IT Smart LED Bulb, Lampu Pintar Terjangkau dan Simpel

8.5 IT Smart LED Bulb Plus Harga murah

Pengoperasian mudah Minus Integrasi dengan aplikasi pesaing

(MMI)

Jakarta: Produk IoT yang hadir di pasar Indonesia sudah makin beragam. Lampu pintar atau smart bulb merupakan salah satu perangkat internet of things yang paling simpel dan cukup populer.Hal ini terbukti lewat banyak produsen yang membawa portofolio mereka ke Tanah Air, dan menawarkan harga yang cukup terjangkau. Selain merek besar yang sudah punya jam terbang lama untuk urusan lampu, beberapa merek baru yang langsung fokus menggarap produk IoT juga mencoba menawarkan jajaran produknya dengan berbagai fitur atau promosi menarik.Salah satunya adalah IT Smart yang berada di bawah payung Erajaya Group. Produk IoT mereka yang kami coba kali ini adalah IT Smart LED Bulb. Sesuai namanya, ia merupakan lampu pintar yang sudah mengadopsi teknologi LED berdaya total 9W.Seperti yang sudah diketahui bahwa lampu LED punya efisiensi daya yang lebih baik, sehingga konsumsi listrik bisa lebih hemat. Namun, intensitas pencahayaannya bisa lebih terang dibanding teknologi sebelumnya.Sebagai lampu pintar, IT Smart LED Bulb telah mengadopsi warna RGB dan warna putih yang cerah. Ini merupakan hal yang patut dipertimbangkan, karena umumnya smart bulb RGB punya palet warna putih yang tak terlalu solid.Desainnya juga tidak berbeda dengan lampu LED pada umumnya. Pengoperasiannya juga cukup mudah. Begitu dipasang, nyalakan dan matikan saklar sebanyak tiga kali, sampai lampu berkedip. Setelah memasang aplikasi IT Smart di smartphone, lampu akan terdeteksi, dan kemudian terhubung.Perlu diingat bahwa lampu memerlukan koneksi WiFi untuk input perintah yang lebih cepat. Setelah itu, berbagai pengaturan sekaligus fitur lampu sudah bisa diakses. Lewat aplikasinya, IT Smart LED Bulb bisa dimatikan atau dinyalakan langsung, diubah warnanya, hingga jenis penggunaan yang diinginkan.Aplikasi ini sudah menyediakan beberapa profil yang cukup sesuai dengan skenario tertentu, seperti mode membaca, menonton film, atau mode gemerlap yang akan menampilkan segala macam warna lampu.Anda juga bisa memilih warna lampu yang lebih spesifik lewat palet warna RGB interaktif. Selain itu, IT Smart LED Bulb juga bisa menyimpan jadwal kapan lampu mati atau hidup, pada jam tertentu dan menit yang diinginkan.Jika Anda telah memiliki perangkat IT Smart lainnya, ia bisa menjalankan beberapa skenario khusus yang tersinkronisasi dengan perangkat yang telah terhubung. Pengaturannya bisa cukup spesifik. Seperti ketika Anda menginput perintah untuk menyalakan beberapa lampu sekaligus.IT Smart LED Bulb dipasarkan dengan harga terjangkau dan bersaing dengan produk kompetitor, mulai dari Rp100 ribu. Ia mampu menggantikan peran lampu standar, ditambah dengan fitur pintar yang membuatnya lebih baik.Pengoperasian yang mudah juga merupakan salah satu nilai plus, tak lupa dengan ekosistem yang telah tersedia. Satu kekurangan yang mungkin bisa diperbaiki ke depannya, adalah dukungan integrasi dengan aplikasi atau layanan IoT lain yang lebih besar.Hal ini sudah dilakukan oleh beberapa kompetitornya, dengan menyediakan dukungan terhadap aplikasi pesaing lain.