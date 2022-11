Huawei Band 7, Dukung Gaya Hidup Lebih Sehat

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Huawei Band 7 Plus Desain elegan, bobot ringan

Layar jernih dan kaya warna

Performa baik

Harga terjangkau Minus Tanpa GPS

Tanpa dukungan untuk aplikasi pihak ketiga

Jakarta: Huawei tidak lagi hanya sekadar perusahaan produsen smartphone, namun juga telah merambah ranah perangkat teknologi lainnya, termasuk perangkat penunjang gaya hidup sehat seperti smart band.Salah satu perangkat terbaru yang ditawarkan Huawei kepada masyarakat adalah Huawei Band 7, mengunggulkan desain lebih praktis dan ringkas dibandingkan dengan smartwatch yang umumnya berukuran lebih besar.Selain desain, Huawei Band 7 yang hadir dalam warna hijau, hitam, pink dan merah ini juga mengunggulkan daya tahan baterai dan bekal fungsionalitas dasar yang tergolong lengkap, dengan banderol harga terjangkau. Berikut ulasan kami.Menyoal desain dan bodi, salah satu hal menyenangkan yang kami temukan pada perangkat ini adalah bobotnya yang ringan, namun bodi smart band karya perusahaan berkantor pusat di Shenzhen, Tiongkok ini juga mampu menyuguhkan kesan kokoh.Untuk mendapatkan bobot ringan, Huawei mengklaim menggunakan bahan polymer pada Band 7, alih-alih metal. Selain itu, perangkat cerdas ini mengusung layar AMOLED beresolusi 194 x 368 piksel dengan ukuran 1,47 inci.Bentuk persegi panjang yang diusungnya menjadikan tampilan layar Huawei Band 7 lebih luas dibandingkan dengan sebenarnya. Layar ini juga menyuguhkan tampilan kaya warna, tajam dan kontras yang baik, baik di dalam ruangan maupun di bawah paparan cahaya matahari langsung.Kendati tidak tersedia pengaturan penyesuaian kecerahan layar otomatis, Huawei Band 7 ini mengusung pengaturan untuk meredupkan layar di malam hari, fitur bermanfaat bagi kamu yang ingin menggunakan fungsionalitas pelacakan tidur.Huawei juga membekali perangkat ini dengan fitur Always-on Display, dan kamu dapat memilih satu dari lima antarmuka pengguna untuk menghiasi layar perangkat, terdiri dari empat tampilan jam digital dan satu analog.Terdapat satu tombol di sisi kanan, dan menekan tombol ini sebanyak satu kali akan memunculkan mode olahraga yang didukung Huawei Band 7 ini, sedangkan menekannya sebanyak dua kali akan membawa kamu kembali ke tampilan Home.Kamu juga bisa mengganti tali Huawei Band 7 ini, meski bentuknya yang khas menjadikan kamu tidak bisa menggunakan tali jam tangan standar pada perangkat ini. Kamu perlu menekan pin yang dapat ditemukan di bagian ujung dalam perangkat ke arah bawah untuk melepaskan tali.Soal fitur, tidak ada perbedaan yang dihadirkan Huawei pada Band 7 ini, jika dibandingkan dengan generasi sebelumnya, sebab generasi pendahulunya pun telah menawarkan fitur yang tergolong lengkap.Fitur yang ditawarkan perangkat ini termasuk Huawei TruSeen 4.0, berkemampuan mencatat detak jantung dan kadar oksigen dalam darah (SpO2) secara otomatis sepanjang hari. Selain itu, serta fitur pemantauan kualitas tidur.Kamu juga dapat memanfaatkan perangkat ini untuk menjadi pencatat pencapaian terkait aktivitas olahraga, mengingat Huawei Band 7 mendukung 96 mode latihan dengan informasi lengkap seperti skor VO2 atau indeks kemampuan berlari.Sayangnya, Huawei belum melengkapi Band 7 ini dengan sensor GPS, meski dapat kamu gunakan saat berenang, mengingat perangkat ini telah mengusung sertifikasi tahan air 5ATM. Selain itu, kamu juga bisa mengaktifkan dan menonaktifkan fitur pengawas kesehatan otomatis, seperti kualitas tidur, tingkat stress dan lainnya via aplikasi Huawei Health.Bagi pengguna smartphone non-Huawei, dalam hal ini, pengujian yang Medcom.id lakukan menggunakan smartphone Samsung Galaxy S22+, proses pairing dengan Band 7 sedikit rumit. Kala pertama kali mengaktifkan perangkat kamu akan diminta untuk memindai kode QR untuk mengunduh aplikasi.Kami mencoba memindai kode QR dengan alat pemindai bawaan smartphone Samsung, namun tidak terjadi apapun. Karenanya, kami memutuskan untuk mengunduh aplikasi Huawei Health secara manual via Google Play Store.Sayangnya, saat akan menambahkan Band 7 via aplikasi, nama perangkat ini tidak muncul dalam daftar perangkat yang didukung oleh aplikasi. Sehingga, kamu perlu menambahkan perangkat secara manual di aplikasi Huawei Health melalui opsi pindai perangkat sekitar.Opsi ini dapat ditemukan pada menu yang diwakili ikon empat titik berbentuk persegi di sudut kanan atas tab Devices. Memilih opsi tersebut akan memunculkan alat untuk memindai kode QR, dan kamu hanya perlu mengarahkan kamera smartphone ke kode QR yang muncul saat pertama kali mengaktifkan Huawei Band 7 ini.Setelah memindai kode QR, kamu akan dibawa ke peramban default smartphone, pada pengujian ini adalah Samsung Browser, dan diberikan pilihan untuk mengunduh APK via Huawei AppGallery atau peramban, dan kami memilih mengunduh via peramban.Kemudian, kamu perlu melakukan sejumlah penyesuaian pada pengaturan perangkat guna memungkinkan aplikasi terunduh. Mengingat kami sudah mengunduh aplikasi dari Google Play Store, APK tersebut akan mengupdate aplikasi sehingga dapat melakukan pemindaian Huawei Band 7 agar dapat menjalani proses pairing dengan ponsel.Setelah melalui proses ini, kamu masih harus melakukan update pada perangkat Huawei Band 7 sebelum dapat benar-benar menggunakannya dan mengatur tampilan, target, dan sebagainya sesuai keinginan via aplikasi.Soal baterai, Huawei mengklaim baterai pendukung Band 7 mampu bertahan selama sekitar 14 hari dalam satu kali pengisian daya. Namun, dalam skenario penggunaan dengan fitur layar Always-on Display aktif dan notifikasi cukup banyak, perangkat ini dapat bertahan sekitar empat hingga lima hari.Namun saat fitur layar tersebut dinonaktifkan, baterai Huawei Band 7 ini mampu bertahan selama sekitar 10 hari. Meskipun demikian, proses pengisian daya perangkat ini tergolong cepat, membutuhkan waktu sekitar 90 menit untuk dapat terisi penuh, dengan menggunakan charger khusus.Secara keseluruhan, Huawei Band 7 menawarkan performa dan pengalaman penggunaan yang menyenangkan dan bisa menjadi pilihan bagi kamu yang saat ini tengah mencari smartband untuk dibeli, namun memiliki anggaran terbatas.Sebagai informasi, saat diluncurkan di pasar Indonesia, Huawei membanderol Band 7 ini dengan harga serupa pendahulunya yaitu Rp499.000.