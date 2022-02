Samsung Galaxy A03 Core, Desain Unik, Layar Luas

Desain

Antarmuka & Fitur

Kamera

Performa

Pengujian PCMark Work 3.0 3DMark Sling Shot Extreme OpenGL 3.1 3DMark Sling Shot Skor 4330 405 493

Spesifikasi Samsung Galaxy A03 Core Prosesor Unisoc SC9863A Octa-Core 1,6GHz GPU IMG8322 OS Android 11 Go Edition, One UI Core RAM 2GB Memori Internal 32GB Kamera Belakang 8MP f/2.0

Depan 5MP f/2.0 Baterai 5.000 mAh Layar 6,5 inci 720 x 1600 piksel Harga Rp1.199.000

8 Samsung Galaxy A03 Core Plus Layar luas

Kapasitas baterai besar dan tahan lama Minus Kapasitas RAM dan ROM kecil

Noise menghiasi foto dalam pencahayaan redup

Jakarta: Smartphone telah menjadi salah satu kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia, terutama di era pandemi. Sebab selama pandemi, berbagai kegiatan dialihkan ke ranah online, dan smartphone menjadi salah satu perangkat yang digunakan untuk menunjang kegiatan tersebut.Hal ini meningkatkan kebutuhan masyarakat terhadap smartphone berlayar luas guna memudahkan melihat konten yang disuguhkan via ranah online, termasuk untuk aktivitas hiburan. Namun tidak semua anggota masyarakat memiliki anggaran tinggi untuk dapat membeli smartphone pendukung aktivitas itu.Samsung Galaxy A03 Core ditawarkan sebagai pilihan alternatif untuk mendampingi kegiatan online pengguna. Namun sebagai perangkat entry-level, Galaxy A03 Core tidak ditujukan sebagai perangkat pendukung aktivitas komputasi dan hiburan yang berat. Simak ulasan kami berikut ini.Bagian belakang ponsel cerdas ini menjadi salah satu daya tarik pemikat mata saat pertama kali kami melihat dan menggenggamnya. Bagian belakang dengan bahan plastik bertekstur menjadi hal pertama yang memikat mata dan jemari kami.Tidak hanya indah dipandang mata, lapisan bertekstur ini juga meminimalisir kesan licin saat menggenggam perangkat, sehingga genggaman menjadi lebih kokoh terutama saat digenggam dengan satu tangan.Bahan plastik bertekstur ini juga membantu mengurangi peluang bodi belakang perangkat mudah kotor akibat noda sidik jari. Sementara itu, meski hanya dilengkapi dengan satu kamera di bagian belakang, Samsung turut menghadirkan bagian khusus di sekitar kamera dengan desain layaknya perangkat kelas lebih tinggi terbaru karyanya.Desain serupa perangkat Samsung pada seri lebih premium di bagian khusus tersebut dihadirkan dengan penggunaan tekstur berbeda dari tekstur lebih kasar serupa kulit pada bagian lain di sekitarnya, berupa garis diagonal.Bagian bertekstur garis diagonal ini mencakup area tergolong luas sehingga memberikan kesan lega, meski kamera belakang tunggal Galaxy A03 Core ini berukuran cukup besar. Area ini juga terasa luas meski jarak penyematan antara kamera dan lampu flash juga tidak rapat.Sedangkan di bagian depan, Anda akan dimanjakan oleh kehadiran layar luas dengan panel PLS berukuran 6,5 inci dan beresolusi HD+ 1600 x 720 piksel. Layar ini mampu menyuguhkan konten dengan tampilan baik, meski sedikit kurang tajam.Layar ini juga menyuguhkan performa cukup baik saat digunakan untuk mendampingi aktivitas, termasuk saat digunakan di bawah sinar matahari langsung. Selain itu, layar ini juga mampu menyuguhkan responsivitas baik, salah satunya saat digunakan untuk mengetik di keyboard virtualnya.Sementara itu secara desain, layar perangkat ini tidak berbeda dengan generasi pendahulunya, Galaxy A02 Core, yang juga mengusung desain layar berponi tetes air atau waterdrop notch. Bagian poni ini juga menjadi lokasi penyematan kamera depan yang dibekali Samsung pada Galaxy A03 Core ini.Selain itu, layar ini juga dikelilingi bezel tipis di bagian atas dan sisi, dengan bagian bawah sedikit lebih tebal. Sayangnya, berbeda dengan bodi belakang, layar perangkat ini juga mudah kotor oleh noda sidik jari.Karenanya, Anda mungkin perlu membersihkan layar smartphone secara berkala guna mencegah pengurangan kenyamanan saat memandang atau menggunakan layar Galaxy A03 Core ini.Sementara itu, Anda akan menemukan tombol daya dan volume fisik berdampingan di sisi kanan bodi perangkat, sedangkan slot kartu SIM ganda dan satu slot microSD tersemat di sisi lainnya. Di sisi bawah, Anda akan menemukan lubang speaker dan jack headphone 3.5mm mengapit port microUSB.Samsung Galaxy A03 Core menggunakan sistem operasi Android 11 Go Edition, sistem operasi yang dioptimalisasi agar perangkat dengan dukungan RAM berkapasitas kecil, sekitar 1GB atau 512 MB, dapat berjalan dengan lancar.Samsung Galaxy A03 Core ini hadir juga hadir dengan OneUI berbasis Android 11 Go Edition, meski berbekal fitur terbatas, namun tampilan antarmuka serupa dengan perangkat Samsung lain yang juga menggunakan One UI.Hal ini memudahkan proses navigasi menu pada perangkat, terutama bagi Anda merupakan pengguna setia smartphone karya Samsung. One UI pada Samsung Galaxy A03 Core ini hadir dengan ikon besar dan peletakan tombol yang mudah dijangkau.Mengingat perangkat mengusung kapasitas memori kecil, Samsung tidak banyak membekali Galaxy A03 Core dengan banyak aplikasi bawaan. Meskipun demikian, Samsung masih membekali ponsel ini dengan sejumlah fitur yang dapat ditemukan di perangkat kelas lebih tinggi, termasuk Dark Mode.Samsung Galaxy A03 Core juga berbekal fitur yang memudahkan pengguna untuk membersihkan file tidak terpakai, ditujukan untuk menambah kapasitas memori. Menariknya, smartphone ini mengusung tiga slot kartu SIM, dengan dukungan kapasitas microSD hingga 1TB.Samsung Galaxy A03 Core berbekal satu kamera belakang beresolusi 8MP f/2/0 dan satu kamera depan beresolusi 5MP f/2.2. Kamera belakang ini mampu menyuguhkan hasil foto tergolong baik pada kondisi pencahayaan cukup.Namun noise sedikit terlihat pada kondisi pencahayaan redup. Performa serupa juga disuguhkan oleh kamera depan. Dengan demikian, untuk menghasilkan foto terbaik, sebaiknya Anda memotret dalam kondisi pencahayaan cukup dan obyek dalam keadaan diam.Warna foto yang dihasilkan baik kamera depan maupun kamera belakang smartphone ini juga cenderung hangat. Sementra itu, mode kamera yang dibekali Samsung pada Galaxy A03 Core juga sangat sederhana, terdiri dari mode foto, video dan pengambilan panorama.Mode tersebut dapat Anda temukan tidak hanya saat menggunakan kamera belakang, tapi juga pada kamera depan. Anda dapat memanfaatkan mode Panorama untuk menghasilkan foto dengan cakupan tangkapan lebih luas.Mode ini tergolong bermanfaat untuk Anda yang gemar memotret area lebih luas mengingat ponsel ini tidak berbekal kamera ultrawide. Samsung Galaxy A03 Core juga berbekal kemampuan untuk merekam video dengan resolusi hingga 1080p 30fps, meski belum dilengkapi dengan teknologi stabilizer EIS.Samsung membekali Galaxy A03 Core dengan dukungan chipset Unisoc SC9863A Octa-Core 1,6GHz, didampingi RAM berkapasitas 2GB dan ruang penyimpanan internal berkapasitas 32GB.Berbekal memori berkapasitas kecil mungkin menjadi keterbatasan bagi Samsung Galaxy A03 Core. Meskipun demikian, ponsel cerdas ini mampu menyuguhkan performa baik tanpa gangguan lag, baik beralih dari satu aplikasi ke aplikasi lain, hingga multitasking.Menggunakan ponsel untuk berbincang via aplikasi pesan instan atau menjelajahi media sosial juga menghadirkan pengalaman cukup menyenangkan. Hanya saja, kami tidak menyarankan Anda untuk menggunakan smartphone ini untuk aktivitas berat termasuk bermain game.Samsung Galaxy A03 Core mungkin tidak mampu mendukung pengalaman menyenangkan dalam memainkan game seperti PUBG ataupun Pokemon Go, namun masih cukup baik untuk game kasual seperti Subway Surfers.Sedangkan pada pengujian performa melibatkan aplikasi benchmark PCMark for Android dan 3DMark for Android, Samsung Galaxy A03 Core memang tidak menghasilkan skor tinggi, namun lebih tinggi dari pendahulunya, Galaxy A02 Core.Samsung Galaxy A03 Core memperoleh skor sebesar 405 pengujian 3DMark Sling Shot Extreme OpenGL ES 3.1. Sedangkan pada 3DMark Sling Shot, ponsel ini memperoleh skor sebesar 493.Sayangnya, kami tidak dapat menguji perangkat ini dengan 3DMark WildLife akibat Galaxy A03 Core ini tidak memenuhi kriteria terkait kapasitas RAM. Sementara itu pada pengujian PCMark Work 3.0, smartphone ini memperoleh skor sebesar 4330.Soal baterai, Samsung membekali Galaxy A03 Core ini dengan kapasitas baterai besar, sebesar 5.000mAh. Baterai ini mampu bertahan selama 13 jam 54 menit pada pengujian yang melibatkan aplikasi PCMark Work 3.0 Battery.Sedangkan pada skenario penggunaan sehari-hari, smartphone ini bertahan dalam jangka waktu lebih lama, sekitar satu hari penuh. Namun dengan penggunaan lebih ringan, baterai Samsung Galaxy A03 Core mampu bertahan selama hampir dua hari.Sayangnya, baterai ponsel ini tidak didukung teknologi pengisian daya cepat dan masih berbekal port microUSB sebagai port pengisian daya. Dengan demikian, proses pengisian daya baterai dari kondisi kosong hingga 100 persen mencapai tiga jam.Samsung Galaxy A03 Core dapat menjadi salah satu pilihan, terutama bagi Anda yang memiliki anggaran terbatas. Ponsel ini menawarkan desain menawan, layar besar, baterai berdaya tahan lama serta performa yang masih tergolong nyaman untuk penggunaan ringan.Kenyamanan ini juga didukung oleh penggunaan One UI yang mudah digunakan. Namun Anda mungkin perlu berkompromi terkait dengan waktu pengisian daya baterai yang cukup lama jika ingin membeli perangkat ini.