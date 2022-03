Begini Performa AMD Ryzen 7 5800H di Laptop Gaming Asus ROG Zephyrus Duo 15 SE

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Desain

Fitur

Bagaimana Performanya?

PENGUJIAN: PCMark 10

Modern Office 3DMark

Fire Strike Cinebench R23

multi/single SKOR: 6514 19578 12833/1419

SPESIFIKASI Asus ROG Zephyrus Duo G15 SE GX551 Prosesor AMD Ryzen 7 5800H RAM 16GB DDR4 3200MHz Memori Internal 1TB M.2 NVMe PCIe SSD Layar 15,6 inci FHD (1920x1080) 300Hz 100% sRGB

ScreenPad Plus 14,1 inci GPU NVIDIA GeForce RTX 3060 Bobot 2,48 kg Dimensi 36 x 26,8 x 2,09 cm Harga Rp35.999.000

9.8 Asus ROG Zephyrus Duo G15 SE GX551 Plus Desain inovatif lewat ScreenPad Plus

Performa memuaskan

Spesifikasi paling pas untuk gamer sekaligus content creator Minus Desain laptop tidak nyaman untuk digunakan saat mobile

(MMI)

Jakarta: Prosesor AMD tidak bisa dipandang rendah sebagai kompetitor Intel. Performanya yang terbukti mumpuni terutama di kategori mobile atau laptop membuat prosesor mereka banyak dijumpai pada laptop dengan spesifikasi mumpuni, misalnya laptop gaming.Merek ternama Asus ROG juga tidak melewatkan prosesor terbaik AMD untuk digunakan di dalam laptop gaming terbaik dan inovatif mereka. Beberapa waktu lalu mereka menghadirkan Asus ROG Zephyrus Duo 15 SE (GX551) yang hadir dengan varian AMD Ryzen 5000 H-Series.AMD Ryzen 5000 Series diperkenalkan di tahun 2021 dengan menggunakan arsitektur generasi Zen 3. Saat itu prosesor mobile (laptop) mereka diperkenalkan dalam dua jenis H-Series yang ditujukan untuk laptop gaming dan kreasi konten sementara U-Series untuk laptop tipis.Di jenis AMD Ryzen 5000 H-Series dibagi lagi menjadi beberapa varian berdasarkan tingkatan tertinggi mulai dari HX-Series untuk performa tertinggi, HS-Series untuk di laptop gaming yang tipis dan ringan, dan H-Series untuk kelas mainstream.Medcom.id berkesempatan menjajal varian laptop gaming Asus ROG Zephyrus Duo 15 SE (GX551) yang mengandalkan AMD Ryzen 7 5800H, sementara Asus juga menyediakan varian yang lebih tinggi dengan AMD Ryzen 9 5900HX.Meskipun lini laptop Asus ROG Zephyrus Series dikenal sebagai laptop gaming tipis namun di Asus ROG Zephyrus Duo 15 SE (GX551) justru laptop ini menawarkan bobot yang tidak ringan yaitu sekitar 2,48kg.Hal ini disebabkan laptop tersebut memiliki layar ganda yang beberapa tahun belakangan sudah dipopulerkan oleh Asus lewat fitur bernama Screen Pad Plus. Pertama, layar utama 15,6 inci resolusi FHD 1920x1080 300Hz Pantone Validated, dan layar kedua alias ScreenPad Plus 14,1 inci touchscreen.Tidak heran apabila bobotnya tetap berat meskipun punya bodi ramping. Soal desain Asus ROG Zephyrus Duo 15 SE punya tampilan gaming yang kental dengan posisi layar kedua yang masih menerapkan formula serupa dengan laptop layar ganda Asus yang lain, contohnya Asus Zenbook Duo terbaru.Jadi layar keduanya atau ScreenPad Plus akan terangkat ke atas hingga 13 derajat untuk membentuk kemiringan yang ergonomis dan nyaman dipandang atau diakses. Lubang yang berada di antara ScreenPad Plus dan bodi utamanya juga berfungsi sebagai ventilasi udara.Hal yang membuat pengguna tidak nyaman dari desain laptop ini kemungkinan adalah posisi trackpad di sisi kanan dan tepi bawah keyboard yang terlalu dekat ke pinggir. Hal ini membuatnya kurang cocok saat digunakan di atas pangkuan (lap) ketika Anda menggunakannya di perjalanan.Asus ROG Zephyrus Duo G15 SE menggunakan teknologi Active Aerodynamic System Plus (AAS+) yang berada di balik bagian ScreenPad Plus dengan menyediakan rongga ventilasi yang lebih luas.Tidak cuma menggunakan liquid metal sebagai thermal compound tapi Asus mengandalkan kipas Arc Flow yang diklaim mampu menghadirkan aliran udara hingga 13 persen lebih baik serta didukung lima heatpipe.I/O Ports yang dimiliki Asus ROG Zephyrus Duo G15 SE juga tergolong lengkap dengan posisi yang tersebar di sisi kiri dan kanan juga belakangnya. Laptop gaming ini juga masih menyediakan microSD reader yang akan dibutuhkan oleh profesional maupun content creator yang mengandalkan perangkat kamera dan lainnya untuk menyimpan data.Fitur yang paling menarik dari Asus ROG Zephyrus Duo G15 SE tentu saja ScreenPad Plus. Layar kedua tidak hanya berfungsi untuk multitasking atau menampilkan aplikasi lain secara bersamaan namun fitur ini sudah didukung Asus untuk menjadi panel kontrol tambahan di beberapa aplikasi tertentu.Di game Dying Light 2 misalnya, ScreenPad Plus dirancang untuk menyediakan akses cepat ke fitur dan opsi di dalam game. Di kegiatan streaming layar ini bisa menyediakan deretan kontrol ke fitur software streaming. Pada aplikasi desain dan sejenisnya, ScreenPad Plus bisa membantu menyediakan toolbar untuk sejumlah fitur di dalamnya.Asus ROG Zephyrus Duo G15 SE yang kami uji menggunakan prosesor AMD Ryzen 7 5800H didukung RAM 16GB dan Nvidia GeForce RTX 3060 di kartu grafisnya. Kami melakukan pengujian dengan sejumlah aplikasi yaitu PCMark dan 3DMark dari UL Benchmark dan Cinebench R23 Maxon.Hasil skor pengujian menunjukan performa laptop ini sangat mumpuni berbekal prosesor AMD Ryzen 5000 H-Series. Tidak hanya itu di pengujian daya tahan baterai lewat PCMark 10 skenario Modern Office dan mode performanya di Silent pada Armoury Crate serta mode hemat baterai ternyata baterainya bisa bertahan selama 8 jam 14 menit.Hal yang perlu diketahui bahwa selama pengujian daya tahan baterainya layar kedua atau ScreenPad Plus tetap menyala yang artinya konsumsi daya harusnya lebih besar. Pengujian ini membuktikan bahwa Asus ROG Zephryus Duo G15 SE tetap bisa diandalkan di kondisi mobile.Di pengujian bermain game performa Asus ROG Zephyrus Duo G15 SE tidak perlu diragukan. Meskipun mengandalkan Nvidia GeForce RTX 3060 yang termasuk di kelas budget tapi tetap berhasil menyajikan frame rate tinggi di kualitas grafis ultra.Pengujian dilakukan dengan benchmark in-game dari Horizon Zero Dawn di kualitas grafis Ultimate dan Far Cry 6 di Ultra. Kedua game dijalankan dengan resolusi 1920x1080 dan average frame rate yang disajikan berada di kisaran 50-60fps.Asus ROG Zephyrus Duo G15 SE menurut kami adalah laptop gaming yang sangat cocok bagi gamer yang merangkap sebagai streamer hingga profesional atau content creator di bidang kreatif. Fungsi ScreenPad Plus akan terasa maksimal saat digunakan oleh kegiatan mereka.Performa dari AMD Ryzen 7 5800H juga tidak diragukan lagi untuk mendukung performa tinggi dari laptop gaming ini. Hal ini membuktikan bahwa sekalipun tidak mengandalkan varian AMD Ryzen 9 tapi seri Ryzen 7 sudah bisa menyajikan performa terbaik, bayangkan dengan seri yang lebih tinggi.