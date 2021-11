Review realme GT Neo2, Flagship Killer 5G yang Tampil Berbeda

Desain

Spesifikasi realme GT Neo2 Prosesor Qualcomm Snapdragon 870 5G GPU Adreno 650 OS Android 11/realmeUI 2.0 RAM 12GB Memori Internal 256GB Kamera Belakang 64MP+8MP+2, Depan 16MP Baterai 5.000 mAh + 65W SuperDart Charge Layar 6,62 inci E4 AMOLED FHD 120Hz Harga Rp6.499.000

Spesifikasi tinggi dan memuaskan

Sangat optimal untuk mobile gaming

Daya tahan baterai panjang Minus Antarmuka realme UI belum terbaru

Tidak tersedia slot MicroSD

Jakarta: realme membawa varian terbaru dari smartphone kelas high-end mereka ke Indonesia yaitu realme GT Neo2 yang membawa tagline “Most Disrupting 5G Flagship Killer”. Smartphone yang punya tampilan paling berbeda ini hadir di Tanah Air dengan harga Rp6.x99.000 dan tersedia di Shopee, akulaku dan realme.com melalui skema pre-order sampai 12 November 2021.Posisinya sebagai flagship killer tentu saja harus dibekali dengan performa, bukan hanya desain. realme GT Neo2 mempercayakan performanya pada chipset Snapdragon 870 5G dari Qualcomm. Medcom.id langsung mengulas smartphone terbaru ini, berikut lebih detailnya.realme GT Neo2 jelas memiliki desain yang paling berbeda dari kompetitornya saat ini. Meskipun mempertahankan aksen garis hitam seperti di seri realme GT. Namun, realme GT Neo2 terlihat lebih fashionable berkat warna latar hijau metalik atau neon.Klaim realme GT Neo2 memiliki pilihan warna paling unik harus kami setujui. Bodi bagian belakangnya tampil mengkilap yang membuat warna hijau neon tersebut semakin menarik perhatian saat terkena pantulan cahaya. realme menyebut warna ini sebagai Neo Green.realme GT Neo2 punya layar 6,62 inci yang hadir pada bodi yang ramping. Di sini spesifikasi layarnya pantas disebut flagship killer, realme GT Neo2 menggunakan panel jenis E4 AMOLED yang disebut dari material luminescent Samsung E4.Panel layar ini tidak cuma menyajikan gambar yang tajam dan warna yang kaya. E4 AMOLED juga diklaim realme mampu mengurangi konsumsi baterai ke layar hingga 15 persen. Layar realme GT Neo2 punya resolusi FHD Plus yang mendukung kualitas HDR10+ dan refresh rate hingga 120Hz.Spesifikasi layar tersebut jelas membuat realme GT Neo2 bisa diandalkan untuk pengalaman terbaik bermain game. Hal ini semakin lengkap dengan touch sampling rate hingga 600Hz yang membuat layarnya sangat responsif.Apabila Anda melihat sisi bagian atas dan bawah bodinya terdapat masing-masing sebuah speaker yang dirancang untuk kualitas audio terbaik. realme GT Neo2 punya fitur Dual Stereo Speakers yang sudah mendapatkan sertifikasi Dolby Atmos.realme GT Neo2 menaruh slot untuk kartu SIM di sisi bodi bagian bawah. Di sini juga bisa diketahui bahwa smartphone tersebut hanya memiliki port USB-C yang berfungsi untuk pengisian baterai, transfer data, dan koneksi earphone.Medcom.id menemukan bahwa realme GT Neo2 hanya menyediakan dua bagian untuk kartu SIM alias tidak tersedia slot MicroSD. Perangkat ini hanya menyediakan memori internal 256GB dengan kecepatan tinggi dari teknologi UFS 3.1.realme GT Neo2 hadir dengan antarmuka realme UI 2.0 berbasis Android 11. Hal ini sangat disayangkan karena kehadirannya sebagai flagship killer 5G justru tidak membawa antarmuka baru yang segar dibandingkan varian lain.Soal fitur realme GT Neo2 memiliki banyak hal yang bisa dibahas. Pertama soal pemindai sidik jari yang ditaruh di atas layar sehingga tidak mengganggu estetika bodi bagian belakangnya. Di sini juga kembali disajikan fitur GT Mode.GT Mode adalah mode cerdas yang membuat performa tetap maksimal, membuat kontrol semakin responsif dan presisi serta refresh rate tidak drop. Fitur lain yang melengkapi pengalaman bermain game di realme GT Neo2 X-axis Linear Motor yang menghasilkan getaran haptic feedback sehingga sensasi bermain game semakin terasa nyata.Satu lagi fitur penting yang menjadi teknologi pendukung pengalaman bermain game dan performa maksimal realme GT Neo2 adalah sistem pendinginnya. realme mengklaim perangkatnya memiliki Stainless Steel Vapour Cooling Plus yaitu berupa pelat pendingin yang luas untuk pembuangan panas yang efisien.Desain sistem pendingin ini diklaim mampu menurunkan tinggi suhu CPU sebanyak 18 persen saat mencapai titik tertinggi dan 20 persen lebih efisien dalam membuang suhu panas. realme GT Neo2 diklaim memiliki delapan lapis komponen yang menjadi sistem pendingin.Di sini juga digunakan thermal gel berupa diamond thermal gel. Hal tersebut membuat realme GT Neo2 menjadi smartphone pertama yang menggunakan inovasi tersebut. Material berlian diklaim sebagai bahan terkuat untuk menghantarkan panas (konduktor). Jadi pembuangan suhu panas lebih cepat dilakukan.Fitur andalan lainnya ada di bagian baterai. realme GT Neo2 mendukung 65W SuperDart Charge yang diklaim bisa mengisi baterainya hingga 100 persen dalam durasi 36 menit dan aman.realme membekali teknologi VCVT Intelligent Tuning Algorithm dan VFC Trickle Charging Algorithm yang diklaim secara cerdas menyesuaikan tegangan arus listrik sehingga melindungi baterainya. Tidak ketinggalan realme GT Neo2 juga sudah memiliki NFC.Meskipun kental dengan performa dan fitur gaming tapi realme GT Neo2 tetap dilengkapi kemampuan kamera terkini. Di bagian belakang ada tiga kamera (triple camera) dengan kamera utama 64MP, kamera 119 derajat ultra-wide angle, dan kamera makro 4cm.Di sini tersedia banyak fitur untuk dieksplorasi oleh pengguna. Satu inovasi yang ditawarkan realme GT Neo2 adalah mode street photography yang memberikan kemampuan fokus instan dan zoom cepat sesuai kebutuhan.Kualitas foto yang dihasilkan menurut Medcom.id cukup memuaskan dan pilihan mode atau fitur di dalamnya membantu penggunanya untuk mengeksplorasi kemampuan mobile photography.Di bagian kamera depan realme GT Neo2 membekali kemampuan kamera 16MP yang juga masih dilengkapi banyak mode atau fitur.realme GT Neo2 yang Medcom.id uji hadir dengan chipset Snapdragon 870 5G yang dibekali kapasitas RAM 12GB dan ada fitur virtual RAM untuk memberikan tambahan kapasitas hingga 7GB.Di segi performanya sendiri menurut kami realme GT Neo2 punya kemampuan yang sangat memuaskan untuk smartphone yang memiliki desain sangat berbeda dan ramping. Hal ini membuatnya pantas mengklaim “Most Disrupting 5G Flagship Killer”.Pengujian di 3DMark for Android pada mode Slingshot Extreme dan Slingshot berhasil mencatat skor Maxed Out, oleh pihak UL Benchmarks sebagai pembuat aplikasi dijelaskan Maxed Out berarti skornya melebihi 11.000.Hasil ini memang kerap dijumpai pada smartphone dengan chipset tinggi atau kelas high-end. Pengujian dilakukan dengan menggunakan mode 3DMark Wild Life Extreme dan Wild Life sehingga perbedaan performa bisa terlihat lebih jelas.Soal daya tahan baterainya kapasitas 5000 mAh, realme GT Neo2 menyajiikan kemampuan yang memuaskan menurut simulai benchmark aplikasi PCMark for Android buatan UL Benchmarks. Di sini realme GT Neo2 mampu bertahan hingga 19 jam delapan menit menurut simulasi benchmark.Hasil tersebut mungkin saja berbeda dari masing-masing pengguna namun hal ini menjadi indikator daya tahan dari realme GT Neo2.Di pengalaman bermain game tidak perlu diragukan. realme GT Neo2 mampu diajak bermain game berat sekelas Genshin Impact di kualitas grafis Highest frame rate game 60fps dengan mulus. Suhu panas yang muncul juga masih bisa ditoleransi karena selama permainan realme GT Neo2 sama sekali tidak mengalami gejala overheat.Menurut Medcom.id realme GT Neo2 pantas menjadi pengganggu pasar smartphone 5G dengan spesifikasi tinggi di Indonesia yang berlomba menawarkan harga terjangkau. Desainnya diakui sudah sangat menarik perhatian ditambah performanya yang tergolong memuaskan.