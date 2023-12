Samsung Galaxy Buds FE, Desain Lebih Unik Suara Masih Menyenangkan

Advertisement

8 Samsung Galaxy Buds FE Plus Harga tergolong terjangkau

Suara jernih

Active Noise Cancellation baik

Desain mendukung kekedapan suara Minus Bukan untuk perangkat iOS

Tanpa charging nirkabel

Hanya didukung sertifikasi IPX2

Desain sedikit kurang nyaman

(MMI)

Jakarta: Perangkat audio nirkabel, melalui seri Buds, menjadi salah satu produk yang difokuskan oleh Samsung, mengingat sambutan baik yang diberikan oleh konsumen di berbagai negara, tidak terkecuali di Indonesia.Produk earphone terbaru Samsung, Galaxy Buds FE, ditawarkan dengan harga terjangkau. Perangkat ini dapat dipasangkan dengan iPhone, namun, karena Samsung tidak membuat versi iOS dari aplikasi Wearable karyanya, pengguna perangkat iOS tidak memiliki akses ke pengaturan dan fitur Buds FE.Samsung Galaxy Buds FE dipasarkan dalam warna graphite dan putih, namun pada perangkat dalam warna putih, earbuds mengusung finishing tidak mengkilat, sedangkan sasis penyimpan berbaterai mengusung finishing mengkilat.Desain Samsung Galaxy Buds FE ini berbeda dari Galaxy Buds 2 Pro yang hadir dengan desain lebih membulat dibandingkan dengan Buds FE. Earphone terbaru Samsung ini hadir dengan bagian mendatar di bagian terluar Galaxy Buds FE.Bagian tersebut memudahkan untuk mengakses mode dan fitur yang disediakan perangkat ini, termasuk mengaktifkan dan menonaktifkan mode Active Noise Cancellation (ANC), ataupun menjawab dan menolak panggilan telepon.Perbedaan lain pada desain yang diusung oleh Samsung Galaxy Buds FE dibandingkan dengan desain generasi pendahulunya yaitu kehadiran bagian dengan bentuk serupa segitiga berukuran kecil di atas earphone.Bagian tersebut membantu menjaga perangkat terpasang di telinga, sehingga earphone tidak mudah lepas saat digunakan dalam aktivitas dengan banyak pergerakan. Namun desain ini menimbulkan sedikit ketidaknyamanan saat digunakan.Selain dua perbedaan itu, tidak ada perbedaan berarti yang disuguhkan Galaxy Buds FE dengan generasi sebelumnya, termasuk dalam hal desain sasis. Sayangnya, Samsung Galaxy Buds FE hanya didukung IPX2.Artinya earphone ini dapat kamu gunakan saat berolahraga atau melakukan aktivitas pemicu keringat lain, meski kamu tidak disarankan untuk menggunakannya di bawah hujan deras atau aktivitas yang melibatkan air.Sementara itu untuk menghubungkan Samsung Galaxy Buds FE dengan perangkat sumber audio, bagi pengguna smartphone atau tablet karya Samsung, atau perangkat Android lain, kamu hanya perlu mengaktifkan fitur Bluetooth di kedua perangkat sebelum menghubungkannya via aplikasi Samsung Galaxy Wearable.Sebagai pengingat, untuk mengaktifkan fitur Bluetooth di Galaxy Buds FE, kamu hanya perlu menekan earphone di sasis penyimpanan selama beberapa saat hingga lampu indikator di bagian dalam berkedip dan terdeteksi di perangkat yang akan dihubungkan.Namun pada perangkat Android non Samsung, kamu bisa mengaktifkan dan menonaktifkan fitur ANC di opsi Samsung Galaxy Buds FE pada menu pengaturan Paired Bluetooth Devices. Sayangnya, pada perangkat non Samsung, performa fitur ANC kurang memuaskan, berbeda saat earphone dihubungkan ke perangkat Samsung.Sedangkan dengan perangkat lain seperti laptop, kamu bisa menghubungkan Galaxy Buds FE via pengaturan Bluetooth yang tersedia di perangkat tersebut. Kamu juga dapat memanfaatkan fitur gestur di masing-masing buds, termasuk mengetuk satu kali untuk memulai pemutaran musik.Soal suara, Galaxy Buds FE mungkin belum bisa menyamai standar pecinta audio atau audiophile soal kualitas suara. Namun untuk penggunaan sehari-hari, earphone ini masih mampu menyuguhkan suara memanjakan telinga.Pada lagu Don’t Know Why milik Norah Jones, menyuguhkan suara sedikit serak khas Jones mengalun harmonis dengan suara petikan bajolin, gitar akustik, drum, piano dan instrumen pengiring lainnya.Sedangkan pada lagu Bye Bye N’Sync via Spotify disuguhkan dengan suara bass dan treble kurang kuat, namun dengan vokal lebih jelas, sehingga perangkat ini lebih sesuai untuk penyuka perangkat audio yang lebih mengutamakan kejernihan vokal.Kendati demikian, pada video audio 360 derajat HD karya Sony di platform YouTube, perangkat ini mampu menyuguhkan audio dengan soundstage baik. Audio ditampilkan sesuai dengan arah asal datangnya suara.Soal baterai, Samsung mengklaim Galaxy Buds FE akan menyuguhkan waktu pemutaran musik selama enam jam dalam satu kali pengisian daya baterai dengan ANC aktif dan total 21 jam termasuk daya dari sasis penyimpanan.Samsung juga menyediakan opsi pengisian daya cepat pada sasis penyimpanan, memungkinkan perangkat digunakan untuk mendengarkan musik dengan kondisi ANC aktif selama satu jam dengan mengisi daya selama lima menit.Sebagai informasi, kamu bisa membeli earphone terbaru Samsung ini dengan harga sebesar Rp1.399.000.