Review realme C67, Banyak Upgrade di Harga Rp2 Jutaan

Advertisement

Spesifikasi realme C67 Prosesor Qualcomm Snapdragon 685 GPU Adreno 610 OS Android 14/realme UI RAM 8GB Memori Internal 128GB Kamera Belakang 108MP+2MP

Depan 8MP Baterai 5.000 mAh fast charg 33W Layar 6,72 LCD FHD+ 90Hz Harga Rp2,5-3 juta.

9.5 realme C67 Plus Kamera 108MP di harga Rp2-3 juta

Chipset kelas menengah mumpuni

Kapasitas RAM besar

Baterai 5.000 mAh dengan fast charge 33W Minus Layar belum AMOLED

(MMI)

Jakarta: Hape terbaru yang dijanjikan realme Indonesia sudah hadir, realme C67 diperkenalkan kepada dunia dengan banderol harga Rp2 jutaan menawarkan banyak upgrade untuk hape kelas entry-level.Ya, realme C-Series dikenal sebagai hape entry-level dari realme, respon pasar juga disebut sangat positif untuk lini produk ini. Makanya kehadiran realme C67 cukup mengejutkan penggemar serta kompetitor.Sesuai dengan informasi sebelumnya, peningkatan yang dibawa paling terlihat di bagian kamera. realme C67 diperkenalkan dengan mengusung slogan ‘108MP Camera, New Champion’.realme C67 diklaim oleh realme sebagai hape pertama dengan kamera 108MP dan chipset Snapdragon dari Qualcomm untuk kelas harga Rp2 jutaan, dan disebut realme membawa peningkatan terbesar di sepanjang sejarah realme C Series. Medcom.id berkesempatan menjajal lebih dulu, berikut review realme C67 yang sudah kami buat!Desain dan LayarApabila realme C-Series sebelumnya tampil dengan kesan entry-level yang jelas, kini kesan tersebut berubah menjadi hape kelas menengah. Kami mendapatkan kesempatan untuk mencoba varian warna paling baru yaitu Sunny Oasis di realme C67.Warna hijau tampil berpadu dengan gradasi warna kuning yang sempurna sehingga memberikan tone warna segar. Bodi belakangnya berpendar ketika terkena pantulan cahaya dan ketika dilihat lebih dekat tampil topografi tekstur garis.realme C67 hadir dengan frame atau tepi bode desain flat alias rata, memberikan grip atau genggaman yang nyaman pada posisi landscape atau horizontal saat menonton dan bermain game.Meskipun begitu layarnya yang berukuran 6,72 membuat realme C67 tidak terasa bongsor di genggaman. Bodinya yang ramping yaitu 7,59 mm membuatnya tetap ringan sehingga tangan tidak lelah.Masih soal bagian layar, panel LCD ukuran 6,72 inci tadi menyajikan resolusi FHD+ 2400x1080p dengan refresh rate 90Hz. Tingkat kecerahannya tergolong tinggi yaitu 950 nits sehingga tetap terlihat jelas digunakan di luar ruangan.Layar realme C67 terasa sangat lega, hal ini karena bezel layar yang rasanya lebih tipis. Menurut informasi dari realme, mereka menghilangkan bracket plastik pada sekeliling layar sehingga bagian bezel makin tipis.Kini beralih ke fitur di bagian tepi bodi. Di sisi kanan tersedia tombol Volume dan Power yang sekaligus sebagai sensor sidik jari atau fingerprint. Di sisi bodi bagian bawahnya ada port USB-C, dual stereo speaker serta lubang earphone atau audio jack.Antarmuka dan Fiturrealme C67 sudah menggunakan sistem operasi Android terbaru yaitu Android 14 yang dipoles menjadi realme UI. Jadi penggunanya bisa menikmati banyak fitur atau konfigurasi bawaan Android yang terkini.Selain fitur sensor sidik jari yang sudah disebutkan, realme C67 juga memiliki NFC Multifunction yang bisa digunakan menduplikasi kartu akses. Jadi fitur ini bisa hampir menggantikan fungsi kartu elektronik ke hape realme C67.Masih ingat dengan fitur inovatif realme yang pertama di Android dengan nama Mini Capsule? realme C67 hadir dengan versi terbaru yaitu Mini Capsule 2.0 yang memiliki tambahan fitur baru.Pertama, Mini Capsule 2.0 akan muncul dengan ukuran lebih besar ketika realme C67 sedang memutar musik. Jadi Mini Capsule akan menyediakan kontrol serta informasi musik yang diputar.Kedua, kini Mini Capsule 2.0 akan menghadirkan informasi cuaca setiap hari secara otomatis.Fitur baru ketiga adalah sebagai reminder atau pengingat acara apabila pengguna realme C67 memasang pengingat pada aplikasi kalender.Tidak ketinggalan, fitur lain yang membuat realme C67 tangguh dan sangat berkualitas di harganya adalah hape ini sudah mengantongi sertifikasi IP54 yang membuat hape ini tahan tumpahan air.Kamera Berkualitas di kelasnyarealme C67 menjadi hape pertama yang membawa kemampuan kamera 108MP di segmen harga Rp2 jutaan. Kamera utama tersebut mengandalkan sensor Samsung ISOCELL HM6 dengan sensor ukuran 1/1,67 inci. Sensor yang biasanya hanya dapat ditemukan di smartphone dengan kelas harga yang lebih tinggi, yang kini dihadirkan oleh realme di seri C mereka.Kamera ini memiliki kemampuan 3x In-sensor Zoom Camera yang menyediakan pengambilan foto kualitas lossless, yaitu meminimalisir kualitas foto menurun saat mengambil foto dengan zoom.Kamera belakang realme C67 didampingi satu kamera lagi yaitu kamera 2MP B&W Lens sementara kamera depan menawarkan kemampuan 8MP yang dilengkapi EIS.Bekal kamera mumpuni tersebut diakui mampu menyajikan kualitas foto yang memuaskan dibandingkan kompetitor realme C67 di kelas harganya. Meskipun begitu rasanya tetap akan berbeda dengan hape kelas high-end yang dibekali kemampuan resolusi sama. Namun begitu, perlu diingat bahwa smartphone ini berada di kisaran harga 2 jutaan, akan tetapi hasil fotonya mampu menyerupai detail dan ketajaman yang serupa.Performa dan Baterairealme C67 mungkin kurang tepat jika masih disebut sebagai hape entry-level jika melihat chipset yang digunakan yaitu Snapdragon 685 fabrikasi 6nm. Meskipun bukan lini Snapdragon 7 tapi chipset tadi tetap masih masuk dalam kelas menengah. Namun begitu, realme membawa chipset ini untuk digunakan pada seri C nya.Chipset Snapdragon 685 diklaim memiliki peningkatan 15 persen dibandingkan Snapdragon 680 pada kinerja CPU. Pada bagian GPU Adreno 610 dijanjikan peningkatan kinerja 10 persen.Berikut ini adalah hasil skor benchmark dari Snapdragon 685 di realme C67 menggunakan beberapa aplikasi benchmark. Skor yang didapatkan memang menunjukan performanya mumpuni di kelasnya.realme C67 dilengkapi dengan kapasitas RAM 8GB yang dilengkapi fitur Dynamic RAM Expansion Technology yang bisa menyediakan tambahan 8GB sehingga punya kapasitas 16GB.Kapasitas memori internal realme C67 yang kami uji adalah 128GB tapi masih bisa ditambah MicroSD hingga 2TB. Perpaduan Snapdragon 685 dan memori besar ini menghadirkan performa yang lancar pada realme C67.realme C67 tetap dibekali dengan kapasitas baterai besar yaitu 5.000 mAh dan dilengkapi fitur pengisian cepat 33W SUPERVOOC Charge. Kabar baiknya, realme C67 tetap dijual satu paket dengan charger.Pengisian baterai realme C67 diklaim butuh waktu 31 menit untuk bisa terisi hingga 50 persen. Pada pengujian daya tahan baterai menggunakan simulasi benchmark diperoleh daya tahan mencapai 20 jam 28 menit.Hasil tersebut mungkin berbeda dari penggunaan sehari-hari tapi di sini bisa dilihat contoh efisiensi konsumsi baterai realme C67 yang sangat baik.Pada pengalaman bermain game, realme C67 mampu memainkan game-game populer dengan performa yang baik dan stabil. Smartphone ini juga mampu memainkan game seperti Genshin Impact dengan kualitas grafis yang cukup. Jadi penggemar game satu ini tidak perlu takut harus pensiun karena realme C67 masih bisa diandalkan.Kesimpulanrealme C67 menurut kami menjadi pilihan yang tepat untuk upgrade dari hape entry-level ke kelas menengah namun dengan budget terbatas dan tetap ingin fitur yang komplit, sesuai dengan klaim realme yang membawa peningkatan terbesar di sepanjang sejarah realme C Series. Kemampuan kamera 108MP dari realme C67 mampu menjadi daya pikat tersendiri.Lagi-lagi realme sukses untuk memberikan kandidat produk smartphone terbaik di rentang harga Rp 2 jutaan ini. Karena memang tidak khayal juga, lini C series merupakan lini andalan dari brand yang bermaskot kucing kuning ini.Dengan merilis realme C67 ke pasar Indonesia, ini bisa jadi estafet kesuksesan bagi perusahaan agar terus bersaing dengan vendor yang ada.realme akan mengadakan Early Bird Sale untuk realme C67 khusus varian memori 8GB+8GB*|128GB pada 19-21 Desember 2023 mulai pukul 18:00 WIB secara online di Shopee, Akulaku, dan realme.com, dengan penawaran khusus meliputi gratis voucher belanja Rp100.000, paylater dengan bunga 0%, promo bank up to Rp100.000, hingga gratis biaya pengiriman, syarat dan ketentuan berlaku. realme C67 varian 8GB+8GB*|128GB akan tersedia di seluruh Indonesia mulai 27 Desember 2023.realme C67 varian memori 8GB+8GB*|256GB akan tersedia melalui skema pre-order pada 19 Desember 2023 - 4 Januari 2024 pada platform penjualan online dan offline realme, serta toko mitra resmi. realme C67 (8GB+8GB*|256GB) akan tersedia di seluruh Indonesia mulai 5 Januari 2024.Nikmati juga layanan purnajual khusus realme C67 seperti diskon 20% untuk realme Care, 1 Hour Service, gratis anti gores, Service Day tanggal 16-18 setiap bulan, dan gratis biaya antar jemput.