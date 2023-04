Samsung Galaxy S23 Ultra 5G, Si Bongsor Kamera Menawan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Desain

Fitur & Antarmuka

Kamera

Performa

Spesifikasi Samsung Galaxy S23 Ultra 5G Prosesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy GPU Adreno 740 OS Android 13, One UI 5.1 RAM 12GB Memori Internal 256GB Kamera Belakang 200MP+10MP+10MP+12MP

Depan 12MP Baterai 5.000mAh Layar Dynamic AMOLED 6,8 inci 1440 x 3088 piksel Harga Rp19.999.000

9 Samsung Galaxy S23 Ultra 5G Plus Kamera 200MP andal

Tampilan grafis menawan berkan chipset Snapdragon

Layar menawan

Daya tahan baterai lama

Upgrade Smart One UI 5.1 Minus Harga tinggi

Bodi bongsor, menyulitkan digunakan dengan satu tangan

Tanpa upgrade di kecepatan pengisian daya

(MMI)

Jakarta: Samsung mencoba peruntungannya untuk menjadi produsen smartphone terunggul melalui peluncuran Galaxy S23 Ultra. Smartphone ini dinilai berbagai pihak sebagai perangkat paling ambisius Samsung hingga saat ini.Bagaimana tidak? Tidak hanya mengusung dapur pacu mumpuni dengan dukungan salah satu chipset yang digadang sebagai yang terbaik saat ini, smartphone ini juga mengunggulkan sensor kamera dengan resolusi tertinggi saat ini, yaitu 200MP.Meski mungkin tidak banyak pengguna yang perlu memotret foto berukuran besar dalam resolusi penuh, kehadiran kamera ini tentu menjadi peluang bagi pengguna untuk dapat lebih mengeksplorasi kreativitas mereka.Lantas apa lagi yang ditawarkan Samsung Galaxy S23 Ultra 5G ini? Simak ulasan kami berikut ini.Ada beberapa hal yang mungkin kamu sadari saat melihat sekilas desain usungan Samsung Galaxy S23 Ultra 5G, yaitu ukuran modul kamera belakang yang lebih besar jika dibandingkan dengan pendahulunya, Galaxy S22 Ultra, namun dengan layar lebih datar.Namun, Samsung Galaxy S23 Ultra 5G masih mengusung desain sedikit membulat di bagian sudut layar berukuran 6,8 inci, dengan permukaan lebih datar dan lekukan tidak terlalu membulat, mendukung pengalaman penggunaan S Pen sedikit lebih nyaman.Lekukan pada bagian tepi bodi perangkat mengurangi kesan tajam sehingga turut mendukung kesan nyaman saat menggenggam pada Galaxy S23 Ultra 5G dengan satu tangan. Selain itu, menggenggam perangkat ini menyuguhkan kesan kokoh dan premium.Model tertinggi di seri Galaxy S23 ini memang mengusung ukuran besar, salah satu yang terbesar di kategori smartphone berdesain candybar yang ada di pasar saat ini. Namun, bobotnya tergolong tidak terlalu berat, meski tidak bisa dikatakan ringan, seberat 233 gram.Sementara itu, ukuran bodinya yang bongsor terkadang menyulitkan kami untuk mengakses aplikasi atau item lain yang berada di tepian layar saat menggunakan ponsel dengan satu tangan, mengingat ukuran layar dan bodi yang besar, terutama bagi pengguna bertangan mungil.Samsung juga masih membekal Galaxy S23 Ultra 5G yang dipasarkannya di Indonesia dengan slot kartu SIM fisik, mengingat kartu eSIM belum populer dan banyak diminati oleh konsumen Tanah Air.Slot kartu SIM fisik ganda ini dapat kamu temukan di sisi bawah ponsel, tepatnya di ujung kanan bawah, bersama dengan port USB-C, lubang speaker dan lubang khusus untuk menyimpan S Pen.Menariknya, slot kartu SIM ganda ini memunggungi satu sama lain, layaknya mencetak tulisan di satu kertas secara bolak-balik, sehingga saat mengeluarkan baki dari slot, kamu tidak akan mendapati baki panjang layaknya pada smartphone lain.Tombol fisik lain hanya bisa kamu temukan di sisi kanan bodi perangkat, yaitu tombol daya dan volume, meski menekan tombol daya tidak lagi akan memunculkan opsi Power Off, Restart dan Emergency Call seperti pada perangkat generasi sebelumnya.Samsung Galaxy S23 Ultra 5G mengusung sistem operasi Android 13 dan didukung One UI 5.1, diklaim Samsung menyuguhkan sejumlah kemudahan bagi pengguna perangkat untuk melakukan kustomisasi sesuai keinginan.Salah satu kemudahan menarik yang dihadirkan Samsung One UI 5.1 pada Galaxy S23 Ultra 5G ini adalah opsi Mode baru yang memungkinkan kamu sebagai pengguna, menyesuaikan pengaturan untuk aspek berbeda dalam hidup kamu, seperti tidur, berolahraga, mengemudi atau bekerja.Selain itu, One UI 5.1 ini juga didukung sejumlah fitur personalisasi lain seperti sistem penumpukan widget lebih baik, serta aplikasi dan tindakan rekomendasi untuk waktu berbeda dalam keseharian kamu.Seperti yang disebutkan pada bagian desain, kamu tidak lagi dapat mengakses opsi Power Off, Restart dan Emergency Call dengan menekan tombol daya pada pada Galaxy S23 Ultra 5G, sebab Samsung telah memindahkan akses fungsi ini pada menu drop down yang akan muncul dengan mengusap layar dari atas ke bawah.Namun, kamu harus mengusap layar hingga menu drop down berisi shortcut sepenuhnya menutupi layar ponsel, dan tombol daya virtual berisi tiga opsi tersebut dapat kamu temukan di antara opsi pencarian yang diwakili ikon kaca pembesar dan shortcut menu pengaturan yang diwakili ikon gerigi.Selain itu, Samsung juga masih menghadirkan fitur menu melayang yang akan muncul saat kamu mengeluarkan S Pen dari lokasi penyimpanannya, serupa pada generasi sebelumnya. Dengan S Pen, kamu bisa menyorot informasi acara dari gambar poster atau video yang tersimpan di galeri, dan mengetuk sorotan untuk menyimpannya ke kalendar.Samsung mengunggulkan dukungan sensor kamera 200MP yang pertama kali dibekalinya pada smartphone karyanya, menandai peningkatan teknis jika dibandingkan dengan kamera utama Galaxy S22 Ultra yang beresolusi 108MP.Kamera Galaxy S23 Ultra 5G ini menawarkan kemampuan untuk memotret pada resolusi 12MP, 50MP atau 200MP, yang dapat kamu sesuaikan di pengaturan dalam menu kamera. Selain itu, ponsel cerdas ini juga dibekali dengan aplikasi Samsung Expert Raw terintegrasi dalam aplikasi kamera bawaan setelah mengunduhnya untuk pertama kali.Fitur ini akan sangat berguna bagi kamu yang juga menggemari fotografi sebab memberikan peluang untuk mengedit gambar dalam versi penuh dan tidak terkompresi, sehingga lebih fleksibel dan memiliki lebih banyak data untuk diolah soal warna dan eksposur.Selain itu, kamera Samsung Galaxy S23 Ultra 5G juga didukung oleh lensa telefoto 3x dan 10x, serta lensa ultrawide. Memotret obyek dengan kamera ponsel ini menyuguhkan hasil yang memanjakan mata, meski diambil dalam kondisi pencahayaan redup.Hasil foto yang tajam serta dengan detail terjaga dan kaya warna masih didapati meski foto diambil dalam kondisi zoom in 6x, meski pembesaran lebih jauh dari itu akan menghasilkan foto dengan noise yang sangat kentara.Selain itu, jika ingin memanfaatkan kemampuan zoom kamera Galaxy S23 Ultra 5G ini hingga maksimal, kamu perlu menempatkan ponsel di alat bantu penyangga atau penyeimbang, sebab dalam kondisi tersebut, kamu akan sangat kesulitan menjaga stabilitas bidik kamera.Sementara itu soal kamera depan, dukungan mode malam yang juga secara otomatis aktif saat mendeteksi kondisi pencahayaan redup turut berkontribusi dalam menghasilkan foto dengan kecerahan baik.Tidak hanya itu, mode malam yang aktif secara otomatis saat memotret di malam hari atau kondisi pencahayaan sangat redup ini juga memunculkan fitur pencahayaan bantuan berupa lingkaran berwarna kecoklatan, sehingga foto yang dihasilkan lebih terang dibandingkan dengan foto tanpa bantuan fitur tersebut.Samsung Galaxy S23 Ultra 5G didukung chipset Qualcomm terbaru versi eksklusif bertajuk Snapdragon 8 Gen for Galaxy. Samsung menjanjikan prosesor ini mampu menyuguhkan kecepatan clock lebih tinggi dibandingkan versi standar dari chipset tersebut, setinggi 3.36GHz.Chipset ini juga didampingi oleh RAM berkapasitas 12GB dan ruang penyimpanan internal 256GB sebagai kapasitas terendah. Sedangkan untuk kapasitas tertinggi, Samsung menyediakan model Galaxy S23 Ultra 5G dengan ruang penyimpanan internal hingga 1TB.Selain itu, Samsung juga menjanjikan grafis mobile tercepat di dunia pada ponsel cerdas unggulan terbarunya ini. Performa yang dijanjikan Samsungl ini juga terlihat pada skor yang diperoleh Galaxy S23 Ultra 5G ini saat diuji menggunakan sejumlah aplikasi benchmark.Pada pengujian yang melibatkan benchmark PCMark Work Performance 3.0, Galaxy S23 Ultra 5G bisa membukukan skor sebesar 15983. Sedangkan saat menguji dengan aplikasi 3DMark Wildlife Extreme dan Wildlife, ponsel ini mampu memperoleh skor sebesar 3783 dan 3776.Saat memainkan game PUBG Mobile, perangkat ini mampu menyuguhkan tampilan gameplay mulus tanpa lag, dengan suguhan ketajaman dan kecerahan warna memanjakan mata, meski menggunakan pengaturan tertinggi.Dalam pengujian yang melibatkan aplikasi PCMark Battery, baterai berkapasitas sebesar 5.000mAh yang membekali Samsung Galaxy S23 Ultra 5G mampu bertahan selama 13 jam 9 menit, dan sekitar satu jam lebih lama dalam skenario penggunaan yang tidak sibuk.Ditawarkan dengan harga tinggi, Samsung Galaxy S23 Ultra 5G sesuai untuk kamu yang tidak ingin ketinggalan teknologi terkini dari Samsung, namun tidak keberatan untuk merogoh kocek lebih dalam.Selain itu, Samsung Galaxy S23 Ultra 5G juga sesuai untuk kamu yang gemar memotret dan mengeksplorasi kreativitas dengan memanfaatkan kamera pada smartphone.