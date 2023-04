Redmi Note 12 Pro 5G, Kelas Menengah Performa Andal

Desain





Jakarta: Belum lama ini, Xiaomi secara resmi merilis smartphone terbaru di lini Redmi Note, yaitu Redmi Note 12 Pro 5G di seluruh dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Perangkat ini merupakan bagian dari seri Redmi Note 12, terdiri dari satu model standar dan dua model Pro.Xiaomi mengunggulkan suguhan pengalaman penggunaan smartphone kelas unggulan meski dipasarkan dengan harga kelas mid-range yang terjangkau. Xiaomi juga mengklaim bahwa Redmi Note 12 Series, termasuk Redmi Note 12 Pro 5G, mengusung peningkatan tergolong pesat dan signifikan.Turut mengunggulkan dukungan spesifikasi terbilang tinggi di kelasnya, bagaimana dengan performa dan pengalaman penggunaan suguhan Redmi Note 12 Pro 5G ini? Simak ulasan kami berikut ini.Redmi Note 12 Pro 5G hadir dengan desain menawan, dalam balutan bahan serupa kaca yang mengkilat di bagian belakang. Kendati mendukung kesan mewah yang Xiaomi coba hadirkan pada perangkat ini, kamu perlu berhati-hati dengan bahan ini karena mudah kotor oleh noda sidik jari.Sebagai solusinya, kamu bisa melindungi bodi Redmi Note 12 Pro 5G ini dengan sasis tambahan. Menariknya, Xiaomi turut membekali kotak kemasan penjualan ponsel cerdas ini dengan sasis silikon transparan, sehingga kamu tetap bisa memamerkan warna ponsel sambil melindunginya.Hanya saja, kilauan dari bahan yang membalut bodi belakang perangkat berdesain datar ini kurang terlihat akibat pola serupa titik kecil transparan yang mendominasi sasis silikon tersebut. Bahan kaca juga digunakan Xiaomi pada bagian layar Redmi Note 12 Pro 5G ini, dengan perlindungan Corning Gorilla Glass 5.Redmi Note 12 Pro 5G ini tersedia dalam tiga pilihan warna, yaitu Sky Blue, Polar White dan Midnight Black seperti unit yang kami uji. Perangkat ini juga mengusung desain bodi bersudut membulat, serta area penyematan tiga kamera belakang luas dan memiliki ketinggian lebih tinggi dibandingkan dengan bodi di sekitarnya.Selain itu, juga terdapat dua cincin metal mengelilingi kamera utama dan kamera ultrawide, melindungi tepian kamera perangkat ini.Soal layar, Redmi Note 12 Pro 5G hadir dengan desain lubang di layar sebagai lokasi penyematan kamera depan, mendampingi layar berpanel OLED, berukuran 6,67 inci, serta refresh rate 120Hz dan sertifikasi HDR10, dikelilingi bezel berukuran tipis di keempat sisi.Mengusung ukuran layar yang terbilang luas, menggunakan ponsel ini dengan satu tangan masih bisa dikatakan mudah, termasuk oleh pengguna bertangan mungil. Hanya saja, kamu mungkin perlu melakukan penyesuaian pada posisi tangan saat menggenggam ponsel untuk dapat mengakses menu drop down, sebab bodi ponsel ini lebih memanjang ketimbang melebar.Selain itu, mungkin kamu hampir kesulitan menemukan speaker di atas layar, sebab Xiaomi menyematkannya di perbatasan antara layar dengan bodi ponsel. Speaker ini tidak hanya menyuguhkan suara saat menelpon, juga berfungsi sebagai speaker stereo.Berbanding terbalik dengan bagian belakang yang mengkilat, bagian sisi Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G ini justru hadir dalam balutan finishing matte atau tidak mengkilat, meski juga mengusung desain datar.Kamu tidak akan menemukan apapun di sisi kiri bodi ponsel, namun tombol volume dan daya dapat ditemukan di sisi kanan. Sebagai informasi, tombol daya juga bertugas sebagai lokasi penyematan sensor pemindai sidik jari.Sementara itu di sisi atas bodi ponsel, kamu bisa menemukan pemancar inframerah, jack headphone 3.5mm dan lubang speaker. Di bagian bawah, terdapat lubang speaker stereo lain, port USB-C, mikrofon utama, dan baki microSIM ganda.Redmi Note 12 Pro 5G menggunakan antarmuka pengguna terbarunya, MIUI 14, berbasis sistem operasi Android 12. Antarmuka pengguna ini tidak memungkinkan kamu untuk melakukan uninstal pada delapan aplikasi sistem, lebih sedikit dibandingkan dengan versi MIUI sebelumnya.Antarmuka pengguna ini juga menawarkan optimisasi, termasuk kompresi otomatis untuk aplikasi yang tidak secara aktif digunakan serta tuas untuk menonaktifkan notifikasi permanen. Selain itu, MIUI ini juga menghadirkan perpisahan antara bagian menu drop down dan notifikasi, yang bisa kamu atur ke tampilan tradisional via Control Center Style di pengaturan Notification & Control Center.Kamu bisa mengakses bagian menu drop down dengan mengusap dari kanan atas layar, sedangkan untuk mengakses bagian notifikasi dengan mengusap dari kiri atas layar. Hal ini mungkin membingungkan untuk kamu yang baru saja menggunakan perangkat dengan MIUI baru ini.Namun, kamu bisa beralih dari bagian notifikasi ke bagian menu drop down dengan mengusap layar dari arah kiri ke kanan atau sebaliknya, saat layar didominasi oleh bagian tersebut. Selain menampilkan sebagian besar aplikasi di layar homescreen, MIUI baru ini juga didukung laci aplikasi yang diaktifkan secara default.Xiaomi juga menempatkan bar pencarian di bagian bawah untuk memudahkan kamu melakukan pencarian. Tersedia juga bar kategori aplikasi preset dan kustom di bagian atas layar laci aplikasi, untuk mempercepat navigasi.MIUI 14 juga menawarkan fitur bertajuk memory Extension, yang aktif secara default namun bisa kamu nonaktifkan via Memory Extension di Additional Settings di pengaturan. Fitur ini menawarkan opsi kapasitas antara 2GB, 3GB, dan 5GB dari ruang penyimpanan internal untuk dialihkan sebagai ekstensi RAM.Seperti yang telah dijelaskan di bagian desain, Redmi Note 12 Pro 5G juga dilengkapi sensor pemindai sidik jari di tombol daya. Kamu bisa melakukan penyesuaian pada pengaturan terkait sensor pemindai sidik jari ini, untuk mengubah perilaku fitur dalam pemindai.Dengan demikian, kamu bisa memanfaatkan gestur tekan alih-alih sentuh untuk mengaktifkan kemampuan sensor. Untuk melakukan penyesuaian ini, kamu bisa mengubah bagian Fingerprint recognition method di opsi Fingerprint Unlock di Settings Password & Security.Redmi Note 12 Pro 5G hadir dengan tiga kamera di bagian belakang, terdiri dari kamera utama 50MP, kamera ultrawide 8MP, dan kamera mikro 2MP. Pada model Pro keluaran tahun ini, Xiaomi menghadirkan OIS versi lebih baru untuk kamera utama.OIS versi baru ini ditujukan untuk membantu menjaga stabilitas kamera saat harus memotret di kondisi tertentu, salah satunya pencahayaan redup. Pada menu More di aplikasi kamera bawaan, tersedia menemukan opsi 50MP, memungkinkan kamu menghasilkan foto dengan detail lebih baik, meski mengusung ukuran lebih besar.Menggunakan opsi ini juga memungkinkan Redmi Note 12 Pro menawarkan fitur bertajuk Xiaomi ProCut, yang dapat diakses dengan menekan ikon tiga persegi saling bertumpuk dan berdampingan satu sama lain.Fitur ini menyuguhkan gambar dengan lima rasio aspek berbeda, terdiri dari rasio original, 1:1, 4:3, 16:9 dan 3:4. Memilih salah satu rasio ini memungkinkan kamu menyimpannya dalam rasio tersebut, dan dapat kamu temukan di sebelah foto dengan sematan ikon fitur tersebut.Didukung teknologi kecerdasan buatan, kamera ini mampu menghadirkan hasil foto yang baik, dengan gambar tajam, warna cerah, dan detail terjaga, baik dalam kondisi pencahayaan redup maupun terang.Hanya saja, pada hasil foto kamera depan, pada beberapa foto yang diambil di bawah paparan cahaya matahari cenderung terlalu terang di area tertentu di latar belakang. Hal serupa juga kami temukan pada hasil foto yang diambil pada kondisi pencahayaan redup.Kamu perlu menotol layar untuk menentukan bagian yang ingin difokuskan terlebih dahulu, agar tidak memperoleh foto dengan wajah gelap akibat pencahayaan di latar belakang yang sedikit lebih terang.Sementara itu, kemampuan zoom kamera Redmi Note 12 Pro 5G ini juga terbilang bagus, meski menghasilkan foto dengan detail yang tidak terlalu tajam. Selain itu, pada hasil foto yang diambil pada malam hari, kami masih bisa menemukan noise pada sejumlah bagian berwarna gelap, meski hal ini tidak mengganggu tampilan foto secara keseluruhan.Redmi Note 12 Pro 5G didukung chipset MediaTek Dimensity 1080, versi lebih baik dari Dimensity 920 yang mendukung generasi Redmi Note sebelumnya, Redmi Note 11 Pro+. Chipset ini mampu menyuguhkan performa sedikit lebih baik, efisiensi juga lebih baik, serta dukungan kamera yang telah ditingkatkan.Chipset Dimensity ini berkemampuan menyuguhkan performa sedikit lebih baik dibandingkan dengan generasi sebelumnya, berkat dukungan dua core performa Cortex-A78 di 2,6GHz, serta enam Cortex-A55 berkecepatan clock 2.0GHz.Selain itu, Xiaomi turut membekali Redmi Note 12 Pro 5G ini dengan RAM berkapasitas 8GB dan ruang penyimpanan internal 256GB. Kami menguji ponsel cerdas ini dengan melibatkan aplikasi benchmark PCMark dan 3DMark.Pada pengujian yang melibatkan benchmark PCMark Work Performance 3.0, Redmi Note 12 Pro 5G bisa membukukan skor sebesar 11917. Sedangkan saat menguji dengan aplikasi 3DMark Wildlife Extreme dan Wildlife, ponsel ini mampu memperoleh skor sebesar 633 dan 620.Saat memainkan game PUBG Mobile, perangkat ini mampu menyuguhkan tampilan gameplay mulus tanpa lag, dengan suguhan ketajaman dan kecerahan warna memanjakan mata, meski menggunakan pengaturan tertinggi.Selain itu, setelah memainkan game PUBG Mobile selama sekitar 30 menit, kami tidak mendapati peningkatan suhu signifikan, sehingga kamu bisa memainkan game berat ini dengan nyaman di Redmi Note 12 Pro 5G.Soal baterai, dalam pengujian yang melibatkan aplikasi PCMark Battery, baterai berkapasitas sebesar 5.000mAh yang membekali Redmi Note 12 Pro 5G mampu bertahan selama 13 jam 48 menit, dan sekitar satu jam lebih lama dalam skenario penggunaan yang tidak sibuk.Xiaomi turut membekali baterai ponsel ini dengan teknologi pengisian daya cepat dengan kepala charger 65W, mampu mengisi daya baterai dari kondisi 10 persen hingga penuh dalam kurun waktu sekitar satu jam.Ponsel ini tidak hanya menawarkan tampilan layar menawan dengan warna cerah serta detail dan ketajaman yang baik, juga performa dan kemampuan kamera baik, serta sejumlah fitur yang mendukung pengalaman penggunaan yang nyaman, meski masih berbasis sistem operasi Android 12.Redmi Note 12 Pro 5G ini sesuai untuk kamu yang ingin mencicipi pengalaman penggunaan suguhan perangkat kelas menengah dengan fitur tergolong lengkap namun dengan harga yang tidak terlalu tinggi.