanan internet fiber atau WiFi rumahan yang diandalkan meskipun saat ini sudah memiliki banyak kompetitor. Hal ini karena jangkauan layanan IndiHome yang masih paling luas dibandingkan merek lain.Diketahui bahwa IndiHome juga merupakan penyedia WiFi yang masih konsisten menerapkan kebijakan FUP atau Fair Usage Policy. Jika kamu pernah membaca forum diskusi mengenai perbandingan penyedia internet fiber pasti sudah sering mendengar istilah FUP.Fair Usage Policy atau FUP adalah kebijakan batas penggunaan normal dalam menggunakan layanan internet. Kebijakan ini diterapkan agar pengguna tidak berlebihan dalam menggunakan internet atau jaringan WiFi yang disediakan.FUP menerapkan batasan kuota internet. Jadi setiap kecepatan internet WiFi yang kamu langgan akan tersedia batasan kuota yang berbeda. Jika kamu sudah melampaui batasan FUP maka kecepatan internet akan diturunkan.Misalnya, Paket IndiHome 10Mbps menyediakan FUP 300GB. Jika pemakaian kamu sudah melebih 300GB maka kecepatan diturunkan menjadi 75 persen atau kisaran 7,5MBps dan selanjutnya.Nah, supaya kamu tidak kebablasan melebihi kuota FUP maka sebaiknya kamu rajin mengeceknya lewat dua cara yaitu di website atau situs dan aplikasi. Berikut Medcom.id sudah menyiapkan cara cek kuota FUP IndiHome via website dan aplikasi.Cara cek kuota FUP IndiHome via websitePertama, buka situs indihome.co.id di aplikasi browser kemudian login dengan akun yang dimiliki. Selanjutnya kamu bisa klik menu ‘Lihat Rincian’ untuk menemukan Paket IndiHome yang dilanggan.Pada bagian tersebut kamu bisa melihat kuota FUP dari jenis paket yang digunakan. Cara ini cocok untuk kamu yang tidak mau memasang aplikasi tambahan seperti MyIndiHome di hape.Cara cek kuota FUP IndiHome via aplikasiBagi kamu yang ingin selalu bisa mengecek dan memantau pemakaian IndiHome maka bisa memasang aplikasi MyIndiHome di hape. Pertama, download aplikasinya, login akun, kemudian klik ikon tiga titik di bagian halaman Internet dan pilih ‘Lihat Penggunaan’/Di sini kamu bisa melihat jenis paket yang dilanggan dan batasan atau FUP dari paket kamu. IndiHome memberlakukan FUP di seluruh paket WiFi jadi bukan true unlimited seperti beberapa merek lain.