Saramonic Blink Me B2, Wireless Mic Praktis Buat Content Creator

Jakarta: Populernya konten format video dengan mudahnya menyunting video dengan ragam aplikasi gratis membuat siapapun berminat ingin mencoba menjadi content creator. Tidak cuma kamera atau hape, perangkat untuk merekam audio juga tidak kalah penting.Sebuah video dengan narasi atau dialog menarik di dalamnya pasti butuh kualitas audio paling tidak harus didengar jelas oleh penontonnya. Medcom.id untuk pertama kalinya berkesempatan menjajal salah satu perangkat tersebut yang diciptakan oleh Saramonic.Nama merek ini sudah tidak asing, apabila Anda memperhatikan banyak sosok di dalam video menggunakan sebuah perangkat yang melekat di leher bajunya dan bertuliskan “SARAMONIC”.Ya, perangkat ini bernama wireless microphone dan produk Saramonic sangat laris. Kini kami diberikan kesempatan produk terbaru bernama Saramonic Blink Me B2 berikut ini adalah ulasan versi kami dengan sudut pandang sebagai content creator pemula.Paket penjualan Saramonic Blink Me B2 menurut kami sangat spesial. Di sini ada sebuah kotak hard case yang di dalamnya menyimpan perlengkapan dengan sangat rapi.Tersedia dua unit transmitter dan satu receiver dilengkapi kabel USB-C dan kabel audio jack 3,5mm. Penggunanya akan mendapatkan empat magnetic tab dan dua magnetic back clip serta satu, serta bracket untuk dipasang pada kamera.Desain magnetic tab dan back clip ini adalah nilai plus lainnya. Kini pemasangan wireless mic pada outfit pembicara lebih mudah dan rapi. Tenang saja karena menurut pemakaian kami kekuatan magnetiknya cukup kencang.Pengguna Saramonic Blink Me B2 dua juga akan mendapatkan dua windshield untuk mikrofon. Kami juga menemukan cukup banyak pelapis anti gores yang bisa dipasang sendiri pada setiap layar sentuh.Soal kepraktisannya tadi sempat disebutkan soal magnetic clip, namun hal ini juga bisa dijumpai pada desain utama Saramonic Blink Me B2.Dua transmitter bisa melekat pada dua sisi unit receiver dengan fitur magnet dan di setiap sisi yang berhadap memang terdapat konektor untuk pengisian daya. Jadi unit transmitter mengisi baterainya lewat unit receiver.Receiver ini jadi tidak hanya jadi kontrol utama kedua perangkat melainkan power bank bagi dua unit transmitter. Desain tadi jelas bisa sangat menghemat ruang saat harus membawanya.Saramonic Blink Me B2 disebut sebagai penyempurnaan seri terdahulu, fitur layar sentuh menjadi daya tarik utamanya. Dulu wireless microphone mereka hadir tanpa layar dan diperbarui dengan layar LED untuk menampilkan informasi perangkat lebih mudah.Kini Saramonic Blink Me B2 dilengkapi layar dengan fitur touch screen, ukuran layarnya yang kecil menurut kami tidak masalah. Cara penggunaan dengan layar sentuh masih lebih mudah dibandingkan harus mengingat setiap fungsi berdasarkan jumlah ketukan di tombol.Di sini layarnya memiliki fitur kecerahan layar hingga alway-on yang bisa diatur seperti layar hape. Tentu saja hal tersebut akan berpengaruh ke daya tahan baterainya.Di kedua unit transmitter Saramonic Blink Me B2 terdapat dua tombol di sisinya yaitu ON/OFF dan Noise Reduction (NR). ON/OFF ini tidak harus selalu digunakan karena unit receiver bisa mengaktifkan keduanya sekaligus saat di kondisi menempel.Di unit receiver ada tombol ON/OFF, +/- gain audio, dan sisanya dioperasikan lewat layar sentuh yang juga ada di sini. Tidak cuma itu, masih ada port USB-C, 3,5mm audio jack untuk earphone, dan 3,5mm auto sensing output (TRS/TRSS) untuk output analog audio.Pemakaian dan FiturKita masuk ke pengalaman pemakaian dan fitur. Proses pairing tergolong sangat mudah, tidak ketinggalan Saramonic Blink Me B2 juga bisa terhubung lewat Bluetooth ke hape di aplikasi khusus.Tidak banyak fitur yang disediakan di aplikasi ini kecuali informasi baterai, indikator penamaan unit TX1 dan TX2 untuk transmitter yang bisa diganti serta update firmware. Di sini penggunanya juga bisa mengubah wallpaper yang muncul pada kedua transmitter.Rasanya sederhana tapi ini unik, saat fitur Always-On diaktifkan maka pengguna bisa memanfaatkan ini untuk memasang logo atau branding. Saramonic cukup berbaik hati mau menggantikan nama mereknya di wajah produknya untuk content creator.Saramonic Blink Me B2 memiliki daya jangkau transmisi hingga 100 meter, unit transmitter menggunakan mikrofon jenis omnidirectional yang bisa dipasang fur windshield.Bit Depth yang dipilih bisa diatur dari 16bit hingga 24 bit dengan sampling rate 48KHz. Perangkat ini mengandalkan frekuensi koneksi 2,4GHz. Bagi pemula mungkin spesifikasi audio ini akan sangat membingungkan. Makanya, kami akan berfokus ke kesan pemakaian.Saramonic Blink Me B2 mendukung perekaman dan penyimpanan langsung lewat fitur memory on-board dengan kapasitas 8GB. Di sini daya tahan baterainya akan ikut berpengaruh.Saramonic mengklaim baterai unit transmitter bisa bertahan hingga sekitar lima jam dengan on-board recording aktif, dan kira-kira delapan jam jika fitur ini tidak digunakan. Unit receiver bisa menyediakan daya tahan hingga 24 jam sekali pengisian daya.Soal daya tahan baterai unit transmitter Saramonic Blink Me B2 ini tergantung skenario penggunaan khususnya kondisi layar, misalnya fitur Always-On dan Brightness atau kecerahan.Di sini kami merasa tombol yang ada terasa kurang clicky, hal ini membuat kami takut usia pegas dari tombol tidak panjang.Tersedia tiga mode perekaman audio seperti Mono, Stereo, dan Safety. Mode terakhir menyediakan backup untuk audio untuk proses penyuntingan lebih lanjut saat suara rekaman pecah.Medcom.id menilai kualitas audio rekaman Saramonic Blink Me B2 sangat tajam dan jelas untuk setiap mode. Tidak hanya itu fitur Noise Reduction terbukti ampuh meredam suara bising di sekitar tanpa mengurangi kualitasnya.Soal transmisi jaraknya yang mencapai 100 meter cukup bagus dalam menjaga kualitas rekaman tidak terputus. Transmitter Saramonic Blink Me B2 juga menyediakan opsi Mute untuk menonaktikan mikrofon.Saramonic dengan sistemnya sendiri juga cukup bagus, setiap rekaman akan otomatis tersimpan sebagai file yang baru jika durasi sudah mencapai 30 menit. Hal ini memudahkan kita saat ingin mengolah rekaman.Unit receiver Saramonic Blink Me B2 menjadi pusat kendali yang sangat praktis, apalagi dengan desainnya sebagai docking kedua unit transmitter. Di sini semua informasi dan pengaturan fungsi esensial di transmitter bisa diakses, jadi sangat praktis.Saramonic Blink Me B2 menurut kami adalah wireless microphone yang sangat praktis dan pasti diidamkan content creator pemula hingga profesional. Desain yang inovatif menjadi kunci daya tarik dari produk ini.Layar sentuh yang memudahkan operasional hingga ruang untuk memasang branding, hingga docking receiver untuk tempat transmitter. Semua fitur juga bisa dikontrol langsung dari receiver sangat memudahkan penggunanya.Saramonic Blink Me B2 dibanderol pada harga Rp3.750.000 dan melihat paket penjualannya produk ini menurut kami sangat pantas untuk dimiliki.