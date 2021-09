Samsung Galaxy Buds 2: Si Mungil, Ringan nan Jernih

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

8.3 Samsung Galaxy Buds 2 Plus Desain mungil, bobot ringan

Keluaran suara jernih

Mikrofon mampu menangkap suara dengan jelas

Didukung wireless charging Minus Baterai kecil

Tanpa auto-pause saat perangkat dilepas dari telinga

Jakarta: Bersamaan dengan jajaran smartphone berlayar lipat terbarunya, Samsung turut mengumumkan sejumlah produk lain karyanya, termasuk earphone Galaxy Buds terbaru, utamanya ditujukan untuk mendampingi smartphone baru tersebut.Samsung mengklaim bahwa earphone True Wireless Stereo (TWS) baru merupakan penerus dari Galaxy Buds dan Galaxy Galaxy Buds+ ini merupakan earphone terkecil dan teringan yang pernah dirilisnya, dengan bobot 5 gram.Selain itu, Samsung turut mengklaim bahwa earphone yang ditawarkan dengan harga lebih terjangkau dibandingkan dengan pendahulunya ini lebih kaya fitur. Soal desain, Samsung Galaxy Buds 2 hadir dengan desain sasis penyimpanan serupa pendahulunya, berbentuk persegi serupa kotak perhiasan.Saat membuka sasis penyimpanan, kesan berbeda akan Anda dapati, sebab bagian dalam sasis hadir dengan finishing tidak mengkilat, berbeda dari bagian luarnya.Juga terdapat cekungan tempat menyimpan buds dengan ukuran lebih luas dibandingkan dengan dimensi earbuds, memudahkan saat mengambil perangkat dari tempatnya.Soal desain earbuds, sekilas Galaxy Buds 2 tampil serupa dengan Galaxy Buds Pro, namun dengan desain earbuds Galaxy Buds 2 lebih pipih dan lebih membulat, dengan ujung lebih pendek dan juga lebih pipih.Earbuds ini juga hadir dengan finishing mengkilat, menghadirkan kesan licin, terutama saat memegang perangkat dengan tangan basah atau berkeringat. Selain itu, finishing glossy ini juga menimbulkan ketidaknyamanan saat menyesuaikan posisi earbuds, sebab dapat mengaktifkan mode noise control secara tidak sengaja.Seperti klaimnya, berkat bobot ringan, kami tidak terlalu merasakan kehadiran earphone ini saat menggunakannya. Karenanya, menggunakan perangkat ini dalam jangka waktu lama juga terasa lebih nyaman.Sementara itu pada earbuds ini, Samsung mengunggulkan dukungan lebih banyak fitur bermanfaat bagi pengguna jika dibandingkan dengan pendahulunya. Fitur yang tersedia pada earphone ini termasuk mode Noise Control yang mencakup ANC, mode Off dan mode Ambient.Mode ini dapat dinavigasikan via fitur kendali sentuh, meski sedikit membingungkan akibat panel sentuh yang sempit pada earbuds. Selain itu, mengendalikan fitur pada earbuds ini juga sedikit merepotkan, mengingat terkadang panel sentuh yang terlalu sensitif, tapi juga terkadang kurang responsif.Untuk menghubungkan Galaxy Buds 2 dengan smartphone Android dan mengakses seluruh fiturnya, Anda membutuhkan aplikasi Galaxy Wearable. Pada smartphone Samsung, terutama yang telah memiliki aplikasi dan pernah menggunakan perangkat wearable Samsung sebelumnya, menghubungkan earphone ini sangat mudah.Saat membuka sasis penyimpanan, ponsel akan secara otomatis menampilkan pemberitahuan bahwa aplikasi mendeteksi keberadaan Galaxy Buds 2. Anda hanya perlu menekan opsi menghubungkan yang tersedia di bagian bawah notifikasi, dan bluetooth pada smartphone akan secara otomatis aktif dan kedua perangkat terhubung.Setelah terhubung, pada layar smartphone akan muncul notifikasi yang menampilkan informasi menyoal sisa daya baterai pada earbuds dan sasis penyimpanan. Informasi ini juga dapat Anda periksa via aplikasi Galaxy Wearable.Digadang kaya fitur, Samsung membekali Galaxy Buds 2 dengan dukungan AAC, SBC, dan Scalable codecs karya Samsung. Berbagai dukungan ini memungkinkan perangkat menghadirkan suguhan suara jernih dan tajam.Serupa dengan Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds 2 juga hadir dengan desain driver dua arah, didampingi woofer dan tweeter di masing-masing buds. Dengan dukungan tersebut, Galaxy Buds 2 mampu menyuguhkan output audio akurat, yang memanjakan telinga dengan alunan bass menyenangkan di sejumlah lagu, serta dengan treble lebih menonjol khas AKG.Samsung Galaxy Buds 2 juga menyuguhkan soundstage baik, memungkinkan kami seolah merasakan arah datang suara dari instrumen musik yang dimainkan pada lagu yang diputar. Suguhan soundstage baik ini salah satunya kami nikmati saat mendengarkan lagu Rolling in The Deep yang dilantunkan oleh Adele.Suguhan audio menyenangkan ini kami nikmati saat menggunakan Galaxy Buds 2 saat mendengarkan lagu Numb yang dibawakan oleh Linkin Park. Gebukan drum, gitar, bass serta instrumen elektronik pada lagu mengalun dengan harmonis, mendukung vokal khas Chester dan rap Mike, yang setiap baik lirik dapat terdengar jelas.Alunan suara harmonis dan menyenangkan juga dapat kami nikmati saat menggunakan perangkat untuk mendengarkan lagu Don’t Know Why yang dialunkan oleh Norah Jones. Pada lagu ini, kami dapat mendengarkan dengan jelas masing-masing instrumen yang digunakan dan vokal.Tidak hanya kualitas audio mengesankan, Galaxy Buds 2 juga menawarkan kualitas panggilan baik berkat dukungan tiga mikrofon yang dilengkapi dengan voice pickup unit. Earphone ini juga didukung teknologi Deep Neural Network (DNN), berkemampuan menghilangkan suara mengganggu di latar belakang.Dukungan teknologi soal input audio tersebut memungkinkan suara kami terdengar jelas oleh lawan bicara saat digunakan untuk telepon atau rapat secara online, meski berada di lokasi dengan kondisi berangin.Sayangnya sejumlah fitur yang dimiliki pendahulunya tidak tersedia di Samsung Galaxy Buds 2 ini. Salah satunya adalah kemampuan untuk menghentikan konten secara otomatis saat earbuds dilepaskan dari telinga.Namun, saat melepaskan salah satu earbuds dari telinga, fitur ANC secara otomatis nonaktif di perangkat yang masih terpasang untuk mencegah ketidaknyamanan, dan mode Ambient secara otomatis aktif, membantu mendengarkan suara dari lingkungan sekitar.Untuk mengendalikan Galaxy Buds 2, Anda dapat menyentuh buds secara langsung, dengan satu sentuhan untuk menghentikan atau memutar lagu, dua kali sentuhan untuk memutar lagu berikutnya atau menjawab telepon, dan tiga kali sentuhan untuk memutar lagu sebelumnya.Anda juga bisa mengatur opsi kontrol sentuh dan tahan sesuai keinginannya masing-masing, misalnya untuk beralih dari ANC ke ambient sound, memanggil asisten suara, membuka Spotify, atau mengatur volume.Galaxy Buds 2 juga memiliki rating IPX2 sehingga bisa dipakai di luar rumah saat berolahraga atau saat gerimis. Namun kami tidak menyarankan Anda untuk menggunakannya saat hujan deras atau bermain air di pinggir kolam.Samsung mengklaim baterai Galaxy Buds 2 mampu bertahan hingga lima jam saat fitur ANC aktif, atau selama 7,5 jam saat ANC nonaktif. Selama kami menggunakannya untuk mendengarkan musik dengan ANC aktif selama dua jam, baterai perangkat ini tersisa 50 persen.Sementara itu, sasis penyimpanannya dapat menambah daya hingga 20 jam dengan ANC, atau 29 jam tanpa ANC. pengisian ulang daya pada sasis penyimpanannya dapat dilakukan dengan menggunakan kabel USB Type-C atau menggunakan wireless charger Qi.Samsung Galaxy Buds 2 dapat menjadi bahan pertimbangan untuk Anda yang menginginkan mencari TWS harian yang nyaman, berkat desainnya yang kecil dan ringan, menjadikannya sangat nyaman saat dikenakan, bahkan saat penggunaan dalam jangka waktu lama.Namun, fitur ANC yang ditawarkan perangkat seharga Rp1.699.000 ini mungkin hanya cukup bagi Anda yang merupakan pengguna kasual dan tidak membutuhkan isolasi suara total. Selain itu, perangkat ini mungkin lebih sesuai bagi Anda yang tidak berkeberatan dengan kendali perangkat yang tidak konsisten, dan kapasitas baterai yang cukup kecil.