Begini Cara Hapus Ratusan Email Sekaligus di Gmail

Jakarta: Gmail menjadi aplikasi email yang sudah dikenal pengguna gadget. Aplikasi ini mengandalkan kapasitas Google Drive yang dimiliki setiap akun, jadi bukan tersimpan di memori internal smartphone.Namun mengingat kini Google Drive tidak lagi gratis alias berlangganan per bulannya maka sebagian dari pengguna smartphone ada yang memilih untuk mengandalkan kapasitas gratis yang diberikan yaitu 15GB.Kabar buruknya, jumlah email yang menumpuk di Gmail ternyata juga bisa memakan kapasitas Google Drive apalagi jika email tersebut berisi lampiran atau file dengan ukuran data yang cukup besar.Tentu saja menghapus email adalah langkah yang tepat tapi juga cukup merepotkan bagi mereka yang sudah memiliki ribuan atau bahkan puluhan ribu email yang belum dibaca.Banyak dari pengguna Gmail yang selama ini belum mengetahui bahwa email bisa dihapus hingga ribuan sekaligus, bukan hanya ratusan per halaman yang muncul di Gmail versi web atau PC. Bagaimana cara hapus ribuan email sekaligus di Gmail?1. Buka layanan Gmail versi web atau PC dari browser di komputer atau laptop2. Di kolom pencarian yang ada di halaman paling atas Gmail ketikan kalimat is:read selanjutnya tekan enter.3. Di sini email yang sudah dibaca (read) kemudian klik kotak yang ada di atas deretan email untuk memberikan tanda centang sekaligus pada semua email yang muncul.4. Di sini akan muncul notifikasi bahwa email (conversation) yang dipilih pada halaman hanya sekitar 50 atau 100 email saja. Kini kita akan mencoba untuk menghapus sekaligus semua email yang sudah dibaca, jumlahnya bisa mencapai ratusan bahkan ribuan.5. Klik teks berwarna biru yang muncul di notifikasi tadi yaitu “Select all conversations that match this search”6. Kini semua email yang sudah dibaca dengan jumlah ratusan hingga ribuan sudah siap dihapus, Anda cukup klik ikon “tempat sampah” atau trash yang ada di bagian atas.7. Sekali lagi Gmail akan memberikan notifikasi bahwa Anda akan menghapus email dalam jumlah sangat besar (bulk), klik OK untuk melanjutkannya dan selesai.Catatan yang harus diingat adalah apabila email yang sudah dibaca kemudian disimpan ke dalam folder khusus yang dibuat di Gmail maka email tersebut tidak akan ikut terhapus kecuali langkah ini dilakukan di dalam folder tadi. Jadi Anda mungkin ingin memilih dulu email yang sudah dibaca tapi masih ingin disimpan.(MMI)